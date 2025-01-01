Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1992

All nominated films "Venice Film Festival" in 1992

Site Italy
Date 1 September 1992 - 12 September 1992
Golden Lion
The Story of Qiu Ju 7.6
The Story of Qiu Ju Qiu Ju da guan si
Zhang Yimou
Winner
All nominees
Guelwaar Guelwaar
Ousmane Sembène
In the Soup 7.1
In the Soup
Alexandre Rockwell
Me and Veronica Me and Veronica
Don Scardino
Orlando 7.0
Orlando
Sally Potter
Fratelli e sorelle Fratelli e sorelle
Pupi Avati
The Sentimental Policeman Chuvstvitelnyy militsioner
Kira Muratova
The Plague La peste
Luis Puenzo
Glengarry Glen Ross 7.7
Glengarry Glen Ross
James Foley
The Well Kaivo
Pekka Lehto
L.627 L.627
Bertrand Tavernier
Olivier, Olivier 7.5
Olivier, Olivier
Agnieszka Holland
La chasse aux papillons 7.1
La chasse aux papillons La Chasse Aux Papillons
Otar Iosseliani
Raising Cain 6.1
Raising Cain
Brian De Palma
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Claude Sautet
Aclà La discesa di Aclà a Floristella
Aurelio Grimaldi
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Mario Martone
Luxury Hotel 6.9
Luxury Hotel Hotel de lux
Dan Pița
Moscow Parade 6.3
Moscow Parade
Ivan Dyhovichnyy
The Absence L'absence
Peter Handke
The Waltz on the Petschora Valsi Pechoraze
Lana Gogoberidze
The Last Dive O Último Mergulho
João César Monteiro
Jamón, Jamón 6.7
Jamón, Jamón Jamón, jamón
Bigas Luna
Volpi Cup / Best Actor
Jack Lemmon
Jack Lemmon
Glengarry Glen Ross
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Gong Li
Gong Li
The Story of Qiu Ju
Winner
Career Golden Lion
Paolo Villaggio
Paolo Villaggio
Winner
Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Winner
Jeanne Moreau
Winner
Grand Special Jury Prize
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Mario Martone
Winner
Little Golden Lion
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Claude Sautet
Winner
Elvira Notari Prize
Orlando 7.0
Orlando
Sally Potter
Winner
FIPRESCI Prize
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Claude Sautet
Winner
Leon the Pig Farmer Leon the Pig Farmer
Vadim Jean, Geri Sinor
Winner
Heimat II: A Chronicle of a Generation Die zweite Heimat: Chronik einer Jugend
Edgar Reitz
Winner
OCIC Award
Orlando 7.0
Orlando
Sally Potter
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Carlo Cecchi
Carlo Cecchi
Death of a Neapolitan Mathematician
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
A Heart in Winter
Winner
Pasinetti Award / Best Film
La chasse aux papillons 7.1
La chasse aux papillons La Chasse Aux Papillons
Otar Iosseliani
Winner
UNICEF Award
The Story of Qiu Ju 7.6
The Story of Qiu Ju Qiu Ju da guan si
Zhang Yimou
Winner
Audience Award
Tango Argentino Tango argentino
Goran Paskaljević
Winner
Pietro Bianchi Award
Marco Ferreri
Marco Ferreri
Winner
C.I.C.A.E. Award
La chasse aux papillons 7.1
La chasse aux papillons La Chasse Aux Papillons
Otar Iosseliani
Winner
Golden Osella
OCIC Award - Honorable Mention
Priest Daens 7.5
Priest Daens Daens
Stijn Coninx
Winner
The Story of Qiu Ju 7.6
The Story of Qiu Ju Qiu Ju da guan si
Zhang Yimou
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Jack Lemmon
Jack Lemmon
Glengarry Glen Ross
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Gong Li
Gong Li
The Story of Qiu Ju
Winner
Golden Ciak / Best Film
Orlando 7.0
Orlando
Sally Potter
Winner
Special Golden Ciak
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Jacques Fieschi, Claude Sautet For the screenplay.
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Guelwaar Guelwaar
Ousmane Sembène
Winner
Kodak-Cinecritica Award
Death of a Neapolitan Mathematician Morte di un matematico napoletano
Mario Martone Tied with Nizamettin Ariç for Klamek ji bo Beko (1992).
Winner
Klamek ji bo Beko Klamek ji bo Beko
Nizamettin Ariç Tied with Mario Martone for Morte di un matematico napoletano (1992).
Winner
Silver Lion
Jamón, Jamón 6.7
Jamón, Jamón Jamón, jamón
Bigas Luna Tied with Hotel de lux (1992) and Un coeur en hiver (1992).
Winner
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Claude Sautet Tied with Jamón Jamón (1992) and Hotel de lux (1992).
Winner
Luxury Hotel 6.9
Luxury Hotel Hotel de lux
Dan Pița Tied with Jamón Jamón (1992) and Un coeur en hiver (1992).
Winner
Special Prize on Occasion of the Festival's Jubilee
Heimat: A Chronicle of Germany Heimat - Eine Chronik in elf Teilen
Edgar Reitz
Winner
Heimat II: A Chronicle of a Generation Die zweite Heimat: Chronik einer Jugend
Edgar Reitz
Winner
