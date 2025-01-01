Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1961

All nominated films "Venice Film Festival" in 1961

Site Italy
Date 20 August 1961 - 3 September 1961
Golden Lion / Best Film
All nominees
Peace to Him Who Enters 7.3
Peace to Him Who Enters Mir vkhodyashchemu
Aleksandr Alov There were two recipients of this nomination.
Golden Lion
Last Year at Marienbad 7.4
Last Year at Marienbad L'annee derniere а Marienbad
Alain Resnais
Winner
All nominees
The Last Judgment Il giudizio universale
Vittorio De Sica
The Day the Tree Blooms Kde reky mají slunce
Václav Krska
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Summer and Smoke 6.9
Summer and Smoke
Peter Glenville
Victim 7.9
Victim
Basil Dearden
The Girl with the Golden Eyes La fille aux yeux d'or
Jean-Gabriel Albicocco
Bridge to the Sun Bridge to the Sun
Etienne Périer
Samson Samson
Andrzej Wajda
Thou Shalt Not Kill Tu ne tueras point
Claude Autant-Lara
Yojimbo 8.1
Yojimbo
Akira Kurosawa
The Betrayer Vanina Vanini
Roberto Rossellini
The Brigand Il brigante
Renato Castellani
Volpi Cup / Best Actor
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Yojimbo
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Suzanne Flon
Thou Shalt Not Kill
Winner
FIPRESCI Prize
The Brigand Il brigante
Renato Castellani
Winner
Italian Cinema Clubs Award
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Winner
OCIC Award
Il Posto 7.9
Il Posto Il posto
Ermanno Olmi
Winner
Pasinetti Award / Competition
Peace to Him Who Enters 7.3
Peace to Him Who Enters Mir vkhodyashchemu
Aleksandr Alov, Vladimir Naumov
Winner
Pasinetti Award / Parallel Sections
Il Posto 7.9
Il Posto Il posto
Ermanno Olmi
Winner
San Giorgio Prize
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Winner
Special Jury Prize
Peace to Him Who Enters 7.3
Peace to Him Who Enters Mir vkhodyashchemu
Aleksandr Alov, Vladimir Naumov
Winner
New Cinema Award / Best Actor
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Yojimbo
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Geraldine Page
Geraldine Page
Summer and Smoke
Winner
New Cinema Award / Best Film
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Winner
Best First Work
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta Unanimously.
Winner
Award of the City of Imola
Il Posto 7.9
Il Posto Il posto
Ermanno Olmi
Winner
Award of the City of Venice
Léon Morin, Priest 7.5
Léon Morin, Priest Léon Morin, prêtre
Jean-Pierre Melville
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more