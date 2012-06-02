Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Eternal Daughter
1 poster
Kinoafisha Films The Eternal Daughter

The Eternal Daughter

The Eternal Daughter 18+
Напомним о выходе в прокат
The Eternal Daughter - trailer
The Eternal Daughter  trailer
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 June 2012
World premiere 2 June 2012
Release date
22 March 2023 France
24 November 2023 Great Britain 12A
14 October 2023 Latvia N12
9 November 2023 Lithuania N13
29 June 2023 Netherlands
28 April 2023 Spain
8 September 2023 Turkey 10+
2 December 2022 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $568,330
Production Element Pictures, A24, BBC Film
Also known as
The Eternal Daughter, Az örök lány, Die Ewige Tochter, Eternal Daughter, La hija eterna, Odwieczna córka, Sonsuz Sır, Η αιώνια κόρη, Вечная дочь, Вічна донька, 디 이터널 도터, エターナル・ドーター, 莊園魅影
Director
Joanna Hogg
Cast
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Joseph Mydell
Carly-Sophia Davies
August Joshi
Alfie Sankey-Green
Cast and Crew
Similar films for The Eternal Daughter
The Souvenir 6.4
The Souvenir (2019)
Unrelated 7.0
Unrelated (2007)
Exhibition 6.5
Exhibition (2013)
Caniba 5.5
Caniba (2017)
Train of Shadows 7.3
Train of Shadows (1997)
Cardiogram 6.8
Cardiogram (1995)
The Souvenir Part II 7.2
The Souvenir Part II (2021)
A Bigger Splash 6.3
A Bigger Splash (2015)
The Man from London 7.1
The Man from London (2007)
The War Zone 7.3
The War Zone (1998)
Female Perversions 5.4
Female Perversions (1996)
I Am Love 7.0
I Am Love (2009)

Film rating

6.6
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
The Eternal Daughter - trailer
The Eternal Daughter Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more