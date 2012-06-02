The Eternal Daughter
The Eternal Daughter
18+
Country
Great Britain / USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2022
Online premiere
2 June 2012
World premiere
2 June 2012
Release date
|22 March 2023
|France
|
|
|24 November 2023
|Great Britain
|
|12A
|14 October 2023
|Latvia
|
|N12
|9 November 2023
|Lithuania
|
|N13
|29 June 2023
|Netherlands
|
|
|28 April 2023
|Spain
|
|
|8 September 2023
|Turkey
|
|10+
|2 December 2022
|USA
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$568,330
Production
Element Pictures, A24, BBC Film
Also known as
The Eternal Daughter, Az örök lány, Die Ewige Tochter, Eternal Daughter, La hija eterna, Odwieczna córka, Sonsuz Sır, Η αιώνια κόρη, Вечная дочь, Вічна донька, 디 이터널 도터, エターナル・ドーター, 莊園魅影