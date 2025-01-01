Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1936

All nominated films "Venice Film Festival" in 1936

Site Italy
Date 10 August 1936 - 31 August 1936
Volpi Cup / Best Actor
Paul Mooney
The Story of Louis Pasteur
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Anabella
Sacrifice d'honneur
Winner
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Der Kaiser von Kalifornien 6.5
Der Kaiser von Kalifornien Kaiser von Kalifornien, Der
Luis Trenker
Winner
All nominees
The Cardinal The Cardinal
Sinclair Hill
Manja Valewska Manja Valewska
Josef Rovenský
Show Boat Show Boat
James Whale
The Beloved Vagabond The Beloved Vagabond
Curtis Bernhardt
Young Hearts Jonge harten
Charles Huguenot van der Linden, Heinz Josephson
Marysa Marysa
Josef Rovenský
The Traitor Verräter
Karl Ritter
The Tender Enemy La tendre ennemie
Max Ophüls
Morena Clara Morena Clara
Florián Rey
The King Steps Out The King Steps Out
Josef von Sternberg
Carnival in Flanders La kermesse héroïque
Jacques Feyder
The Great Ziegfeld 6.7
The Great Ziegfeld
Robert Z. Leonard
Rubber Rubber
Johan De Meester, Gerard Rutten
The Call L'appel du silence
Léon Poirier
Schatten der Vergangenheit Schatten der Vergangenheit
Werner Hochbaum
Jánosik Jánosik
Martin Frič
The Man Who Could Work Miracles 6.9
The Man Who Could Work Miracles
Lothar Mendes
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Henry Hathaway
The Ghost Goes West The Ghost Goes West
René Clair
Young Hearts Jonge harten
Charles Huguenot van der Linden, Heinz Josephson
Mayerling 7.0
Mayerling
Anatole Litvak
The New Landlord Az új földesúr
Béla Gaál
Mary of Scotland 6.3
Mary of Scotland
John Ford
The Beggar Student 5.3
The Beggar Student Bettelstudent, Der
Georg Jacoby
Scrooge Scrooge
Henry Edwards
The Story of a Cheat Le roman d'un tricheur
Sacha Guitry
Traumulus Traumulus
Carl Froelich
Ave Maria Ave Maria
Johannes Riemann
Silhouetten Silhouetten
Walter Reisch, Lotte Rayniger
Anne-Marie Anne-Marie
Raymond Bernard
Sacrifice d'honneur Veille d'armes
Marcel L'Herbier
Mr. Deeds Goes to Town 7.9
Mr. Deeds Goes to Town Mr. Deeds Goes To Town
Frank Capra
Wo die Lerche singt Wo die Lerche singt
Karel Lamac
Amar Jyoti Amar Jyoti
Shantaram Rajaram Vankudre
An Orphan Boy of Vienna Singende Jugend
Max Neufeld
Nine Days a Queen Tudor Rose
Robert Stivenson
The White Angel The White Angel
William Dieterle
Mozart Whom the Gods Love
Basil Dean
Two Who Dared A Woman Alone
Eugene Frenke
San Francisco 7.6
San Francisco
W.S. Van Dyke
The Story of Louis Pasteur 7.6
The Story of Louis Pasteur The Story Of Louis Pasteur
William Dieterle
Thank You, Madame Opernring
Karmine Gallone
The Robber Symphony The Robber Symphony
Fridrih Feher
Schlußakkord 6.7
Schlußakkord
Douglas Sirk
Wedad Wedad
Fritz Kramp
It Was Me Én voltam
Arthur Bárdos
Mussolini Cup / Best Italian Film
Lo squadrone bianco Lo squadrone bianco
Avgusto Dzhenina
Winner
All nominees
Ballerine Ballerine
Gustav Machatý
Cavalleria Cavalleria
Goffredo Alessandrini
Tredici uomini e un cannone Tredici uomini e un cannone
Giovacchino Forzano
La damigella di Bard La damigella di Bard
Mario Mattoli
Il cammino degli eroi Il cammino degli eroi
Corrado D'Errico
Best Cinematography
Nine Days a Queen Tudor Rose
Mutz Greenbaum
Winner
Best Director
Carnival in Flanders La kermesse héroïque
Jacques Feyder
Winner
Best Musical Film
Schlußakkord 6.7
Schlußakkord
Douglas Sirk
Winner
Best Scientific Film
Uno sguardo al fondo marino Uno sguardo al fondo marino
Roberto Omegna
Winner
Special Recommendation / Animated Film
Who Killed Cock Robin? Who Killed Cock Robin?
Walt Disney
Winner
Special Recommendation / Color Film
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Henry Hathaway
Winner
Special Recommendation
Scrooge Scrooge
Henry Edwards
Winner
Pompei Pompei
Giorgio Ferroni
Winner
Mary of Scotland 6.3
Mary of Scotland
John Ford
Winner
Polesie Polesie
M. Emmer, Jerzy Maliniak
Winner
The Robber Symphony The Robber Symphony
Fridrih Feher
Winner
The Mine The Mine
J.B. Holmes
Winner
Marysa Marysa
Josef Rovenský
Winner
The Traitor Verräter
Karl Ritter
Winner
Children's Corner Children's Corner
Marcel L'Herbier, Emile Vuillermoz
Winner
Ave Maria Ave Maria
Johannes Riemann
Winner
Thank You, Madame Opernring
Karmine Gallone
Winner
Metropolitan Nocturne Metropolitan Nocturne
Leigh Jason
Winner
Mr. Deeds Goes to Town 7.9
Mr. Deeds Goes to Town Mr. Deeds Goes To Town
Frank Capra
Winner
Polesie Polesie
M. Emmer, Jerzy Maliniak
Winner
Best Foreign Documentary
Youth of the World Jugend der Welt. Der Film von den IV. Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen
Carl Junghans, Herbert Brieger
Winner
Fascist Party Cup
Il cammino degli eroi Il cammino degli eroi
Corrado D'Errico
Winner
Propaganda Ministry Cup
Cavalleria Cavalleria
Goffredo Alessandrini
Winner
