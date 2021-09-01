Menu
Venice Film Festival 2021

All nominated films "Venice Film Festival" in 2021

Site Italy
Date 1 September 2021 - 11 September 2021
Golden Lion / Best Film
Happening 6.5
Happening L’événement
Audrey Diwan
Winner
All nominees
Official Competition 6.6
Official Competition Competencia oficial
Mariano Cohn, Gastón Duprat
Spencer 6.9
Spencer
Pablo Larrain
The Box La caja
Lorenzo Vigas
The Card Counter 5.8
The Card Counter
Paul Schrader
Reflection Vidblysk
Valentin Vasyanovich
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ana Lily Amirpour
Parallel Mothers 6.8
Parallel Mothers Madres paralelas
Pedro Almodóvar
Lost Illusions 7.1
Lost Illusions Lost illusions
Xavier Giannoli
The King of Laughter 7.2
The King of Laughter Qui rido io
Mario Martone
America Latina 6.5
America Latina
Fabio D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo
On the Job 2: The Missing 8 On the Job 2: The Missing 8
Erik Matti
The Hole 6.6
The Hole Il buco
Mikelandzhelo Frammartino
Sundown 6.4
Sundown
Michel Franco
The Power of the Dog 7.0
The Power of the Dog
Jane Campion
The Lost Daughter 6.0
The Lost Daughter
Maggie Gyllenhaal
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti
The Hand of God 6.8
The Hand of God È stata la mano di Dio
Paolo Sorrentino
Leave No Traces 7.1
Leave No Traces Zeby nie bylo sladów
Jan P. Matuszynski
Another World Un autre monde
Stéphane Brizé
Captain Volkonogov Escaped 7.2
Captain Volkonogov Escaped Kapitan Volkonogov bezhal
Natalya Merkulova, Aleksey Chupov
Silver Lion / Best Director
Jane Campion
Jane Campion
The Power of the Dog
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
The Hand of God 6.8
The Hand of God È stata la mano di Dio
Paolo Sorrentino
Winner
Volpi Cup / Best Actor
John Arcilla
John Arcilla
On the Job 2: The Missing 8
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Parallel Mothers
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
The Lost Daughter 6.0
The Lost Daughter
Maggie Gyllenhaal
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Immaculate 6.0
Immaculate Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Filippo Scotti
The Hand of God
Winner
Queer Lion
The Last Chapter La dernière séance
Gianluca Matarrese
Winner
All nominees
Parallel Mothers 6.8
Parallel Mothers Madres paralelas
Pedro Almodóvar
Private Desert Deserto Particular
Aly Muritiba
The Power of the Dog 7.0
The Power of the Dog
Jane Campion
The Miracle Child La santa piccola
Silvia Brunelli
Il silenzio grande Il silenzio grande
Alessandro Gassman
Il bambino nascosto 6.5
Il bambino nascosto
Roberto Andò
Official Competition 6.6
Official Competition Competencia oficial
Mariano Cohn, Gastón Duprat
Il paradiso del pavone 5.4
Il paradiso del pavone
Laura Bispuri
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Joaquin del Paso
Venice Horizons Award / Best Film
Pilgrims Piligrimai
Laurynas Bareisa
Winner
All nominees
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Joaquin del Paso
The Falls Pu bu
Mong-Hong Chung
Amira Amira
Mohamed Diab
White Building Bodeng sar
Kavich Neang
Atlantide 6.3
Atlantide
Yuri Ancarani
Miracle Miracol
Bogdan George Apetri
Les promesses 6.4
Les promesses
Thomas Kruithof
Inu-oh 7.5
Inu-oh
Masaaki Yuasa
The Other Tom El otro Tom
Laura Santullo, Rodrigo Pla
Full Time 7.4
Full Time À plein temps
Eric Gravel
107 Mothers Cenzorka
Peter Kerekes
Anatomy of Time Wela
Yakraval Nilthamrong
Once Upon a Time in Calcutta Once Upon a Time in Calcutta
Aditya Vikram Sengupta
Rhino Nosorih
Oleg Sentsov
True Things About Me 5.9
True Things About Me True Things
Vera Dreams of the Sea Vera andrron detin
The Great Movement El gran movimiento
Kim Russo
The Other Tom El otro Tom
Laura Santullo, Rodrigo Pla
Il paradiso del pavone 5.4
Il paradiso del pavone
Laura Bispuri
Career Golden Lion
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Winner
Roberto Benigni
Roberto Benigni
Winner
FEDIC Award / Best Film
The Hole 6.6
The Hole Il buco
Mikelandzhelo Frammartino
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Happening 6.5
Happening L’événement
Audrey Diwan
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Zalava Zalava
Arsalan Amiri
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Toni Servillo
Toni Servillo
The King of Laughter
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Teresa Saponangelo
The Hand of God
Winner
Pasinetti Award / Best Film
The Hand of God 6.8
The Hand of God È stata la mano di Dio
Paolo Sorrentino
Winner
Pasinetti Award / Special Prize
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti
Winner
FEDIC Award - Special Mention
The Girl Flew La ragazza ha volato
Wilma Labate
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Piseth Chhun
White Building
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Laure Calamy
Laure Calamy
Full Time
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Eric Gravel
Full Time
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
107 Mothers Cenzorka
Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Los Huesos Los Huesos
Cristóbal León, Joaquín Cociña
Winner
All nominees
Don't Get Too Comfortable Don't Get Too Comfortable
Shaima Al Tamimi
4 AM Descente (4 AM)
Mehdi Fikri
Fall of the Ibis King Fall of the Ibis King
Josh O'Caoimh, Mikai Geronimo
Heltzear Heltzear
Mikel Gurrea
Techno, Mama Techno, Mama
Saulius Baradinskas
Sandstorm Mulaqat
Seemab Gul
The Last Day Kanoyama
Momi Yamashita
The Shift Il turno
Loris Giuseppe Nese, Chiara Marotta
New Abnormal Pid pokati mai
Sorayos Prapapan
Hair Tie, Egg, Homework Books Tou Sheng, Ji Dan, Zuo Ye Ben
Runxiao Luo
The Boob Fairy La fée des Roberts
Léahn Vivier-Chapas
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
The Great Movement El gran movimiento
Kiro Russo
Winner
Label Europa Cinemas / Best Film
All nominees
Californie Californie
Alessandro Kassigoli, Casey Kauffman
Special Jury Prize
The Hole 6.6
The Hole Il buco
Mikelandzhelo Frammartino
Winner
Interfilm Award / Best Film
Amira Amira
Mohamed Diab
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
The Box La caja
Lorenzo Vigas
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti, Michele Braga
Winner
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti, Michele Braga
Winner
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Ornella Vanoni
Winner
Soundtrack Stars Award / Special Mention
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Daniele Luppi
Winner
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Soundtrack
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Daniele Luppi
Winner
Bisato d'Oro / Best Actor
Franz Rogowski
Franz Rogowski
Freaks Out
Winner
Bisato d'Oro / Best Cinematography
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Alfonso Herrera Salcedo
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
7 Prisoners 7.7
7 Prisoners 7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti
Winner
BNL People's Choice Award / Best Film
Private Desert Deserto Particular
Aly Muritiba
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Aurora Giovinazzo
Aurora Giovinazzo
Freaks Out
Winner
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Film
Senza fine Senza fine
Elisa Fuksas
Winner
Lovely Boy Lovely Boy
Francesco Lettieri
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
The Hole 6.6
The Hole Il buco
Luca Massa
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Dressmaker
The King of Laughter 7.2
The King of Laughter Qui rido io
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Electrical Department
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Loris Felici
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Special Effects
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Maurizio Corridori
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Emiliano Novelli
Winner
All nominees
Rose Island 7.0
Rose Island L'incredibile storia dell'Isola delle Rose
Emiliano Novelli
Circolo del Cinema di Verona Award
Erasing Frank 5.8
Erasing Frank Eltörölni Frankot
Gábor Fabricius
Winner
Campari Passion for the Cinema Award
All nominees
American Night 4.5
American Night
Alessio Della Valle
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
The Stranger Al Garib
Ameer Fakher Eldin
Winner
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Winner
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Winner
GdA Director's Award
Immaculate 6.0
Immaculate Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Winner
Lanterna Magica Award
Amira Amira
Mohamed Diab
Winner
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Freaks Out 7.1
Freaks Out
Gabriele Mainetti
Winner
All nominees
Spencer 6.9
Spencer
Pablo Larrain
Private Desert Deserto Particular
Aly Muritiba
Dogworld 6.1
Dogworld Mondocane
Alessandro Celli
Karmalink Karmalink
Jake Wachtel
Last Night in Soho 7.2
Last Night in Soho
Edgar Wright
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ana Lily Amirpour
Official Competition 6.6
Official Competition Competencia oficial
Mariano Cohn, Gastón Duprat
The Power of the Dog 7.0
The Power of the Dog
Jane Campion
Official Competition 6.6
Official Competition Competencia oficial
Mariano Cohn, Gastón Duprat
Old Henry 7.2
Old Henry
Potsy Ponciroli
Halloween Kills 6.2
Halloween Kills
David Gordon Green
Dune 8.0
Dune
Denis Villeneuve
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ana Lily Amirpour
Winner
Fanheart3 Award / VR Fan Experience
All nominees
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Benjamin Cleary
The Severance Theory: Welcome to Respite The Severance Theory: Welcome to Respite
Lyndsie Scoggin
The Last Worker The Last Worker
Jörg Tittel
The Sick Rose Bing mei guei
Zhi-Zhong Tang, Yun Huang
Clap Clap
Keisuke Itoh
Lavrynthos Lavrynthos
Fabio Rychter, Amir Admoni
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
Wraith: The Oblivion - Afterlife Wraith: The Oblivion - Afterlife
Erik Odeldahl
Lavrynthos Lavrynthos
Fabio Rychter, Amir Admoni
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
7 Prisoners 7.7
7 Prisoners 7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
Winner
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Zalava Zalava
Arsalan Amiri
Winner
All nominees
Obkhodniye puti 5.9
Obkhodniye puti
Ekaterina Selenkina
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Erasing Frank 5.8
Erasing Frank Eltörölni Frankot
Gábor Fabricius
The Salamander La Salamandre
Alex Carvalho
Dogworld 6.1
Dogworld Mondocane
Alessandro Celli
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Mother Lode Mother Lode
Matteo Tortone
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia
Teemu Nikki
Winner
All nominees
Mama, I'm Home 6.5
Mama, I'm Home Mama, ya doma
Vladimir Bitokov
Costa Brava, Lebanon Costa Brava, Lebanon
Mounia Akl
The Girl Flew La ragazza ha volato
Wilma Labate
La macchina delle immagini di Alfredo C. La macchina delle immagini di Alfredo C.
Roland Sejko
My Night Ma nuit
Antoinette Boulat
7 Prisoners 7.7
7 Prisoners 7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Federico Demattè
Inchei
Winner
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Inchei Inchei
Federico Demattè
Winner
All nominees
Eva Eva
Rossella Inglese
Full Moon Luna piena
Isabella Torre
Closing Time L'ultimo spegne la luce
Tommaso Santambrogio
Roman Nights Notte romana
Valerio Ferrara
Enchantment L'incanto
Chiara Caterina
Freikörperkultur Freikörperkultur
Alba Zari
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Enchantment L'incanto
Chiara Caterina
Winner
Giornate degli Autori Award
Immaculate 6.0
Immaculate Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Winner
All nominees
The Stranger Al Garib
Ameer Fakher Eldin
Private Desert Deserto Particular
Aly Muritiba
Anatomia Anatomia
Aleksandra Jankowska
Lovely Boy Lovely Boy
Francesco Lettieri
Dusk Stone Piedra Noche
Iván Fund
Californie Californie
Alessandro Kassigoli, Casey Kauffman
Out of This World Shen kong
Chen Guan
You Resemble Me 7.1
You Resemble Me
Dina Amer
Out of Sync Tres
Huanho Himenes Penya
Californie Californie
Alessandro Kassigoli, Casey Kauffman
Madeleine Collins 6.2
Madeleine Collins
Antoine Barraud
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Experience
Le bal de Paris de Blanca Li Le bal de Paris de Blanca Li
Blanca Li
Winner
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Story
End of Night Nattens ende
David Adler
Winner
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Virtual Reality Competition
Goliath: Playing with Reality Goliath: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Winner
Goliath: Playing with Reality Goliath: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Winner
All nominees
Anandala Anandala
Kevin Scott Mack
Genesis Genesis
Jörg Courtial
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Benjamin Cleary
Bliss in the Ear of the Storm Bliss in the Ear of the Storm
Adam Lieber, Hal Sorta
Clap Clap
Keisuke Itoh
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Benjamin Cleary
Container Container
Meghna Singh, Simon Wood
Montegelato Montegelato
Davide Rapp
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
The Starry Sand Beach La plage de sable étoilé
Hsin-Chien Huang, Nina Barbier
Spirit of Place Spirit of Place
Dale P. Deacon
Il dubbio episodio II Il dubbio episodio II
Matteo Lonardi
Tearless Tearless
Dzhina Kim
The Severance Theory: Welcome to Respite The Severance Theory: Welcome to Respite
Lyndsie Scoggin
The Sick Rose Bing mei guei
Zhi-Zhong Tang, Yun Huang
Exploring Home Exploring Home
Sara Lisa Vogl
Angels of Amsterdam Angels of Amsterdam
Avinash Changa, Anna Abrahams
The Starry Sand Beach La plage de sable étoilé
Hsin-Chien Huang, Nina Barbier
Bedlam Bedlam
Mat Collishaw
Bliss in the Ear of the Storm Bliss in the Ear of the Storm
Adam Lieber, Hal Sorta
Caves Caves
Carlos Isabel Garcia
Angels of Amsterdam Angels of Amsterdam
Avinash Changa, Anna Abrahams
Samsara Lun hui
Hsin-Chien Huang
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
MYRIAD. Where we connect. I VR Experience MYRIAD. Where we connect. I VR Experience
Dirk Hoffmann, Lena Thiele, Sebastian Baurmann
The Last Worker The Last Worker
Jörg Tittel
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Ridley Scott
Ridley Scott
Winner
HFPA Special Prize
The Cathedral 6.2
The Cathedral
Rikki D’Ambrouz
Winner
The Den La tana
Beatrice Baldacci
Winner
Our Happiest Days Nuestros días más felices
Sol Berruezo Pichon-Rivière
Winner
Al Oriente Al Oriente
José María Avilés
Winner
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Immaculate 6.0
Immaculate Imaculat
Monica Stan
Winner
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Isolation Isolation
Jaco Van Dormael, Michele Placido, Michael Winterbottom, Olivier Guerpillon, Yuliya fon Haync
Winner
Isolation Isolation
Jaco Van Dormael, Michele Placido, Michael Winterbottom, Olivier Guerpillon, Yuliya fon Haync
Winner
Premio Ulisse Terra di Cinema
Ferzan Özpetek
Winner
Year
Nominations

