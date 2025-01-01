Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1965

All nominated films "Venice Film Festival" in 1965

Site Italy
Date 24 August 1965 - 6 September 1965
Golden Lion / Best Film
All nominees
Juliet of the Spirits 7.7
Juliet of the Spirits Gulietta degli spiriti
Federico Fellini
Golden Lion
Sandra 7.2
Sandra Vaghe stelle dell'Orsa...
Luchino Visconti
Winner
All nominees
The Coward Kapurush
Satyajit Ray
Simon of the Desert Simón del desierto
Luis Buñuel
Three Rooms in Manhattan Trois chambres à Manhattan
Marcel Carné
Vernost 7.5
Vernost
Pyotr Todorovskiy
Red Beard 8.3
Red Beard Akahige
Akira Kurosawa
I Am Twenty 7.8
I Am Twenty Мне двадцать лет
Marlen Huciev
Mickey One Mickey One
Arthur Penn
Pierrot le Fou 7.6
Pierrot le Fou
Jean-Luc Godard
Loves of a Blonde 7.1
Loves of a Blonde Lasky Jedne Plavovlasky
Milos Forman
Good Times, Wonderful Times Good Times, Wonderful Times
Lionel Rogosin
Volpi Cup / Best Actor
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Red Beard Unanimously.
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Annie Girardot
Annie Girardot
Three Rooms in Manhattan Unanimously.
Winner
UNICRIT Award
Twenty Hours Húsz óra
Zoltán Fábri
Winner
FIPRESCI Prize
Simon of the Desert Simón del desierto
Luis Buñuel
Winner
Gertrud 7.3
Gertrud
Carl Theodor Dreyer
Winner
OCIC Award
Red Beard 8.3
Red Beard Akahige
Akira Kurosawa
Winner
Lion of San Marco / Best Children's Film - Television
Charley Charley
Alan Ball, Dzhimmi T Murakami
Winner
Lion of San Marco / Best Documentary
Zacharovannye ostrova Zacharovannye ostrova
Aleksandr Zguridi
Winner
Lion of San Marco / Best Documentary - Television
Philippe Pétain: Processo a Vichy Philippe Pétain: Processo a Vichy
Liliana Cavani
Winner
Lion of San Marco / Best Film about Adolescence
The Searching Eye The Searching Eye
Saul Bass
Winner
Lion of San Marco
Enter Hamlet Enter Hamlet
Winner
Tjorven, Batsman, and Moses Tjorven, Båtsman och Moses
Olle Hellbom
Winner
The Snowy Day The Snowy Day
Mal Wittman
Winner
Escape in the Wind Utek do vetru
Václav Táborsky
Winner
Silver Medal
Daylight Robbery Daylight Robbery
Darryl Read For the best acting performance.
Winner
San Giorgio Prize
Red Beard 8.3
Red Beard Akahige
Akira Kurosawa
Winner
Special Jury Prize
Simon of the Desert Simón del desierto
Luis Buñuel Tied with Mne dvadtsat let (1965).
Winner
I Am Twenty 7.8
I Am Twenty Мне двадцать лет
Marlen Huciev Tied with Simón del desierto (1965).
Winner
Modiga mindre män Modiga mindre män
Leif Krantz
Winner
New Cinema Award / Best Actor
Valentin Popov
I Am Twenty
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Annie Girardot
Annie Girardot
Three Rooms in Manhattan
Winner
New Cinema Award / Best Film
Sandra 7.2
Sandra Vaghe stelle dell'Orsa...
Luchino Visconti
Winner
Best First Work
Vernost 7.5
Vernost
Pyotr Todorovskiy
Winner
Lion of San Marco - Grand Prize
Jack Frost 7.2
Jack Frost Morozko
Alexander Rou
Winner
Watch trailer
San Michele Award
The Whacky Mixed-Up Carabiniers Che cosa, che cosa... scusi signorina
Felix G. Palmer
Winner
Golden Rudder
A Man Named John E venne un uomo
Ermanno Olmi
Winner
Award of the City of Imola
Fists in the Pocket 7.6
Fists in the Pocket I pugni in tasca
Marco Bellocchio
Winner
Plaque Lion St. Marc
Time Piece Time Piece
Jim Henson
Winner
