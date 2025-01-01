Menu
Venice Film Festival 1979

All nominated films "Venice Film Festival" in 1979

Site Italy
Date 24 August 1979 - 5 September 1979
Golden Lion / Best Film
All nominees
Womanlight 6.4
Womanlight Clair de femme
Costa-Gavras
FIPRESCI Prize
La nouba des femmes du mont Chenoua La nouba des femmes du mont Chenoua
Assia Djebar Tied with Passe montagne (1978).
Winner
Mountain Pass Passe montagne
Jean-François Stévenin Tied with La nouba des femmes du mont Chenoua (1979).
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Autumn Marathon
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Nobuko Otowa
The Strangling
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Saint Jack Saint Jack
Peter Bogdanovich Tied with Osenniy marafon (1979).
Winner
Autumn Marathon 8.1
Autumn Marathon Osenniy marafon
Georgiy Daneliya Tied with Saint Jack (1979).
Winner
Pietro Bianchi Award
Cesare Zavattini
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Le vieil Anaï Le vieil Anaï
Jean Rouch
Winner
Year
Nominations

