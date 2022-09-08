Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dry
6.3
Kinoafisha Films Dry
6.3

Dry

, 2022
Siccità
Italy / Comedy, Drama / 18+
Poster of Dry
6.3

Synopsis

In Rome it hasn’t rained for three years and the lack of water is overturning rules and habits. Through the city dying of thirst and prohibitions moves a chorus of people, young and old, marginalised and successful, victims and profiteers. Their lives are linked in a single design, while each seeks his or her deliverance.

Cast

Silvio Orlando
Silvio Orlando
Antonio
Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Loris
Elena Lietti
Elena Lietti
Mila
Tommaso Ragno
Tommaso Ragno
Alfredo
Claudia Pandolfi
Claudia Pandolfi
Sara
Vinicio Marchioni
Vinicio Marchioni
Luca
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Valentina
Diego Ribon
Professor Del Vecchio
Massimiliano Tortora
Jacopucci
Max Tortora
Jacopucci
Emanuela Fanelli
Emanuela Fanelli
Raffaella Zarate
Director Paolo Virzì
Writer Francesca Archibugi, Paolo Virzì, Mario Gianani, Paolo Giordano, Francesco Piccolo
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2022
World premiere 8 September 2022
Release date
29 September 2022 Italy T
13 April 2023 Serbia
Worldwide Gross $1,991,376
Production Wildside, Vision Distribution
Also known as
Siccità, Dry, Drought, Seca, Suša, Susza, Засуха, Суша, 干旱

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dry

Guests in a Villa
Guests in a Villa Drama, Thriller
2020, Italy
6.0
Fellinopolis
Fellinopolis Documentary
2020, Italy
6.0
Hammamet
Hammamet Drama, Biography
2020, Italy
5.0
Padrenostro
Padrenostro Drama
2020, Italy
5.0
Abbi Fede
Abbi Fede Comedy
2020, Italy / Austria
5.0
My Salinger Year
My Salinger Year Drama, Comedy
2020, Canada / Ireland
6.0
The Ties
The Ties Drama
2020, Italy
5.0
Vivere
Vivere Drama
2019, Italy
5.0
Bangla
Bangla Comedy, Romantic
2019, Italy
5.0
Il grande spirito
Il grande spirito Drama
2019, Italy
6.0
Into the Labyrinth
Into the Labyrinth Thriller
2019, Italy
6.0
Il ladro di giorni / Stolen Days
Il ladro di giorni / Stolen Days Romantic, Drama
2019, Italy
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more