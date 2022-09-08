Similar films for Dry
Guests in a Villa Drama, Thriller
2020, Italy
6.0
Fellinopolis Documentary
2020, Italy
6.0
Hammamet Drama, Biography
2020, Italy
5.0
Padrenostro Drama
2020, Italy
5.0
Abbi Fede Comedy
2020, Italy / Austria
5.0
My Salinger Year Drama, Comedy
2020, Canada / Ireland
6.0
The Ties Drama
2020, Italy
5.0
Vivere Drama
2019, Italy
5.0
Bangla Comedy, Romantic
2019, Italy
5.0
Il grande spirito Drama
2019, Italy
6.0
Into the Labyrinth Thriller
2019, Italy
6.0
Il ladro di giorni / Stolen Days Romantic, Drama
2019, Italy
6.0