Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Whale
7.9
The Whale - Trailer 2
Kinoafisha Films The Whale
7.9

The Whale

, 2022
The Whale
USA / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Whale
7.9
The Whale - Trailer 2
The Whale  Trailer 2

Synopsis

A reclusive, morbidly obese English teacher attempts to reconnect with his estranged teenage daughter.

Cast

Brendan Fraser
Brendan Fraser
Charlie
Sadie Sink
Sadie Sink
Ellie
Samantha Morton
Samantha Morton
Mary
Ty Simpkins
Ty Simpkins
Thomas
Sathya Sridharan
Dan the Pizza Man
Hong Chau
Hong Chau
Liz
Jacey Sink
Young Ellie
Allison Altman
Young Mary
David Maire
Dan the Pizza Man's Shadow
Lance Oppenheim
Julian
Director Darren Aronofsky
Writer Samuel D. Hunter
Composer Rob Simonsen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2022
Online premiere 12 November 2022
World premiere 3 September 2022
Release date
9 March 2023 Argentina
2 February 2023 Australia
28 April 2023 Austria
8 March 2023 Belgium
23 February 2023 Brazil
9 December 2022 Canada
16 February 2023 Czechia
9 December 2022 Denmark 11
3 March 2023 Estonia
3 March 2023 Finland Tulossa
22 February 2023 France
27 April 2023 Germany 12
3 February 2023 Great Britain
12 January 2023 Greece
3 February 2023 Ireland 16
26 January 2023 Israel 14
23 February 2023 Italy
17 February 2023 Latvia (none)
24 February 2023 Lithuania N
9 February 2023 Mexico
16 February 2023 Netherlands 12
3 March 2023 Norway 12
9 March 2023 Peru
17 February 2023 Poland
2 March 2023 Portugal
22 December 2022 Singapore
1 March 2023 South Korea 15
4 January 2023 Spain
10 March 2023 Sweden 11
3 February 2023 Taiwan 6+
16 February 2023 Thailand G
10 February 2023 Turkey 18+
9 December 2022 USA
2 March 2023 Ukraine
9 March 2023 Venezuela
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $57,615,635
Production A24, Protozoa Pictures
Also known as
The Whale, La ballena, Кит, A Baleia, Kit, A bálna, Balina, Banginis, Béo Phì, Ha'Liv'yatan, La baleine, La balena, La ballena (The Whale), Vaal, Valis, Velryba, Veľryba, Wieloryb, Η φάλαινα, Китът, 더 웨일, ザ・ホエール, 我的鯨魚老爸, 鯨, وال, הלוייתן, Կետը

Film rating

7.9
Rate 18 votes
7.6 IMDb
Write review
Updated 21 February 2026

Film Trailers

All trailers
The Whale - Trailer 2
The Whale Trailer 2
The Whale - Trailer
The Whale Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Whale
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Whale

Cosmopolis
Cosmopolis Drama
2012, Canada / France / Italy / Portugal
5.0
Extraordinary Measures
Extraordinary Measures Drama
2010, USA
7.0
Noah
Noah Drama, Fantasy, Catastrophe
2014, USA
6.0
Black Swan
Black Swan Drama, Thriller
2010, USA
8.0
Requiem for a Dream
Requiem for a Dream Drama, Crime
2000, USA
8.0
Mother!
Mother! Drama, Thriller, Horror
2017, USA
6.0
The Wrestler
The Wrestler Action, Sport, Drama
2009, USA
7.0
The Fountain
The Fountain Sci-Fi, Drama, Romantic
2006, USA
7.0
She Said
She Said Drama
2022, USA
7.0
Meadowland
Meadowland Drama
2015, USA
5.0
Miss Julie
Miss Julie Drama
2014, Norway / Great Britain
5.0
Decoding Annie Parker
Decoding Annie Parker Drama
2013, USA
6.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more