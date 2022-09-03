A reclusive, morbidly obese English teacher attempts to reconnect with his estranged teenage daughter.
|9 March 2023
|Argentina
|2 February 2023
|Australia
|28 April 2023
|Austria
|8 March 2023
|Belgium
|23 February 2023
|Brazil
|9 December 2022
|Canada
|16 February 2023
|Czechia
|9 December 2022
|Denmark
|11
|3 March 2023
|Estonia
|3 March 2023
|Finland
|Tulossa
|22 February 2023
|France
|27 April 2023
|Germany
|12
|3 February 2023
|Great Britain
|12 January 2023
|Greece
|3 February 2023
|Ireland
|16
|26 January 2023
|Israel
|14
|23 February 2023
|Italy
|17 February 2023
|Latvia
|(none)
|24 February 2023
|Lithuania
|N
|9 February 2023
|Mexico
|16 February 2023
|Netherlands
|12
|3 March 2023
|Norway
|12
|9 March 2023
|Peru
|17 February 2023
|Poland
|2 March 2023
|Portugal
|22 December 2022
|Singapore
|1 March 2023
|South Korea
|15
|4 January 2023
|Spain
|10 March 2023
|Sweden
|11
|3 February 2023
|Taiwan
|6+
|16 February 2023
|Thailand
|G
|10 February 2023
|Turkey
|18+
|9 December 2022
|USA
|2 March 2023
|Ukraine
|9 March 2023
|Venezuela