Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1937

All nominated films "Venice Film Festival" in 1937

Site Italy
Date 10 August 1937 - 3 September 1937
Volpi Cup / Best Actor
Emil Jannings
Der Herrscher
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Bette Davis
Bette Davis
The Battling Bellhop, Marked Woman
Winner
Bette Davis
Bette Davis
The Battling Bellhop, Marked Woman
Winner
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Christine 7.9
Christine Un carnet de bal
Julien Duvivier
Winner
All nominees
The Flying Doctor The Flying Doctor
Miles Mander
Processies en karnavals Processies en karnavals
Charles Dekeukeleire
The Pearls of the Crown Les perles de la couronne
Sacha Guitry
Um Freiheit und Liebe Die Warschauer Zitadelle
Fritz Peter Buch
Marked Woman 7.1
Marked Woman
Lloyd Beykon
Hélène Hélène
Jean Benoît-Lévy
Sant Tukaram Sant Tukaram
Vishnupant Govind Damle, Sheikh Fattelal
Der Herrscher Der Herrscher
Veit Harlan
Love or a Kingdom 5.9
Love or a Kingdom Barbara Radziwillówna
Joseph Lejtes
King Solomon's Mines King Solomon's Mines
Robert Stivenson
La Grande Illusion 8.3
La Grande Illusion Illusion grande, La
Jean Renoir
Batalión Batalión
Miroslav Cikán
Wenn wir alle Engel wären Wenn wir alle Engel wären
Carl Froelich
The Battling Bellhop 7.7
The Battling Bellhop Kid Galahad
Michael Curtiz
Wings of the Morning Wings of the Morning
Harold D. Schuster
Winterset Winterset
Alfred Santell
Az aranyember Az aranyember
Béla Gaál
Shall We Dance 7.5
Shall We Dance
Mark Sandrich
Theodora Goes Wild Theodora Goes Wild
Richard Boleslawski
This Is My Affair 6.7
This Is My Affair
William A. Seiter
Mária növér Mária növér
Viktor Gertler
Lidé na kre Lidé na kre
Martin Frič
Versprich mir nichts! Versprich mir nichts!
Wolfgang Liebeneiner
Victoria the Great Victoria the Great
Herbert Wilcox
Lloyd's of London Lloyds of London
Genri King
Three Smart Girls 6.7
Three Smart Girls
Henry Koster
To New Shores Zu neuen Ufern
Douglas Sirk
Elephant Boy Elephant Boy
Robert Dzh. Flaerti, Zoltan Korda
Patriots Patrioten
Karl Ritter
A Star Is Born 7.6
A Star Is Born
William A. Wellman
The Edge of the World 7.3
The Edge of the World
Michael Powell
The Messenger Le messager
Raymon Rulo
Troopship Farewell Again
Tim Whelan
Seventh Heaven Seventh Heaven
Genri King
Truxa 6.9
Truxa
Hans H. Zerlett
Kôjô no tsuki Kôjô no tsuki
Keisuke Sasaki
Two Merry Adventurers Der Mann, der Sherlock Holmes war
Karl Hartl
Elephant Boy Elephant Boy
Robert Dzh. Flaerti, Zoltan Korda
Mussolini Cup / Best Italian Film
Scipione l'africano Scipione l'africano
Karmine Gallone
Winner
All nominees
Condottieri Condottieri
Giacomo Gentilomo, Anton Giulio Majano, Luis Trenker
Sentinels of Bronze Sentinelle di bronzo
Romolo Marcellini
Mister Max Il signor Max
Mario Camerini
Condottieri Condottieri
Giacomo Gentilomo, Anton Giulio Majano, Luis Trenker
Best Cinematography
Winterset Winterset
J. Peverell Marley
Winner
Best Scientific Film
Röntgenstrahlen Röntgenstrahlen
Winner
Special Recommendation
Batalión Batalión
Miroslav Cikán
Winner
Mária növér Mária növér
Viktor Gertler
Winner
The Flying Doctor The Flying Doctor
Miles Mander
Winner
Sant Tukaram Sant Tukaram
Vishnupant Govind Damle, Sheikh Fattelal
Winner
Kôjô no tsuki Kôjô no tsuki
Keisuke Sasaki
Winner
Best Overall Artistic Contribution
La Grande Illusion 8.3
La Grande Illusion Illusion grande, La
Jean Renoir
Winner
Honorable Mention
Love or a Kingdom 5.9
Love or a Kingdom Barbara Radziwillówna
Joseph Lejtes
Winner
Trzy etiudy Chopina Trzy etiudy Chopina
Eugeniusz Cekalski, Stanislaw Wohl
Winner
Fascist Party Cup
Mannesmann - Ein Film der Mannesmannröhren-Werke Mannesmann - Ein Film der Mannesmannröhren-Werke
Walter Ruttmann
Winner
Best Animation
Best Colonial Film
Sentinels of Bronze Sentinelle di bronzo
Romolo Marcellini
Winner
Best Foreign Screenplay
The Pearls of the Crown Les perles de la couronne
Christian-Jaque, Sacha Guitry
Winner
Best World Premiere
Victoria the Great Victoria the Great
Herbert Wilcox
Winner
Popular Culture Ministry Cup / Best Foreign Director
Robert Dzh. Flaerti
Elephant Boy
Winner
Zoltan Korda
Elephant Boy
Winner
Robert Dzh. Flaerti
Elephant Boy
Winner
Zoltan Korda
Elephant Boy
Winner
Popular Culture Ministry Cup / Best Italian Director
Mario Camerini
Mister Max
Winner
