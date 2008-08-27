Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2008

All nominated films "Venice Film Festival" in 2008

Site Italy
Date 27 August 2008 - 6 September 2008
Golden Lion
The Wrestler 7.7
The Wrestler
Darren Aronofsky
Winner
All nominees
Achilles and the Tortoise 7.1
Achilles and the Tortoise Akiresu to kame / Achilles and the Tortoise
Takeshi Kitano
The Sky Crawlers 6.7
The Sky Crawlers Sukai kurora
Mamoru Oshii
A Perfect Day Un giorno perfetto
Ferzan Özpetek
Vegas: Based on a True Story 6.2
Vegas: Based on a True Story
Amir Naderi
Terra degli uomini rossi, La / Birdwatchers 6.8
Terra degli uomini rossi, La / Birdwatchers
Marco Bechis
Gabbla Gabbla
Tariq Teguia
Paper Soldier 6.8
Paper Soldier Bumazhnyy soldat
Aleksey German-mladshiy
Giovanna's Father 6.7
Giovanna's Father Papa di Giovanna, Il
Pupi Avati
Inju: The Beast in the Shadow Inju, la bête dans l'ombre
Barbet Schroeder
The Other One 6.4
The Other One L'Autre / Occupation
Patrik-Mario Bernar, Pierre Trividic
Jerichow Jerichow
Christian Petzold
The Hurt Locker 7.3
The Hurt Locker
Kathryn Bigelow
This Night Nuit de chien
Werner Schroeter
Milk 6.6
Milk Süt
Semih Kaplanoğlu
The Burning Plain 7.1
The Burning Plain
Guillermo Arriaga
Il seme della discordia Il seme della discordia
Pappi Corsicato
Rachel Getting Married 7.4
Rachel Getting Married
Jonathan Demme
Ponyo 7.7
Ponyo Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Hayao Miyazaki
Teza Teza
Haile Gerima
Plastic City Dang kou
Nelson Lik-wai Yu
Silver Lion / Best Director
Aleksey German-mladshiy
Aleksey German-mladshiy
Paper Soldier
Winner
Silver Lion - Short Film
All nominees
Lögner 6.9
Lögner
Jonas Odell
Volpi Cup / Best Actor
Silvio Orlando
Silvio Orlando
Giovanna's Father
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Dominique Blanc
The Other One
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Teza Teza
Haile Gerima
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Mid-August Lunch 6.9
Mid-August Lunch Pranzo di Ferragosto
Dzhanni Di Gregorio
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
The Burning Plain
Winner
Queer Lion
One Day in a Life Un altro pianeta
Stefano Tummolini
Winner
All nominees
The Lost Coast The Lost Coast
Gabriel Fleming
Cold Lunch 5.1
Cold Lunch Lønsj
Eva Sørhaug
Hooked Pescuit sportiv
Adrian Sitaru
Antarctica Antarctica
Yair Hochner
La rabbia di Pasolini La rabbia di Pasolini
Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci
Ciao 6.6
Ciao
Yen Tan
Below Sea Level Below Sea Level
Gianfranco Rosi
Il seme della discordia Il seme della discordia
Pappi Corsicato
Jay Jay
Francis Xavier Pasion
La rabbia di Pasolini La rabbia di Pasolini
Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Bertolucci
Landscape No.2 Pokrajina St.2
Vinko Moderndorfer
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Spirit Are You There? Esprit es-tu là?
Philippe Vallois
The Beaches of Agnès 8.0
The Beaches of Agnès Plages d'Agnès, Les
Agnès Varda
The Country Teacher 6.9
The Country Teacher Venkovský ucitel
Bohdan Sláma
This Night Nuit de chien
Werner Schroeter
Valentino: The Last Emperor 7.6
Valentino: The Last Emperor
Mett Tirnauer
The First Day of Winter Il primo giorno d'inverno
Mirko Locatelli
Venice Horizons Documentary Award
Below Sea Level Below Sea Level
Gianfranco Rosi
Winner
All nominees
Puisque nous sommes nés Puisque nous sommes nés
Jean-Pierre Duret, Andrea Santana
Puisque nous sommes nés Puisque nous sommes nés
Jean-Pierre Duret, Andrea Santana
Wo Men Wo Men
Wenhai Huang
In Paraguay In Paraguay
Ross McElwee
Z32 Z32
Avi Mograbi
L'exil et le royaume L'exil et le royaume
Jonathan Le Fourn, Andreï Schtakleff
The Inheritors Los herederos
Eugenio Polgovsky
Venice Horizons Award / Best Film
Melancholia Melancholia
Lav Diaz
Winner
All nominees
Parc Parc
Arnaud des Pallières
Jay Jay
Francis Xavier Pasion
I'm Going to Explode 6.6
I'm Going to Explode Voy a explotar
Gerardo Naranjo
Goodbye Solo Goodbye Solo
Ramin Bahrani
The Herb of the Rat A Erva do Rato
Júlio Bressane
Perfect Life Wan mei sheng huo
Xiaobai Tang
Zero Bridge Zero Bridge
Tariq Tapa
Un Lac 5.4
Un Lac Un lac
Filipp Grandrio
Pa-ra-da 6.8
Pa-ra-da Pa-Ra-Da
Marco Pontecorvo
The First Day of Winter Il primo giorno d'inverno
Mirko Locatelli
Wild Field 7.2
Wild Field Dikoe pole
Mihail Kalatozishvili
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Career Golden Lion
Ermanno Olmi
Winner
Future Film Festival Digital Award
The Sky Crawlers 6.7
The Sky Crawlers Sukai kurora
Mamoru Oshii
Winner
Little Golden Lion
Giovanna's Father 6.7
Giovanna's Father Papa di Giovanna, Il
Pupi Avati
Winner
FEDIC Award
Machan Machan
Uberto Pasolini
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Gabbla Gabbla
Tariq Teguia
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Goodbye Solo Goodbye Solo
Ramin Bahrani
Winner
Isvema Award
Mid-August Lunch 6.9
Mid-August Lunch Pranzo di Ferragosto
Dzhanni Di Gregorio
Winner
Mimmo Rotella Foundation Award
Ponyo 7.7
Ponyo Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Hayao Miyazaki
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Silvio Orlando
Silvio Orlando
Giovanna's Father
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Isabella Ferrari
Isabella Ferrari
A Perfect Day
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Mid-August Lunch 6.9
Mid-August Lunch Pranzo di Ferragosto
Dzhanni Di Gregorio
Winner
Sergio Trasatti Award
The Hurt Locker 7.3
The Hurt Locker
Kathryn Bigelow
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Ponyo 7.7
Ponyo Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Hayao Miyazaki
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Pa-ra-da 6.8
Pa-ra-da Pa-Ra-Da
Marco Pontecorvo
Winner
SIGNIS Award
The Hurt Locker 7.3
The Hurt Locker
Kathryn Bigelow
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Vegas: Based on a True Story 6.2
Vegas: Based on a True Story
Amir Naderi
Winner
Teza Teza
Haile Gerima
Winner
Pietro Bianchi Award
Giuliano Montaldo
Winner
Human Rights Film Network Award
The Hurt Locker 7.3
The Hurt Locker
Kathryn Bigelow
Winner
Venice Horizons Award - Special Mention
Un Lac 5.4
Un Lac Un lac
Filipp Grandrio
Winner
Wo Men Wo Men
Wenhai Huang
Winner
Young Cinema Award / Alternatives
Sell Out! 7.4
Sell Out!
Yeo Joon Han
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
The Hurt Locker 7.3
The Hurt Locker
Kathryn Bigelow
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
Mid-August Lunch 6.9
Mid-August Lunch Pranzo di Ferragosto
Dzhanni Di Gregorio
Winner
Label Europa Cinemas
Machan Machan
Uberto Pasolini
Winner
Best Short Film / Golden Lion
Tierra y pan Tierra y pan
Carlos Armella
Winner
Doc/It Award
Below Sea Level Below Sea Level
Gianfranco Rosi
Winner
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
Paper Soldier 6.8
Paper Soldier Bumazhnyy soldat
Alisher Khamidkhodzhaev, Maksim Drozdov For the cinematography.
Winner
Paper Soldier 6.8
Paper Soldier Bumazhnyy soldat
Alisher Khamidkhodzhaev, Maksim Drozdov For the cinematography.
Winner
Critics' Week Award / Best Film
All nominees
Iki Çizgi Iki Çizgi
Selim Evci
Gucci Prize
Hunger 7.0
Hunger
Steve McQueen
Winner
Special Jury Prize
Teza Teza
Haile Gerima
Winner
Doc/It Award - Special Mention
The Apprentice L'apprenti
Samuel Collardey
Winner
International Critics' Week Award
The Apprentice L'apprenti
Samuel Collardey
Winner
Brian Award
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Winner
L'Oreal Paris Award
Special Lion for the Overall Work
Werner Schroeter
Werner Schroeter
For his uncompromising and relentlessly innovative work over a period of 40 years.
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Agnès Varda
Agnès Varda
Winner
Best Short Film - Special Mention
Vacsora Vacsora
Karchi Perlmann
Winner
Special Lion / Best Film
This Night Nuit de chien
Werner Schroeter
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Machan Machan
Uberto Pasolini
Winner
All nominees
Scratch Rysa
Michal Rosa
Nowhere Man Nowhere Man
Patrice Toye
The Visitor Muukalainen
J.-P. Valkeapää
Broken Lines Broken Lines
Sallie Aprahamian
Hooked Pescuit sportiv
Adrian Sitaru
Stella Stella
Sylvie Verheyde
One Day in a Life Un altro pianeta
Stefano Tummolini
The Country Teacher 6.9
The Country Teacher Venkovský ucitel
Bohdan Sláma
Landscape No.2 Pokrajina St.2
Vinko Moderndorfer
A Week Alone Una semana solos
Celina Murga
