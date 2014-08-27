Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2014

All nominated films "Venice Film Festival" in 2014

Site Italy
Date 27 August 2014 - 6 September 2014
Golden Lion
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence 7.3
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence En duva satt på en gren och funderade på tillvaron
Roy Andersson
Winner
All nominees
The Last Hammer Blow Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte
Far from Men 7.7
Far from Men Loin des hommes / Far From Men
Devid Oelhoffen
The Postman's White Nights 7.2
The Postman's White Nights Belye nochi pochtalyona Alekseya Tryapitsyna
Andrey Konchalovskiy
Good Kill 6.4
Good Kill
Andrew Niccol
Fires on the Plain Nobi
Shinya Tsukamoto
Tales Ghesse-ha
Rakhshan Banietemad
Black Souls Anime nere
Francesco Munzi
The Price of Fame La rançon de la gloire
Xavier Beauvois
The Cut 7.2
The Cut
Fatih Akin
Leopardi Il giovane favoloso
Mario Martone
Pasolini 5.8
Pasolini
Abel Ferrara
Hungry Hearts 6.6
Hungry Hearts
Saverio Costanzo
Manglehorn 5.8
Manglehorn
David Gordon Green
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Alejandro González Iñárritu
3 Hearts 5.8
3 Hearts 3 coeurs
Benoît Jacquot
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer
Sivas Sivas
Kaan Müjdeci
99 Homes 7.3
99 Homes
Ramin Bahrani
Red Amnesia Chuang ru zhe
Wang Xiaoshuai
Silver Lion / Best Director
Andrey Konchalovskiy
Andrey Konchalovskiy
The Postman's White Nights
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Adam Driver
Adam Driver
Hungry Hearts
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Hungry Hearts
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Tales Ghesse-ha
Rakhshan Banietemad, Farid Mostafavi
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Court Court
Chaitanya Tamhane
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Romain Paul
The Last Hammer Blow
Winner
Queer Lion
Summer Nights 5.8
Summer Nights Les nuits d'été
Mario Fanfani
Winner
All nominees
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
The Goob The Goob
Guy Myhill
The Smell of Us The Smell of Us
Larry Clarke
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
Flapping in the Middle of Nowhere Dap cánh giua không trung
Diep Hoang Nguyen
Métamorphoses 5.4
Métamorphoses
Christophe Honoré
Watch trailer
Pasolini 5.8
Pasolini
Abel Ferrara
Venice Horizons Award / Best Film
Court Court
Chaitanya Tamhane
Winner
All nominees
Without Pity 5.9
Without Pity Senza nessuna pietà
Michele Alhaique
Goodnight Mommy 6.7
Goodnight Mommy Ich seh, Ich seh
Veronika Franz, Severin Fiala
Line of Credit Kreditis limiti
Reality 6.9
Reality Réalité
Quentin Dupieux
Theeb 7.2
Theeb
Naji Abu Nowar
Heaven Knows What Heaven Knows What
Joshua Safdie, Ben Safdie
Near Death Experience Near Death Experience
Benoît Delépine, Gustave Kervern
Nabat Nabat
Elchin Musaoglu
The President 7.4
The President
Mohsen Makhmalbaf
These Are the Rules 6.5
These Are the Rules Takva su pravila
Ognjen Svilicic
La vita oscena La vita oscena
Renato De Maria
Jackie & Ryan Jackie & Ryan
Ami Canaan Mann
Cymbeline 5.2
Cymbeline
Michael Almereyda
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Franko Maresko
Bypass Bypass
Duane Hopkins
Goodnight Mommy 6.7
Goodnight Mommy Ich seh, Ich seh
Veronika Franz, Severin Fiala
Heaven Knows What Heaven Knows What
Joshua Safdie, Ben Safdie
Hill of Freedom Ja-yu-eui eon-deok
Hong Sang-soo
Near Death Experience Near Death Experience
Benoît Delépine, Gustave Kervern
Prix UIP Venice (European Short Film)
Daily Bread Pat-Lehem
Idan Hubel
Winner
Career Golden Lion
Thelma Schoonmaker
Winner
Frederik Vaysman
Winner
Grand Special Jury Prize
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer
Winner
Future Film Festival Digital Award
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Alejandro González Iñárritu
Winner
FEDIC Award
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Winner
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
No One's Child 7.6
No One's Child Ničije dete
Vuk Rshumovich
Winner
Laterna Magica Prize
The Last Hammer Blow Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Elio Germano
Elio Germano
Leopardi
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Hungry Hearts
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Black Souls Anime nere
Francesco Munzi
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Italy in a Day Italy in a Day
Gabriele Salvatores
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Without Pity 5.9
Without Pity Senza nessuna pietà
Pierfrancesco Favino
Winner
Hungry Hearts 6.6
Hungry Hearts
Saverio Costanzo
Winner
The Dinner I nostri ragazzi
Ivano De Matteo
Winner
SIGNIS Award
Far from Men 7.7
Far from Men Loin des hommes / Far From Men
Devid Oelhoffen
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
99 Homes 7.3
99 Homes
Ramin Bahrani
Winner
Lina Mangiacapre Award
Open Prize
Audience Award (Critics' Week)
No One's Child 7.6
No One's Child Ničije dete
Vuk Rshumovich
Winner
C.I.C.A.E. Award
Heaven Knows What Heaven Knows What
Joshua Safdie, Ben Safdie
Winner
Heaven Knows What Heaven Knows What
Joshua Safdie, Ben Safdie
Winner
FEDIC Award - Special Mention
Italy in a Day Italy in a Day
Gabriele Salvatores
Winner
Human Rights Film Network Award
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer Tied with Io sto con la sposa (2014).
Winner
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande Tied with The Look of Silence (2014).
Winner
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande Tied with The Look of Silence (2014).
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor or Actress
Emir Hadžihafizbegović
These Are the Rules
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Naji Abu Nowar
Theeb
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Maryam Maryam
Sidi Saleh
Winner
All nominees
In Overtime Fi al waqt al dae'a
Rami Yasin
3/105 3/105
Avelina Prat, Diego Opazo
The Baby Bacheh
Ali Asgari
Ferdinand Knapp Ferdinand Knapp
Andrea Baldini
Era Apocrypha Era Apocrypha
Brendan Sweeney
Daily Bread Pat-Lehem
Idan Hubel
Mademoiselle Mademoiselle
Guillaume Gouix
Cams Cams
Carl-Johan Westregård
Art Artã
Adrian Sitaru
Great Heat Da shu
Tao Chen
Castillo y el Armado Castillo y el Armado
Pedro Harres
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Franko Maresko
Winner
Label Europa Cinemas
The Dinner I nostri ragazzi
Ivano De Matteo
Winner
Special Jury Prize
Sivas Sivas
Kaan Müjdeci
Winner
International Critics' Week Award
No One's Child 7.6
No One's Child Ničije dete
Vuk Rshumovich
Winner
Brian Award
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
Winner
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
Winner
Nazareno Taddei Award
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Alejandro González Iñárritu
Winner
L'Oreal Paris Award
Golden Mouse
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Actor
Elio Germano
Elio Germano
Leopardi
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Film
99 Homes 7.3
99 Homes
Ramin Bahrani
Winner
Fondazione Mimmo Rotella Award
Black Souls Anime nere
Luigi Musini
Winner
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
The Show Mas Go On The Show Mas Go On
Rä di Martino
Winner
Green Drop Award
The Postman's White Nights 7.2
The Postman's White Nights Belye nochi pochtalyona Alekseya Tryapitsyna
Andrey Konchalovskiy
Winner
Interfilm Award
Far from Men 7.7
Far from Men Loin des hommes / Far From Men
Devid Oelhoffen
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Persol Award
Frances McDormand
Frances McDormand
Winner
Silver Mouse
Olive Kitteridge
Olive Kitteridge
Lisa Cholodenko
Winner
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Dancing with Maria 6.1
Dancing with Maria
Ivan Gergolet
Winner
Watch trailer
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Animata resistenza Animata resistenza
Alberto Girotto, Francesco Montagner
Winner
All nominees
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses 7.3
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Rüdiger Suchsland
Venezia Classici Award / Best Restored Film
A Special Day 7.2
A Special Day Giornata particolare, Una
Ettore Scola
Winner
Venezia Classici Award / Venice Days Award
Return to Ithaca Retour à Ithaque
Laurent Cantet
Winner
All nominees
One on One Ildaeil
Kim Ki Duk
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
The Smell of Us The Smell of Us
Larry Clarke
The Dinner I nostri ragazzi
Ivano De Matteo
Métamorphoses 5.4
Métamorphoses
Christophe Honoré
Watch trailer
They Have Escaped 6.3
They Have Escaped He ovat paenneet
J.-P. Valkeapää
Summer Nights 5.8
Summer Nights Les nuits d'été
Mario Fanfani
Messi Messi
Álex de la Iglesia
Labour of Love Asha Jaoar Majhe
Aditya Vikram Sengupta
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon
El Cinco 6.7
El Cinco El 5 de talleres
Adrian Bines
Before I Disappear 7.2
Before I Disappear
Sean Christensen
Patria Patria
Felice Farina
The Goob The Goob
Guy Myhill
Between 10 and 12 Tussen 10 en 12
Peter Hoogendoorn
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Alejandro González Iñárritu
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Hungry Hearts 6.6
Hungry Hearts
Saverio Costanzo
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Far from Men 7.7
Far from Men Loin des hommes / Far From Men
Devid Oelhoffen
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Franko Maresko
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
The Cut 7.2
The Cut
Fatih Akin
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 7.6
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) Birdman
Alejandro González Iñárritu
Winner
Soundtrack Stars Award / Critic's Choice
Alexandre Desplat
Winner
Schermi di Qualità Award
Black Souls Anime nere
Francesco Munzi
Winner
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Aditya Vikram Sengupta
Labour of Love
Winner
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
The Look of Silence 8.3
The Look of Silence
Joshua Oppenheimer
Winner
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Flapping in the Middle of Nowhere Dap cánh giua không trung
Diep Hoang Nguyen
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
One on One Ildaeil
Kim Ki Duk
Winner
Fedeora Award / Best Screenwriter (International Film Critics Week)
No One's Child 7.6
No One's Child Ničije dete
Vuk Rshumovich
Winner
International Award - Documentary / Final Cut in Venice
The Council Al majlis
Yahya Alabdallah
Winner
Bisato d'Oro / Best Actor
Dogan Izci
Sivas
Winner
Bisato d'Oro / Best Director
Simone Massi
L'attesa del maggio
Winner
Bisato d'Oro / Best Film
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses 7.3
From Caligari to Hitler: German Cinema in the Age of the Masses Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Rüdiger Suchsland
Winner
Piccioni Award
Leopardi Il giovane favoloso
Apparat To the soundtrack.
Winner
AssoMusica Award
Italy in a Day Italy in a Day
Song: "Just One Day"
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Winner
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Winner
BNL People's Choice Award
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon The film received 97,39% of positive votes.
Winner
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Sharon Maymon The film received 97,39% of positive votes.
Winner
Best Innovative Budget Award
Italy in a Day Italy in a Day
Gabriele Salvatores
Winner
Cinecibo Award
The Dinner I nostri ragazzi
Ivano De Matteo
Winner
Bisato d'Oro - Special Mention
Animata resistenza Animata resistenza
Alberto Girotto, Francesco Montagner
Winner
AKAI International Film Fest Award / Best Actor
Jacopo Olmo Antinori
Jacopo Olmo Antinori
The Dinner
Winner
AKAI International Film Fest Award / Best Actress
Iaia Forte
Iaia Forte
Leopardi, La vita oscena, The Show Mas Go On
Winner
Iaia Forte
Iaia Forte
Leopardi, La vita oscena, The Show Mas Go On
Winner
AKAI International Film Fest Award / Best Director
Francesco Munzi
Black Souls
Winner
AKAI International Film Fest Award / Best Film Criticism
Beatrice Fiorentino
Winner
AKAI International Film Fest Award / Best Revelation
The Coffin in the Mountain Xin mi gong
Yukun Xin
Winner
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
Short Skin Short Skin - I dolori del giovane Edo
Duccio Chiarini
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more