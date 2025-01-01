Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1964

All nominated films "Venice Film Festival" in 1964

Site Italy
Date 27 August 1964 - 10 September 1964
Golden Lion
Red Desert 6.9
Red Desert Deserto rosso
Michelangelo Antonioni
Winner
All nominees
Life Upside Down La vie à l'envers
Alain Jessua
The Peach Thief Kradetzat na praskovi
Vulo Radev
To Love Att älska
Jörn Donner
Hamlet 7.4
Hamlet
Grigori Kozintsev
This Special Friendship Les amitiés particulières
Jean Delannoy
The Gospel According to St. Matthew 7.7
The Gospel According to St. Matthew Vangelo secondo Matteo, Il
Pier Paolo Pasolini
King & Country King and Country
Joseph Losey
Tonio Kröger Tonio Kröger
Rolf Thiele
A Married Woman 7.1
A Married Woman Une femme mariée: Suite de fragments d'un film tourné en 1964
Jean-Luc Godard
Girl with Green Eyes Girl with Green Eyes
Desmond Davis
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Volpi Cup / Best Actor
Tom Courtenay
Tom Courtenay
King & Country
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Harriet Andersson
Harriet Andersson
To Love
Winner
Biennale Award
Dry Summer Susuz Yaz
Metin Erksan
Winner
FIPRESCI Prize
Red Desert 6.9
Red Desert Deserto rosso
Michelangelo Antonioni
Winner
OCIC Award
The Gospel According to St. Matthew 7.7
The Gospel According to St. Matthew Vangelo secondo Matteo, Il
Pier Paolo Pasolini
Winner
Pasinetti Award / Competition
Life Upside Down La vie à l'envers
Alain Jessua
Winner
Pasinetti Award / Parallel Sections
Pasazerka 7.4
Pasazerka
Andrzej Munk
Winner
San Giorgio Prize
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Winner
Special Jury Prize
The Gospel According to St. Matthew 7.7
The Gospel According to St. Matthew Vangelo secondo Matteo, Il
Pier Paolo Pasolini Tied with Gamlet (1964).
Winner
Hamlet 7.4
Hamlet
Grigori Kozintsev Tied with Il vangelo secondo Matteo (1964).
Winner
New Cinema Award / Best Actor
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Hamlet
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Abbey Lincoln
Nothing But a Man
Winner
New Cinema Award / Best Film
Red Desert 6.9
Red Desert Deserto rosso
Michelangelo Antonioni
Winner
Best First Work
Life Upside Down La vie à l'envers
Alain Jessua
Winner
Lion of San Marco - Grand Prize / Best Documentary
L'enigma Oppenhemier L'enigma Oppenhemier
Leandro Castellani
Winner
Lion of San Marco - Grand Prize
Skopje '63 Skopje '63
Veljko Bulajic
Winner
Award of the City of Venice
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Winner
