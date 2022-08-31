Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Banshees of Inisherin
8.0
The Banshees of Inisherin - Trailer
Kinoafisha Films The Banshees of Inisherin
8.0

The Banshees of Inisherin

, 2022
The Banshees of Inisherin
Ireland, Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of The Banshees of Inisherin
8.0
The Banshees of Inisherin - Trailer
The Banshees of Inisherin  Trailer

Synopsis

Two lifelong friends find themselves at an impasse when one abruptly ends their relationship, with alarming consequences for both of them.

Cast

Colin Farrell
Colin Farrell
Pádraic Súilleabháin
Barry Keoghan
Barry Keoghan
Dominic Kearney
Kerry Condon
Kerry Condon
Siobhán Súilleabháin
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Colm Doherty
Pat Shortt
Pat Shortt
Jonjo Devine
Gary Lydon
Peadar Kearney
Jon Kenny
Gerry
Sheila Flitton
Mrs. McCormick
John Carty
Older Musician 1
Oliver Farrelly
Older Musician 2
Director Martin McDonagh
Writer Martin McDonagh
Composer Carter Burwell
Cast and Crew

Film details

Country Ireland / Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2022
Online premiere 13 December 2022
World premiere 31 August 2022
Release date
2 February 2023 Argentina
26 December 2022 Australia
5 January 2023 Austria
26 January 2023 Azerbaijan 17+
26 October 2022 Belgium
2 February 2023 Brazil
28 October 2022 Canada
26 January 2023 Czechia
27 January 2023 Estonia
3 February 2023 Finland
26 October 2022 France
2 February 2023 Georgia R
5 January 2023 Germany
21 October 2022 Great Britain
2 February 2023 Greece
26 January 2023 Hong Kong
26 January 2023 Hungary 16
27 January 2023 Iceland
21 October 2022 Ireland
2 February 2023 Israel 14
2 February 2023 Italy
27 January 2023 Japan
26 January 2023 Kazakhstan 18+
26 January 2023 Kyrgyzstan 16+
27 January 2023 Latvia
2 December 2022 Lithuania
26 January 2023 Netherlands 16
27 January 2023 Norway
20 January 2023 Poland
26 January 2023 Singapore
15 March 2023 South Korea 15
13 January 2023 Spain
27 January 2023 Sweden
2 February 2023 Switzerland 16
27 January 2023 Taiwan
3 February 2023 Turkey
4 November 2022 USA R
26 January 2023 Uzbekistan
MPAA R
Worldwide Gross $50,250,625
Production Searchlight Pictures, Film4, Blueprint Pictures
Also known as
The Banshees of Inisherin, Los espíritus de la isla, Les Banshees d'Inisherin, Банши Инишерина, 伊尼舍林的女妖, A sziget szellemei, Almas en pena de Inisherin, Dauðavættirnar frá Inisherin, Duchovia Inisherinu, Duchy Inisherin, Duhovi Ostrva, Duhovi otoka, Duše otoka, Gli spiriti dell'isola, İnişerin Banşiləri, Inišerinas Banšī, Inisherin Banshilari, Las banshees de Inisherin, Os Banshees de Inisherin, Os Espíritos de Inisherin, Roukhot Inisherin, Salos vaiduokliai, Spiritele din Inisherin, The Banshees of Inisheer, Víly z Inisherinu, Τα πνεύματα του Ινισέριν, Баншите от Инишерин, Банші Інішерина, Духови острва, Инишерин баншилары, 더 밴시즈 오브 이니셔린, イニシェリン島の精霊, 伊尼希尔岛的女妖, 伊尼希尔岛的报丧女妖, 伊尼希尔的女妖, 伊尼舍林的报丧女妖, Die Todesfeen von Inisherin

Film rating

8.0
Rate 23 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  338 In the Drama genre  144 In films of Ireland  1 In films of Great Britain  30 In films of 2022  8

Film Trailers

All trailers
The Banshees of Inisherin - Trailer
The Banshees of Inisherin Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Banshees of Inisherin

In Bruges
In Bruges Drama, Comedy
2008, Great Britain / Belgium
7.0
Calvary
Calvary Comedy, Drama
2013, Great Britain
7.0
Hangmen Theatrical
2016, Great Britain
7.0
Seven Psychopaths
Seven Psychopaths Comedy
2012, USA / Great Britain
7.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Drama, Thriller, Crime
2017, USA / Great Britain
8.0
Thirteen Lives
Thirteen Lives Drama
2022, USA
7.0
Alone in Berlin
Alone in Berlin Drama
2016, Great Britain / France / Germany
6.0
Black Irish
Black Irish Drama
2007, USA
6.0
Light Thereafter
Light Thereafter Drama
2016, Belgium / Bulgaria
6.0
The Killing of a Sacred Deer
The Killing of a Sacred Deer Drama
2017, Great Britain
6.0
Saving Mr. Banks
Saving Mr. Banks Drama
2013, Great Britain / Australia
7.0
The War Zone
The War Zone Drama
1998, Great Britain / Italy
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more