Two lifelong friends find themselves at an impasse when one abruptly ends their relationship, with alarming consequences for both of them.
|2 February 2023
|Argentina
|26 December 2022
|Australia
|5 January 2023
|Austria
|26 January 2023
|Azerbaijan
|17+
|26 October 2022
|Belgium
|2 February 2023
|Brazil
|28 October 2022
|Canada
|26 January 2023
|Czechia
|27 January 2023
|Estonia
|3 February 2023
|Finland
|26 October 2022
|France
|2 February 2023
|Georgia
|R
|5 January 2023
|Germany
|21 October 2022
|Great Britain
|2 February 2023
|Greece
|26 January 2023
|Hong Kong
|26 January 2023
|Hungary
|16
|27 January 2023
|Iceland
|21 October 2022
|Ireland
|2 February 2023
|Israel
|14
|2 February 2023
|Italy
|27 January 2023
|Japan
|26 January 2023
|Kazakhstan
|18+
|26 January 2023
|Kyrgyzstan
|16+
|27 January 2023
|Latvia
|2 December 2022
|Lithuania
|26 January 2023
|Netherlands
|16
|27 January 2023
|Norway
|20 January 2023
|Poland
|26 January 2023
|Singapore
|15 March 2023
|South Korea
|15
|13 January 2023
|Spain
|27 January 2023
|Sweden
|2 February 2023
|Switzerland
|16
|27 January 2023
|Taiwan
|3 February 2023
|Turkey
|4 November 2022
|USA
|R
|26 January 2023
|Uzbekistan