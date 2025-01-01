Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1986

All nominated films "Venice Film Festival" in 1986

Site Italy
Date 30 August 1986 - 10 September 1986
Golden Lion
The Green Ray 7.7
The Green Ray Rayon vert, Le
Éric Rohmer
Winner
All nominees
Singing the Blues in Red 6.2
Singing the Blues in Red Fatherland
Ken Loach
The pigeon 6.9
The pigeon Chuzhaya belaya i ryaboy
Sergey Solovev
Linna Linna
Jaakko Pakkasvirta
X X
Oddvar Einarson
A King and His Movie La película del rey
Carlos Sorín
Amorosa 5.8
Amorosa
Mey Zetterling
La puritaine La puritaine
Jacques Doillon
'Round Midnight 'Round Midnight
Bertrand Tavernier
Final Take: The Golden Age of Movies Kinema no tenchi
Yôji Yamada
Oviri 6.1
Oviri
Henning Carlsen
A Room with a View 7.3
A Room with a View A Room With a View
James Ivory
The Bastard Brother of God El hermano bastardo de Dios
Benito Rabal
The Beekeeper 7.3
The Beekeeper O Melissokomos
Theo Angelopoulos
Romance Romance
Massimo Mazzucco
The Journey Die Reise
Markus Imhoof
Guard Me, My Talisman 6.9
Guard Me, My Talisman Khrani menya, moy talisman
Roman Balayan
Werther Werther
Pilar Miró
Regalo di Natale Regalo di Natale
Pupi Avati
On Valentine's Day On Valentine's Day
Ken Harrison
Idö van Idö van
Péter Gothár
A Tale of Love Storia d'amore
Francesco Maselli
Das Schweigen des Dichters Das Schweigen des Dichters
Peter Lilienthal
Career Golden Lion
Paolo Taviani
Paolo Taviani
Winner
Vittorio Taviani
Winner
Grand Special Jury Prize
The pigeon 6.9
The pigeon Chuzhaya belaya i ryaboy
Sergey Solovev Tied with Storia d'amore (1986).
Winner
A Tale of Love Storia d'amore
Francesco Maselli Tied with Chuzhaya belaya i ryaboy (1986).
Winner
FIPRESCI Prize
The Green Ray 7.7
The Green Ray Rayon vert, Le
Éric Rohmer
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Walter Chiari
Romance
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Marie Rivière
The Green Ray
Winner
Pasinetti Award / Best Film
'Round Midnight 'Round Midnight
Bertrand Tavernier
Winner
UNICEF Award
Singing the Blues in Red 6.2
Singing the Blues in Red Fatherland
Ken Loach
Winner
Pietro Bianchi Award
Luigi Comencini
Winner
Special Jury Prize
X X
Oddvar Einarson
Winner
Venice TV Prize
Blood Ties Il cugino americano
Giacomo Battiato Tied with De två saliga (1986).
Winner
The Blessed Ones De två saliga
Ingmar Bergman Tied with Il cugino americano (1986).
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Walter Chiari
Romance
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Valeria Golino
Valeria Golino
A Tale of Love
Winner
Golden Ciak / Best Film
The Green Ray 7.7
The Green Ray Rayon vert, Le
Éric Rohmer
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal / Best Film
Acta General de Chile Acta General de Chile
Winner
De Sica Award
45th Parallel 45º parallelo
Attilio Concari
Winner
Venice Authors Prize - Special Mention
Embriók Embriók
Pál Zolnay
Winner
The Pointsman 6.6
The Pointsman Wisselwachter, De
Jos Stelling
Winner
Venice Authors Prize
Miss Mary Miss Mary
María Luisa Bemberg Tied with Acta General de Chile (1986).
Winner
Acta General de Chile Acta General de Chile
Miguel Littín Tied with Miss Mary (1986).
Winner
Best First Work
A King and His Movie La película del rey
Carlos Sorín
Winner
Best Actor
Regalo di Natale Regalo di Natale
Carlo Delle Piane
Winner
Best Actress
A Tale of Love Storia d'amore
Valeria Golino
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Acta General de Chile Acta General de Chile
Miguel Littín
Winner
De Sica Award - Special Mention
45th Parallel 45º parallelo
Valeriya D Obichi For her performance.
Winner
