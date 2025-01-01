Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1949

All nominated films "Venice Film Festival" in 1949

Site Italy
Date 11 August 1949 - 1 September 1949
Golden Lion
Manon Manon
Henri-Georges Clouzot
Winner
All nominees
The Ballad of Berlin Berliner Ballade
Robert A. Stemmle
A Man and His Sin Un homme et son péché
Paul Gury
The Mill on the Po Il mulino del Po
Alberto Lattuada
Aux yeux du souvenir Aux yeux du souvenir
Jean Delannoy
Women of Dolwyn 6.8
Women of Dolwyn The Last Days of Dolwyn
Emlyn Williams
Look for the Silver Lining Look for the Silver Lining
David Butler
Kind Hearts and Coronets 8.0
Kind Hearts and Coronets
Robert Hamer
Black Shadows L'Équateur aux cent visages
André Cauvin
Fiamma che non si spegne Fiamma che non si spegne
Vittorio Cottafavi
Heaven Over the Marshes Cielo sulla palude
Avgusto Dzhenina
Le sorcier du ciel Le sorcier du ciel
Marcel Blistène
Sofka Sofka
Rados Novakovic
Portrait of Jennie Portrait of Jennie
William Dieterle
The Fool and the Princess The Fool and the Princess
William C. Hammond
Pact with the Devil Patto col diavolo
Luigi Chiarini
La malquerida La malquerida
Emilio Fernández
Meera Meera
Ellis Dungan, E.S. Tunda
The Fighting Pimpernel The Elusive Pimpernel
Michael Powell, Emeric Pressburger
The Forgotten Village The Forgotten Village
Herbert Kline
Geheimnisvolle Tiefe Geheimnisvolle Tiefe
G. W. Pabst
Johnny Belinda Johnny Belinda
Jean Negulesco
Scott of the Antarctic 6.1
Scott of the Antarctic
Charlz Frend
The Blue Lagoon The Blue Lagoon
Frank Launder
The Snake Pit The Snake Pit
Anatole Litvak
St. Matthew Passion Passione secondo S. Matteo
Ernst Marischka
The Quiet One The Quiet One
Sidney Meyers
Girls Behind Bars Mädchen hinter Gittern
Alfred Braun
Hardly a Criminal Apenas un delincuente
Hugo Fregonese
The Dynamite Brothers I fratelli Dinamite
Nino Pagot
Jour de Fête 7.3
Jour de Fête Jour de fête
Jacques Tati
The Sinners Au royaume des cieux
Julien Duvivier
Eva Eva
Gustaf Molander
Champion 7.8
Champion
Mark Robson
Dom na pustkowiu Dom na pustkowiu
Jan Rybkowski
The Three Caballeros The Three Caballeros
Walt Disney
No Alternative Ein Breira
Joseph Lejtes
OCIC Award
Heaven Over the Marshes Cielo sulla palude
Avgusto Dzhenina
Winner
International Award / Best Actor
Joseph Cotten
Joseph Cotten
Portrait of Jennie
Winner
International Award / Best Actress
Olivia de Havilland
The Snake Pit
Winner
International Award / Best Cinematography
La malquerida La malquerida
Gabriel Figueroa
Winner
International Award / Best Director
Avgusto Dzhenina
Heaven Over the Marshes
Winner
International Award / Best Production Design
Kind Hearts and Coronets 8.0
Kind Hearts and Coronets
William Kellner
Winner
International Award / Best Score
Women of Dolwyn 6.8
Women of Dolwyn The Last Days of Dolwyn
John Greenwood
Winner
International Award / Best Screenplay
Jour de Fête 7.3
Jour de Fête Jour de fête
Jacques Tati
Winner
International Award
The Ballad of Berlin Berliner Ballade
Robert A. Stemmle
Winner
The Quiet One The Quiet One
Sidney Meyers
Winner
The Snake Pit The Snake Pit
Anatole Litvak
Winner
Best Italian Film
Heaven Over the Marshes Cielo sulla palude
Avgusto Dzhenina
Winner
International Award - Documentary
Black Shadows L'Équateur aux cent visages
André Cauvin
Winner
International Award - Short Film
Tibet proibito Tibet proibito
Francesco Maselli
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more