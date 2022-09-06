Menu
Poster of Saint Omer
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.7
Rate
2 posters
Saint Omer

Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2022
Online premiere 26 October 2022
World premiere 6 September 2022
Release date
25 May 2023 Australia M
30 November 2022 Belgium
30 November 2023 Czechia
8 June 2023 Denmark
23 November 2022 France
9 March 2023 Germany 12
3 February 2023 Great Britain 12A
20 April 2023 Greece
3 February 2023 Ireland
7 December 2022 Italy
14 July 2023 Japan G
16 March 2023 Lithuania N16
12 October 2023 Montenegro
9 February 2023 Netherlands
15 September 2023 Poland
2 June 2023 Romania
19 October 2023 Serbia
24 February 2023 Spain
24 April 2023 Sweden
30 November 2022 Switzerland
9 June 2023 Taiwan
13 January 2023 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $953,502
Production Srab Films, Arte France Cinéma, Pictanovo
Also known as
Saint Omer, Saint Omer: El pueblo contra Laurence Coly, Saint-Omer, Sent Omer, Σεντ Ομέρ, Сент-Омер, 생토메르, サントメール ある被告, 圣奥梅尔, 母罪假定, 聖奧梅爾殺嬰案
Director
Alice Diop
Cast
Aurélia Petit
Aurélia Petit
Valérie Dréville
Kayije Kagame
Guslagie Malanga
Guslagie Malanga
Salih Sigirci
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 14 votes
6.7 IMDb
