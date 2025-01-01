Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1966

All nominated films "Venice Film Festival" in 1966

Site Italy
Date 28 August 1966 - 10 September 1966
Golden Lion / Best Film
All nominees
Comédie Comédie
Samuel Beckett, Marin Karmitz, Jean Ravel, Jean-Marie Serreau
Golden Lion
The Battle of Algiers 8.1
The Battle of Algiers La battaglia di Algeri
Gillo Pontecorvo
Winner
Watch trailer
All nominees
The Search La busca
Angelino Fons
Night Games Nattlek
Mey Zetterling
La curée 5.8
La curée
Roger Vadim
The First Teacher 7.7
The First Teacher
Andrey Konchalovskiy
Au Hasard Balthazar 7.8
Au Hasard Balthazar Au hasard, Balthazar
Robert Bresson
Les créatures 6.4
Les créatures
Agnès Varda
Un uomo a metà Un uomo a metà
Vittorio De Seta
Chappaqua Chappaqua
Conrad Rooks
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge
Atithi Atithi
Tapan Sinha
Fahrenheit 451 7.3
Fahrenheit 451
François Truffaut
The Wild Angels The Wild Angels
Roger Corman
Volpi Cup / Best Actor
Jacques Perrin
Un uomo a metà, The Search
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Natalya Arinbasarova
Natalya Arinbasarova
The First Teacher
Winner
FIPRESCI Prize
The Battle of Algiers 8.1
The Battle of Algiers La battaglia di Algeri
Gillo Pontecorvo
Winner
Watch trailer
Italian Cinema Clubs Award
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge
Winner
OCIC Award
Au Hasard Balthazar 7.8
Au Hasard Balthazar Au hasard, Balthazar
Robert Bresson
Winner
Lion of San Marco / Best Documentary
The Mistral Pour le Mistral
Joris Ivens
Winner
Lion of San Marco / Best Documentary - Television
Storm Signal Storm Signal
Robert Drew
Winner
Lion of San Marco / Best Film about Adolescence
Ritzar bez bronya Ritzar bez bronya
Borislav Sharaliev
Winner
Lion of San Marco
Memorandum Memorandum
Donald Brittain, John Spotton
Winner
Memorandum Memorandum
Donald Brittain, John Spotton
Winner
Snehulák Snehulák
Hermína Týrlová
Winner
Snehulák Snehulák
Giancarlo Zagni
Winner
San Giorgio Prize
Au Hasard Balthazar 7.8
Au Hasard Balthazar Au hasard, Balthazar
Robert Bresson
Winner
Special Jury Prize
Chappaqua Chappaqua
Conrad Rooks Tied with Abschied von gestern - (Anita G.) (1966).
Winner
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge Tied with Chappaqua (1966).
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Alexandra Kluge
Yesterday Girl
Winner
New Cinema Award
Au Hasard Balthazar 7.8
Au Hasard Balthazar Au hasard, Balthazar
Robert Bresson
Winner
Special Mention
Lion of San Marco - Grand Prize
Hectorologie Hectorologie
Alain Blondel, Yves Plantin
Winner
The Girl and the Bugler 7.2
The Girl and the Bugler Zvonyat, otkroyte dver
Alexander Mitta
Winner
Hectorologie Hectorologie
Alain Blondel, Yves Plantin
Winner
Family of Man Rodzina czlowiecza
Wladyslaw Slesicki
Winner
Special Prize
The War Game The War Game
Peter Watkins
Winner
The Boy Across the Street Ha-Yeled Me'ever Lerechov
Yosef Shalhin
Winner
Plate / Children's Film - Educative-Didactical
Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer
Peter Fleischmann
Winner
Plate / Documentary - Contemporary Life/Social
Labanta negro Labanta negro
Piero Nelli
Winner
Plate
The Animal Movie The Animal Movie
Grant Munro, Ron Tunis
Winner
Ptaci kohaci Ptaci kohaci
Jirí Torman
Winner
Physics and Chemistry of Water Physics and Chemistry of Water
Sarah Erulkar
Winner
The Animal Movie The Animal Movie
Grant Munro, Ron Tunis
Winner
Jemima + Johnny Jemima + Johnny
Lionel Ngakane
Winner
Plate / Recreative Children's Film
Krtek
Krtek
Zdeněk Miler For episode "Krtek a raketa (#1.3)".
Winner
Honorary Diploma
Willem de Kooning, the Painter Willem de Kooning, the Painter
Paul Falkenberg, Hans Namuth
Winner
La fiaba di Tancredi La fiaba di Tancredi
Velia Vergani
Winner
Willem de Kooning, the Painter Willem de Kooning, the Painter
Paul Falkenberg, Hans Namuth
Winner
Tribunal Gerichtstag
Herbert Seggelke
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Best Animated Film
Chromophobia Chromophobia
Raoul Servais
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Best Children's Film
The Kind-Hearted Ant Mrav dobra srca
Vladimir Jutrisa, Aleksandar Marks
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Best Experimental Film
L'ultimo L'ultimo
Vittorio Armentano
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Best Sport Film
Hockey Hockey
Milivoje 'Mica' Milosevic
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Cultural and Educational Film
Comment savoir Comment savoir
Claude Jutra
Winner
Plate 'Lion of San Marco' / Film about Architecture
Helioplastika Helioplastika
Jaroslaw Brzozowski
Winner
Plate 'Lion of San Marco'
The Ivory Knife: Paul Jenkins at Work The Ivory Knife: Paul Jenkins at Work
Jules Engel
Winner
Premio per la migliore interpretazione
Ritzar bez bronya Ritzar bez bronya
Oleg Kovachev
Winner
Luis Buñuel Award
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge
Winner
CIDALC Award
Buster Keaton Rides Again Buster Keaton Rides Again
John Spotton
Winner
Cinema 60 Award
Yesterday Girl 6.9
Yesterday Girl Abschied von gestern
Aleksandr Klyuge
Winner
Award of the City of Venice
The Battle of Algiers 8.1
The Battle of Algiers La battaglia di Algeri
Gillo Pontecorvo
Winner
Watch trailer
Cineforum 66 Award
Au Hasard Balthazar 7.8
Au Hasard Balthazar Au hasard, Balthazar
Robert Bresson
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more