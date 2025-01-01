Menu
Venice Film Festival 1955

All nominated films "Venice Film Festival" in 1955

Site Italy
Date 25 August 1955 - 9 September 1955
Golden Lion / Best Film
Ordet 7.7
Ordet
Carl Theodor Dreyer
Winner
All nominees
Gan Gan
Shirô Toyoda
John and Julie John and Julie
William Fairchild
From My Life 6.3
From My Life Z mého zivota
Václav Krska
Doctor at Sea Doctor at Sea
Ralph Thomas
Jhanak Jhanak Payal Baaje Jhanak Jhanak Payal Baaje
Shantaram Rajaram Vankudre
The Kentuckian The Kentuckian
Burt Lancaster
The Little Rebels Chiens perdus sans collier
Jean Delannoy
Heroes and Sinners 6.7
Heroes and Sinners Heros sont fatigues, Les
Iv Champi
8 X 8: A Chess Sonata in 8 Movements 8 X 8: A Chess Sonata in 8 Movements
Jean Cocteau, Hans Richter
Mãos Sangrentas Mãos Sangrentas
Carlos Hugo Christensen
The Big Knife The Big Knife
Robert Aldrich
Bad Liaisons Les mauvaises rencontres
Alexandre Astruc
Blekitny krzyz Blekitny krzyz
Andrzej Munk
Boris Godunov 7.6
Boris Godunov
Vera Stroeva
Ciske de Rat Ciske de Rat
Wolfgang Staudte
Princess Yang Kwei-fei Yôkihi
Kenji Mizoguchi
The Woman in the Painting Amici per la pelle
Franco Rossi
Orgullo Orgullo
Manuel Mur Oti
Le Amiche Le amiche
Michelangelo Antonioni
The Devil's General Des Teufels General
Helmut Käutner
The Mask of Destiny Shuzenji monogatari
Noboru Nakamura
Nijushi-no hitomi 7.3
Nijushi-no hitomi
Keisuke Kinoshita
Interrupted Melody Interrupted Melody
Curtis Bernhardt
After the Storm Después de la tormenta
Roberto Galvadon
Moments of Decision Trenutki odlocitve
Frantisek Cáp
Takekurabe Takekurabe
Heinosuke Gosho
Nespokoen pat Nespokoen pat
Dako Dakovski
The Deep Blue Sea The Deep Blue Sea
Anatole Litvak
The Grasshopper 7.1
The Grasshopper Poprygunya
Samson Samsonov
To Catch a Thief 7.4
To Catch a Thief
Alfred Hitchcock
The Naked Dawn The Naked Dawn
Edgar G. Ulmer
Il bidone 7.2
Il bidone
Federico Fellini
El canto del gallo El canto del gallo
Rafael Gil
La Tierra del Fuego se apaga La Tierra del Fuego se apaga
Emilio Fernández
Abandoned Gli sbandati
Francesco Maselli
Uz jauno krastu Uz jauno krastu
Leonid Lukov
Volpi Cup / Best Actor
Kenneth More
The Deep Blue Sea Tied with Curd Jürgens for Les héros sont fatigués (1955) and Des Teufels General (1955).
Winner
Curd Jürgens
The Devil's General, Heroes and Sinners Tied with Kenneth More for The Deep Blue Sea (1955).
Winner
Volpi Cup / Best Actress
OCIC Award
The Woman in the Painting Amici per la pelle
Franco Rossi
Winner
Pasinetti Award
The Grasshopper 7.1
The Grasshopper Poprygunya
Samson Samsonov
Winner
Best Short Film
The Bespoke Overcoat The Bespoke Overcoat
Jack Clayton
Winner
Most Promising New Director
John and Julie John and Julie
William Fairchild
Winner
Abandoned Gli sbandati
Francesco Maselli
Winner
From My Life 6.3
From My Life Z mého zivota
Václav Krska
Winner
Blekitny krzyz Blekitny krzyz
Andrzej Munk
Winner
Bad Liaisons Les mauvaises rencontres
Alexandre Astruc
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Ciske de Rat Ciske de Rat
Wolfgang Staudte
Winner
Silver Lion
Ciske de Rat Ciske de Rat
Wolfgang Staudte
Winner
Le Amiche Le amiche
Michelangelo Antonioni
Winner
The Big Knife The Big Knife
Robert Aldrich
Winner
The Grasshopper 7.1
The Grasshopper Poprygunya
Samson Samsonov
Winner
Year
Nominations

