Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1968

All nominated films "Venice Film Festival" in 1968

Date 25 August 1968 - 7 September 1968
Golden Lion
Artists Under the Big Top: Perplexed 6.5
Artists Under the Big Top: Perplexed Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
Aleksandr Klyuge
Winner
All nominees
The Castle 6.8
The Castle Das Schloß
Rudolf Noelte
Partner Partner.
Bernardo Bertolucci
Noon 7.5
Noon Podne
Naked Childhood L'enfance nue
Maurice Pialat
Seven Days Somewhere Else Sept jours ailleurs
Marin Karmitz
Ballad for a Dog Ballade pour un chien
Gérard Vergez
Kierion Kierion
Dimos Theos
Diary of a Schizophrenic Girl Diario di una schizofrenica
Nelo Risi
Galileo Galilei 6.7
Galileo Galilei Galileo
Liliana Cavani
The Deserter and the Nomads Zbehovia a pútnici
Juraj Jakubisko
Our Lady of the Turks Nostra signora dei turchi
Carmelo Bene
Tell Me Lies Tell Me Lies
Peter Brook
Faces 7.5
Faces
John Cassavetes
Monterey Pop 7.9
Monterey Pop
D. A. Pennebeyker
Spray of the Days L'écume des jours
Charles Belmont
Summit Summit
Giorgio Bontempi
Fire! Fuoco!
Dzhan Vittorio Baldi
Silence and Cry Csend és kiáltás
Miklós Jancsó
Stress Is Three Stress-es tres-tres
Carlos Saura
Wheel of Ashes Wheel of Ashes
Peter Emmanuel Goldman
Walls Falak
András Kovács
Wild in the Streets Wild in the Streets
Barry Shear
Me and My Brother Me and My Brother
Robert Frank
Teorema 7.1
Teorema
Pier Paolo Pasolini
Le Socrate Le Socrate
Robert Lapoujade
Después del diluvio Después del diluvio
Jacinto Esteva
Volpi Cup / Best Actor
John Marley
Faces
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Laura Betti
Teorema
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Faces 7.5
Faces
John Cassavetes
Winner
Special Jury Prize
Our Lady of the Turks Nostra signora dei turchi
Carmelo Bene Tied with Le Socrate (1968).
Winner
Le Socrate Le Socrate
Robert Lapoujade Tied with Nostra signora dei turchi (1968).
Winner
Honorable Mention
Kierion Kierion
Dimos Theos
Winner
Year
Nominations

