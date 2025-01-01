Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1989

All nominated films "Venice Film Festival" in 1989

Site Italy
Date 4 September 1989 - 15 September 1989
Golden Lion
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Hou Hsiao-Hsien
Winner
All nominees
Island Island
Paul Cox
Christian Christian
Gebriel Aksel
Berlin-Jerusalem Berlin-Yerushalaim
Amos Gitai
Australia Australia
Jean-Jacques Andrien
Twisted Obsession 5.4
Twisted Obsession El sueño del mono loco
Fernando Trueba
Crystal or Ash, Fire or Wind, as Long as It's Love In una notte di chiaro di luna
Lina Wertmüller
What Time Is It? Che ora è
Ettore Scola
Sen no Rikyu: Honkakubô ibun 6.9
Sen no Rikyu: Honkakubô ibun Sen no Rikyu
Kei Kumai
I Want to Go Home I Want to Go Home
Alain Resnais
Et la lumière fut 7.3
Et la lumière fut
Otar Iosseliani
Fallgropen Fallgropen
Vilgot Sjöman
Suddenly, One Day Ek Din Achanak
Mrinal Sen
Layla, Ma Raison Majnoun Layla
Taieb Louhichi
Sitting on a Branch, Enjoying Myself Sedím na konári a je mi dobre
Juraj Jakubisko
Scugnizzi Scugnizzi
Nanni Loy
New Year's Day New Year's Day
Genri Dzheglom
Recollections of the Yellow House 7.3
Recollections of the Yellow House Recordações da Casa Amarela
João César Monteiro
Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny
Olga Narutskaya
Blauäugig Blauäugig
Reinhard Hauff
Screen One Screen One
Peter Hall For episode "She's Been Away (#1.5)
La femme de Rose Hill La femme de Rose Hill
Alain Tanner
Love Me Not? M' agapas?
Giorgos Panousopoulos
Volpi Cup / Best Actor
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
What Time Is It?
Winner
Massimo Troisi
What Time Is It?
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Peggy Ashcroft
Peggy Ashcroft
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Geraldine James
Geraldine James
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Peggy Ashcroft
Peggy Ashcroft
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Geraldine James
Geraldine James
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
I Want to Go Home I Want to Go Home
Jules Feiffer
Winner
Career Golden Lion
Robert Bresson
Robert Bresson
Winner
Grand Special Jury Prize
Et la lumière fut 7.3
Et la lumière fut
Otar Iosseliani
Winner
Little Golden Lion
Scugnizzi Scugnizzi
Nanni Loy Tied with Screen One (1985)For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Screen One Screen One
Peter Hall For episode "She's Been Away (#1.5)". Tied with Scugnizzi (1989).
Winner
Children and Cinema Award
Dekalog
Dekalog
Krzysztof Kieslowski
Winner
Elvira Notari Prize
Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny
Olga Narutskaya
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Dekalog
Dekalog
Krzysztof Kieslowski
Winner
FIPRESCI Prize / Critics Week
Love Without Pity Un monde sans pitié
Eric Rochant
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Red Wood Pigeon 7.1
Red Wood Pigeon Palombella rossa
Nanni Moretti
Winner
OCIC Award
What Time Is It? Che ora è
Ettore Scola
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Massimo Troisi
What Time Is It?
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Peggy Ashcroft
Peggy Ashcroft
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Pasinetti Award / Best Film
I Want to Go Home I Want to Go Home
Alain Resnais
Winner
Sergio Trasatti Award
Screen One Screen One
Peter Hall For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
UNESCO Award
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Hou Hsiao-Hsien
Winner
UNICEF Award
Blauäugig Blauäugig
Reinhard Hauff
Winner
Pietro Bianchi Award
Francesco Rosi
Winner
Golden Osella / Best Cinematography
Australia Australia
Giorgos Arvanitis
Winner
Golden Osella / Best Score
Scugnizzi Scugnizzi
To the group of juvenile performers.
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Suddenly, One Day Ek Din Achanak
Mrinal Sen
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Berlin-Jerusalem Berlin-Yerushalaim
Amos Gitai
Winner
Recollections of the Yellow House 7.3
Recollections of the Yellow House Recordações da Casa Amarela
João César Monteiro
Winner
Et la lumière fut 7.3
Et la lumière fut
Otar Iosseliani
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Massimo Troisi
What Time Is It?
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Peggy Ashcroft
Peggy Ashcroft
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Geraldine James
Geraldine James
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Peggy Ashcroft
Peggy Ashcroft
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Geraldine James
Geraldine James
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Golden Ciak / Best Film
I Want to Go Home I Want to Go Home
Alain Resnais
Winner
Special Golden Ciak
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Hou Hsiao-Hsien For the artistic originality and sensitivity.
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Scugnizzi Scugnizzi
Nanni Loy
Winner
Kodak-Cinecritica Award
Love Without Pity Un monde sans pitié
Eric Rochant
Winner
Silver Lion
Sen no Rikyu: Honkakubô ibun 6.9
Sen no Rikyu: Honkakubô ibun Sen no Rikyu
Kei Kumai Tied with Recordações da Casa Amarela (1989).
Winner
Recollections of the Yellow House 7.3
Recollections of the Yellow House Recordações da Casa Amarela
João César Monteiro Tied with _Sen no Rikyu (1989)_.
Winner
La Navicella Venezia Cinema Award
Screen One Screen One
Peter Hall For episode "She's Been Away (#1.5)".
Winner
Year
Nominations

