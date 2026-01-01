Cast
N. Begmurodov
Mashinist Nabi
Allovuddin Abdullaev
Abu Perumov
Cast and Crew
Director
Bakhtyar Khudojnazarov
Writer
Bakhtyar Khudojnazarov, Leonid Makhkamov
Composer
Akhmad Bakayev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1991
World premiere
2 January 1991
Release date
|2 January 1991
|Tajikistan
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Production
Soyuztelefilm, Tajikfilm, Gosteleradio USSR
Also known as
Bratan, The Little Brother, Братан, Bratan, le frère, Broertje lief, Brüder, Två bröder, Ο μικρός αδελφός, Бародар, 少年、機関車に乗る, Balaca Qardaş