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Poster of Bratan
7.1
Kinoafisha Films Bratan
7.1

Bratan

, 1991
Bratan
USSR / Adventure / 18+
Poster of Bratan
7.1

Cast

Timur Tursunov
Ponchik
Firuz Sabzaliyev
Farrukh
N. Arifova
Lilya
I. Tabarova
Babushka
R. Kurbanov
Otets
N. Begmurodov
Mashinist Nabi
Allovuddin Abdullaev
Abu Perumov
Director Bakhtyar Khudojnazarov
Writer Bakhtyar Khudojnazarov, Leonid Makhkamov
Composer Akhmad Bakayev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1991
World premiere 2 January 1991
Release date
2 January 1991 Tajikistan
Production Soyuztelefilm, Tajikfilm, Gosteleradio USSR
Also known as
Bratan, The Little Brother, Братан, Bratan, le frère, Broertje lief, Brüder, Två bröder, Ο μικρός αδελφός, Бародар, 少年、機関車に乗る, Balaca Qardaş

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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