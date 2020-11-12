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Poster of The Ear
7.7
Kinoafisha Films The Ear
7.7

The Ear

, 1970
Ucho
Czechoslovakia / Drama / 18+
Poster of The Ear
7.7

Cast

Jiřina Bohdalová
Anna
Radoslav Brzobohatý
Ludvik - námestek ministra
Gustav Opocenský
Soudruh (comrade)
Miloslav Holub
Generál
Lubor Tokos
Ministr
Bořivoj Navrátil
Cejnar
Jirí Císler
Standa secret agent
Jaroslav Moučka
Vagera
Karel Vasicek
Básník
Ladislav Krivácek
Tajný
Director Karel Kachyňa
Writer Karel Kachyňa, Jan Procházka, Ladislav Winkelhöfer
Composer Svatopluk Havelka
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1970
World premiere 1 January 1970
Release date
15 September 2022 Czechia
1 January 1970 Czechoslovakia
18 February 1990 France
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Ucho, The Ear, La oreja, Ухо, A fül, A Orelha, Das Ohr, Kõrv, Korva, L'orecchio, L'oreille, Örat, Orelha, Øret, Uho, Urechea, Ухото, 监听, 耳, 隔牆有耳, 順風耳

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Updated 12 November 2020
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