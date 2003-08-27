Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2003

All nominated films "Venice Film Festival" in 2003

Site Italy
Date 27 August 2003 - 6 September 2003
Golden Lion / Best Film
The Return 7.7
The Return Vozvrashcheniye
Andrej Zvyagincev
Winner
All nominees
A Talking Picture Um Filme Falado
Manoel de Oliveira
Pornography Pornografia
Jan Jakub Kolski
Imagining Argentina 6.7
Imagining Argentina
Christopher Hampton
Alila Alila
Amos Gitai
Goodbye, Dragon Inn Bu san
Tsai Ming-liang
Twentynine Palms 5.3
Twentynine Palms
Bruno Dumont
The Miracle Il miracolo
Edoardo Winspeare
Raja Raja
Jacques Doillon
Zatōichi 7.5
Zatōichi Zatoichi
Takeshi Kitano
Good Morning, Night 7.1
Good Morning, Night Buongiorno, notte
Marco Bellocchio
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Feelings Les sentiments
Noémie Lvovsky
Secret File Segreti di stato
Paolo Benvenuti
Rosenstrasse Rosenstrasse
Margarethe von Trotta
21 Grams 7.6
21 Grams
Alejandro González Iñárritu
Code 46 Code 46
Michael Winterbottom
Loving Glances Sjaj u ocima
Srdjan Karanovic
A Good Lawyer's Wife Baramnan gajok
Im Sang Su
The Floating Landscape Luen ji fung ging
Miu-Suet Lai
Silver Lion / Best Director
Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
Zatōichi
Winner
Silver Lion - Short Film
The Oil Neft
Murad Ibragimbekov
Winner
Volpi Cup / Best Actor
21 Grams
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Katja Riemann
Katja Riemann
Rosenstrasse
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Good Morning, Night 7.1
Good Morning, Night Buongiorno, notte
Marco Bellocchio
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
The Return 7.7
The Return Vozvrashcheniye
Andrej Zvyagincev
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Najat Benssallem
Raja
Winner
Prix UIP Venice (European Short Film)
The Trumouse Show The Trumouse Show
Julio Robledo
Winner
Career Golden Lion
Dino De Laurentiis
Winner
Omar Sharif
Omar Sharif
Winner
Grand Special Jury Prize
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Winner
Future Film Festival Digital Award
Zatōichi 7.5
Zatōichi Zatoichi
Takeshi Kitano
Winner
Little Golden Lion
Good Morning, Night 7.1
Good Morning, Night Buongiorno, notte
Marco Bellocchio
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Good Morning, Night 7.1
Good Morning, Night Buongiorno, notte
Marco Bellocchio
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
The Return 7.7
The Return Vozvrashcheniye
Andrej Zvyagincev
Winner
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Winner
'Cult Network Italia' Prize
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Winner
FEDIC Award
The Miracle Il miracolo
Edoardo Winspeare
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Goodbye, Dragon Inn Bu san
Tsai Ming-liang A memorable film about a way of cinema-going that is coming to an end all over the world.
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Matrubhoomi: A Nation Without Women Matrubhoomi: A Nation Without Women
Manish Jha For it's important theme on women's issues and female infanticide handled with sensitivity by a first-time director.
Winner
Isvema Award
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Winner
Laterna Magica Prize
The Kite Le cerf-volant
Randa Chahal Sabag
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Roberto Herlitzka
Roberto Herlitzka
Good Morning, Night
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Maya Sansa
Maya Sansa
Good Morning, Night
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Rota Soundtrack Award
The Dog, the General, and the Birds Le chien, le général et les oiseaux
Andrea Guerra
Winner
Sergio Trasatti Award
The Return 7.7
The Return Vozvrashcheniye
Andrej Zvyagincev
Winner
UNESCO Award
Mud Çamur
Dervish Zaim
Winner
UNICEF Award
Rosenstrasse Rosenstrasse
Margarethe von Trotta
Winner
Wella Prize
Le Divorce 5.6
Le Divorce Divorce, Le
James Ivory
Winner
Le Divorce 5.6
Le Divorce Divorce, Le
Naomi Watts
Winner
21 Grams 7.6
21 Grams
Naomi Watts
Winner
Audience Award / Best Actor
Omar Sharif
Omar Sharif
Monsieur Ibrahim Tied with Benicio Del Toro for 21 Grams (2003).
Winner
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
21 Grams Tied with Omar Sharif for Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2003).
Winner
Audience Award / Best Actress
Naomi Watts
Naomi Watts
21 Grams
Winner
Audience Award / Best Film
Zatōichi 7.5
Zatōichi Zatoichi
Takeshi Kitano
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Luigi Maria Burruano For his performance.
Winner
Break Free Liberi
Luigi Maria Burruano For his performance.
Winner
The Water... the Fire L'acqua... il fuoco
Luciano Emmer
Winner
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Luigi Maria Burruano For his performance.
Winner
Break Free Liberi
Luigi Maria Burruano For his performance.
Winner
SIGNIS Award
A Talking Picture Um Filme Falado
Manoel de Oliveira Tied with Vozvrashchenie (2003).
Winner
The Return 7.7
The Return Vozvrashcheniye
Andrej Zvyagincev Tied with Um Filme Falado (2003).
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Rosenstrasse Rosenstrasse
Margarethe von Trotta
Winner
San Marco Prize
Vodka Lemon 6.8
Vodka Lemon
Huner Saleem
Winner
San Marco Prize - Special Mention
The Chimera of Heroes La quimera de los héroes
Daniel Rosenfeld
Winner
San Marco Special Jury Award
Schultze Gets the Blues 7.0
Schultze Gets the Blues
Michael Schorr For the direction.
Winner
'Cult Network Italia' Prize - Special Mention
Ana and the Others Ana y los otros
Celina Murga
Winner
Award of the City of Rome / Best Debut Director
Daniel Rosenfeld
The Chimera of Heroes
Winner
Award of the City of Rome / Best Film
The Miracle Il miracolo
Edoardo Winspeare
Winner
Award of the City of Rome - Special Mention
Retour à Kotelnitch Retour à Kotelnitch
Emmanuel Karrere
Winner
Lina Mangiacapre Award
Lost in Translation 7.4
Lost in Translation
Sofia Coppola
Winner
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Three-Step Dance Ballo a tre passi
Salvatore Mereu
Winner
6.6
The Last Train Posledniy poezd
Aleksey German-mladshiy
Winner
Open Prize
Zatōichi 7.5
Zatōichi Zatoichi
Takeshi Kitano
Winner
Upstream Prize / Best Actor
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Last Life in the Universe
Winner
Upstream Prize / Best Actress
Lost in Translation
Winner
Upstream Prize / Best Film
All nominees
The Chimera of Heroes La quimera de los héroes
Daniel Rosenfeld
Travellers and Magicians 7.4
Travellers and Magicians
Khyentse Norbu
Casa de los babys Casa de los babys
Dzhon Seylz
Break Free Liberi
Gianluca Maria Tavarelli
Antena Antena
Kazuyoshi Kumakiri
Il ritorno di Cagliostro Il ritorno di Cagliostro
Daniele Ciprì, Franko Maresko
The First Letter Abjad
Abolfazl Jalili
Schultze Gets the Blues 7.0
Schultze Gets the Blues
Michael Schorr
Le soleil assassiné Le soleil assassiné
Abdelkrim Bahloul
Last Life in the Universe 6.4
Last Life in the Universe
Pen-Ek Ratanaruang
Vodka Lemon 6.8
Vodka Lemon
Huner Saleem
The Python Pitons
Laila Pakalnina
In the Forest... Again Abar Aranye
Goutam Ghose
A Place Among the Living Une place parmi les vivants
Raul Ruiz
The Five Obstructions 6.2
The Five Obstructions
Lars von Trier, Jørgen Leth
Lost in Translation 7.4
Lost in Translation
Sofia Coppola
Mud Çamur
Dervish Zaim
Best Short Film / Short Film
All nominees
Zippo Zippo
Stefano Sollima
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Joy of Madness Lezate divanegi
Hana Makhmalbaf
Winner
Special Pasinetti Award
The Water... the Fire L'acqua... il fuoco
Luciano Emmer
Winner
Best Short Film - Special Mention
Nuts & Bolts Hochbetrieb
Andreas Krein For having paid a tribute to Harold Lloyd, who shall not be forgotten, by means of modern technology.
Winner
Nominations

