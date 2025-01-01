Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1960

All nominated films "Venice Film Festival" in 1960

Site Italy
Date 24 August 1960 - 7 September 1960
Golden Lion
Tomorrow Is My Turn Le passage du Rhin
Andre Kayatt
Winner
All nominees
Brainwashed 6.9
Brainwashed Brainwashed / Schachnovelle
Gerd Oswald
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Masaki Kobayashi
Knights of the Teutonic Order Krzyzacy
Aleksander Ford
Baltic Skies 6.9
Baltic Skies Baltiyskoe nebo
Vladimir Vengerov
Baltiyskoe nebo - 2 seriya Baltiyskoe nebo - 2 seriya
Vladimir Vengerov
Rocco and His Brothers 7.8
Rocco and His Brothers Rocco e i suoi fratelli
Luchino Visconti
Baltic Skies 6.9
Baltic Skies Baltiyskoe nebo
Vladimir Vengerov
Baltiyskoe nebo - 2 seriya Baltiyskoe nebo - 2 seriya
Vladimir Vengerov
The Apartment 8.0
The Apartment
Billy Wilder
Watch trailer
It Happened in '43 La lunga notte del '43
Florestano Vancini
Adua e le compagne Adua e le compagne
Antonio Pietrangeli
The White Dove Holubice
František Vláčil
Stowaway in the Sky Le voyage en ballon
Albert Lamorisse
Atomic War Bride Rat
Veljko Bulajic
Silver Spoon Set I delfini
Francesco Maselli
Tunes of Glory Tunes of Glory
Ronald Nim
Volpi Cup / Best Actor
John Mills
Tunes of Glory
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
The Apartment
Winner
FIPRESCI Prize
El cochecito El cochecito
Marco Ferreri The film was shown out of competition.
Winner
Rocco and His Brothers 7.8
Rocco and His Brothers Rocco e i suoi fratelli
Luchino Visconti
Winner
OCIC Award
Stowaway in the Sky Le voyage en ballon
Albert Lamorisse
Winner
Pasinetti Award / Competition
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Masaki Kobayashi
Winner
Pasinetti Award / Parallel Sections
Shadows 7.2
Shadows
John Cassavetes
Winner
San Giorgio Prize
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Masaki Kobayashi
Winner
Special Jury Prize
Rocco and His Brothers 7.8
Rocco and His Brothers Rocco e i suoi fratelli
Luchino Visconti The director and the producer both refused to accept the award.
Winner
Best First Work
It Happened in '43 La lunga notte del '43
Florestano Vancini
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more