Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1991

All nominated films "Venice Film Festival" in 1991

Site Italy
Date 3 September 1991 - 14 September 1991
Golden Lion
Close to Eden 8.0
Close to Eden Urga
Nikita Mihalkov
Winner
All nominees
Night and Day Nuit et jour
Chantal Akerman
Scream of Stone 6.2
Scream of Stone Cerro Torre: Schrei aus Stein
Werner Herzog
Allemagne 90 neuf zéro 6.9
Allemagne 90 neuf zéro
Jean-Luc Godard
30 Door Key 30 Door Key
Jerzy Skolimowski
The Divine Comedy A Divina Comédia
Manoel de Oliveira
My Own Private Idaho 7.0
My Own Private Idaho
Gus Van Sant
I Can No Longer Hear the Guitar J'entends plus la guitare
Philippe Garrel
Meeting Venus Meeting Venus
István Szabó
Edward II 6.4
Edward II
Derek Jarman
Mississippi Masala Mississippi Masala
Mira Nair
Chatarra Chatarra
Félix Rotaeta
The Beach of Lost Children Chateh al aftal ad-daï'ne
Jillali Ferhati
Prospero's Books 6.9
Prospero's Books
Peter Greenaway
Raise the Red Lantern 8.1
Raise the Red Lantern Da hong deng long gao gao gua
Zhang Yimou
Jeszcze tylko ten las Jeszcze tylko ten las
Jan Lomnicki
L'amore necessario L'amore necessario
Fabio Carpi
The Fisher King 7.3
The Fisher King
Terry Gilliam
The Invisible Wall Il muro di gomma
Marco Risi
Gizli Yüz 6.9
Gizli Yüz Gizli yüz
Ömer Kavur
Una storia semplice Una storia semplice
Emidio Greco
Volpi Cup / Best Actor
River Phoenix
River Phoenix
My Own Private Idaho Unanimously.
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Edward II Unanimously.
Winner
Career Golden Lion
Gian Maria Volonté
Winner
Mario Monicelli
Winner
Grand Special Jury Prize
The Divine Comedy A Divina Comédia
Manoel de Oliveira
Winner
Little Golden Lion
The Fisher King 7.3
The Fisher King
Terry Gilliam
Winner
Elvira Notari Prize
Raise the Red Lantern 8.1
Raise the Red Lantern Da hong deng long gao gao gua
Zhang Yimou
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Raise the Red Lantern 8.1
Raise the Red Lantern Da hong deng long gao gao gua
Zhang Yimou
Winner
FIPRESCI Prize / Critics Week
Drive Drive
Dzhefri Livay
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Muno no hito 7.0
Muno no hito
Naoto Takenaka
Winner
OCIC Award
Close to Eden 8.0
Close to Eden Urga
Nikita Mihalkov
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Vittorio Mezzogiorno
Scream of Stone
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Mercedes Ruehl
Mercedes Ruehl
The Fisher King
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Close to Eden 8.0
Close to Eden Urga
Nikita Mihalkov
Winner
Pietro Bianchi Award
Vittorio Taviani
Winner
Paolo Taviani
Paolo Taviani
Winner
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
All nominees
Nuvem Nuvem
Ana Luísa Guimarães
Golden Osella / Best Score
Allemagne 90 neuf zéro 6.9
Allemagne 90 neuf zéro
Winner
Golden Osella
Scream of Stone 6.2
Scream of Stone Cerro Torre: Schrei aus Stein
To the cast and crew. For the skill and the courage of the theme.
Winner
Mississippi Masala Mississippi Masala
Sooni Taraporevala For the screenplay.
Winner
Critics' Week Award / Best Film
All nominees
Bar des rails Bar des rails
Cédric Kahn
OCIC Award - Honorable Mention
Notte di stelle Notte di stelle
Luigi Faccini
Winner
Waiting Waiting
Jackie McKimmie
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Vittorio Mezzogiorno
Scream of Stone
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Glenn Close
Glenn Close
Meeting Venus
Winner
Golden Ciak / Best Film
Mississippi Masala Mississippi Masala
Mira Nair
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Allemagne 90 neuf zéro 6.9
Allemagne 90 neuf zéro
Jean-Luc Godard
Winner
Silver Lion
I Can No Longer Hear the Guitar J'entends plus la guitare
Philippe Garrel Tied with The Fisher King (1991) and Da hong denglong gaogao gua (1991).
Winner
The Fisher King 7.3
The Fisher King
Terry Gilliam Tied with Da hong denglong gaogao gua (1991) and J'entends plus la guitare (1991).
Winner
Raise the Red Lantern 8.1
Raise the Red Lantern Da hong deng long gao gao gua
Zhang Yimou Tied with The Fisher King (1991) and J'entends plus la guitare (1991).
Winner
Photographers Award
Meeting Venus Meeting Venus
Glenn Close
Winner
