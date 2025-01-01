Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1990

All nominated films "Venice Film Festival" in 1990

Site Italy
Date 4 September 1990 - 14 September 1990
Golden Lion / Best Film
All nominees
There Were Days... and Moons Il y a des jours... et des lunes
Claude Lelouch
Golden Lion
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead 7.6
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Tom Stoppard
Winner
All nominees
Farewell to Autumn 6.3
Farewell to Autumn Pozegnanie jesieni
Mariusz Treliński
The Gamblers Spieler
Dominik Graf
Decay Raspad
Mihail Belikov
No Fear, No Die S'en fout la mort
Claire Denis
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Boys on the Outside Ragazzi fuori
Marco Risi
Tracce di vita amorosa Tracce di vita amorosa
Peter Del Monte
Sirup Sirup
Helle Ryslinge
The Moon in the Mirror La Luna en el Espejo
Silvio Caiozzi
Mr. & Mrs. Bridge 6.6
Mr. & Mrs. Bridge
James Ivory
I Hired a Contract Killer 6.6
I Hired a Contract Killer
Aki Kaurismäki
Edinstveniyat svidetel Edinstveniyat svidetel
Mihail Pandoursky
Karartma Geceleri Karartma Geceleri
Yusuf Kurçenli
Goodfellas 8.7
Goodfellas
Martin Scorsese
Watch trailer
L'africana L'africana
Margarethe von Trotta
Martha et moi Martha et moi
Jirí Weiss
Mathilukal Mathilukal
Adoor Gopalakrishnan
The Last Love of Laura Adler Ahavata Ha'ahronah Shel Laura Adler
Avraham Heffner
Tales of a Golden Geisha Ageman
Juzo Itami
Mo' Better Blues 6.6
Mo' Better Blues Mo' Better Blue
Spike Lee
Silver Lion / Best Director
Martin Scorsese
Martin Scorsese
Goodfellas
Winner
Silver Lion / Best Screenplay
Sirup Sirup
Helle Ryslinge
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Oleg Borisov
Oleg Borisov
Edinstveniyat svidetel
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Gloria Münchmeyer
The Moon in the Mirror
Winner
Career Golden Lion
Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Winner
Miklós Jancsó
Winner
Grand Special Jury Prize
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
Little Golden Lion
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
Elvira Notari Prize
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Mathilukal Mathilukal
Adoor Gopalakrishnan
Winner
FIPRESCI Prize / Critics Week
La discrète La discrète
Christian Vincent Tied with La stazione (1990).
Winner
The Station La stazione
Sergio Rubini Tied with La discrète (1990).
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion Tied with Goodfellas (1990).
Winner
Goodfellas 8.7
Goodfellas
Martin Scorsese Tied with An Angel at My Table (1990).
Winner
Watch trailer
OCIC Award
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Stefania Sandrelli
L'africana
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Mr. & Mrs. Bridge 6.6
Mr. & Mrs. Bridge
James Ivory
Winner
UNICEF Award
Mathilukal Mathilukal
Adoor Gopalakrishnan
Winner
Pietro Bianchi Award
Ettore Scola
Ettore Scola
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
I, the Worst of All Yo, la peor de todas
María Luisa Bemberg
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Mo' Better Blues 6.6
Mo' Better Blues Mo' Better Blue
Spike Lee
Winner
Echoes From a Somber Empire Echos aus einem düsteren Reich
Werner Herzog
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Francesco Benigno
Francesco Benigno
Boys on the Outside
Winner
Alessandra Di Sanzo
Boys on the Outside
Winner
Alfredo Li Bassi
Boys on the Outside
Winner
Roberto Mariano
Boys on the Outside
Winner
Maurizio Prollo
Boys on the Outside
Winner
Francesco Benigno
Francesco Benigno
Boys on the Outside
Winner
Alessandra Di Sanzo
Boys on the Outside
Winner
Alfredo Li Bassi
Boys on the Outside
Winner
Roberto Mariano
Boys on the Outside
Winner
Maurizio Prollo
Boys on the Outside
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Marianne Sägebrecht
Marianne Sägebrecht
Martha et moi
Winner
Golden Ciak / Best Film
Mr. & Mrs. Bridge 6.6
Mr. & Mrs. Bridge
James Ivory
Winner
Special Golden Ciak
Martha et moi Martha et moi
Michel Piccoli For his performance.
Winner
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Decay Raspad
Mihail Belikov
Winner
Kodak-Cinecritica Award
The Station La stazione
Sergio Rubini
Winner
Audience Award (Arena)
Goodfellas 8.7
Goodfellas
Martin Scorsese
Winner
Watch trailer
UCCA Venticittà Award
Cold Light of Day Cold Light of Day
Fhiona-Louise
Winner
UCCA Venticittà Award - Special Mention
Under a Sky of Blue Pod nebom golubym
Vitali Dudin
Winner
Silver Osella / Best Cinematography
Boys on the Outside Ragazzi fuori
Marco Risi
Winner
Silver Osella / Best Editing
No Fear, No Die S'en fout la mort
Dominique Auvray
Winner
Silver Osella / Best Original Music
Edinstveniyat svidetel Edinstveniyat svidetel
Valeri Milovansky
Winner
Gingerly Award
An Angel at My Table An Angel at My Table
Jane Campion
Winner
Photographers Award
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more