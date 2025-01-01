Menu
Site Italy
Date 21 August 1972 - 3 September 1972
Career Golden Lion
Billy Wilder
Winner
Charles Chaplin
Winner
Anatoli Golovnya
Winner
FIPRESCI Prize
Company Limited Seemabaddha
Satyajit Ray Tied with Bas ya Bahar (1971).
Winner
Cruel Sea Bas ya Bahar
Khalid Al Siddiq Tied with Seemabaddha (1971).
Winner
The Goalkeeper's Fear of the Penalty 6.5
The Goalkeeper's Fear of the Penalty Die Angst des Tormanns beim Elfmeter
Wim Wenders
Winner
Pasinetti Award / Best Foreign Film
A Clockwork Orange 7.4
A Clockwork Orange Clockwork Orange
Stanley Kubrick
Winner
Pasinetti Award / Best Italian Film
Italian Film Critics Award / Best Actress
Tuesday Weld
Der Dritte, Play It As It Lays
Winner
Jutta Hoffmann
Der Dritte, Play It As It Lays
Winner
Italian Film Critics Award / Best Supporting Actor
Bruno Pischiutta
Many Wars Ago
Winner
Best Short Film / Golden Lion
Rahaee Rahaee
Nasser Taghvai
Winner
Young Venice Award - Special Mention / Best Actor
Rajesh Khanna
Amar Prem
Winner
Silver Lion / Best First Work
Tranquility in the Presence of Others Aramesh dar Hozur Deegaran
Nasser Taghvai
Winner
Best Color Film
Amar Prem Amar Prem
Shakti Samanta
Venezia Giovani Prize / Best First Film
The Two Seasons of Life Les deux saisons de la vie
Samy Pavel
Winner
