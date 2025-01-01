Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1939

All nominated films "Venice Film Festival" in 1939

Site Italy
Date 8 August 1939 - 1 September 1939
Volpi Cup / Best Actor
Volpi Cup / Best Actress
Mussolini Cup / Best Foreign Film
All nominees
Pour le Mérite Pour le Mérite
Karl Ritter
Forty Years Veertig jaren
Johan De Meester, Edmond T. Gréville
The Five-Forty Öt óra 40
André De Toth
The World Will Shake Le monde tremblera
Richard Pottier
Jungle of Chang Man och kvinna
Pál Fejös, Gunnar Skoglund
Bors István Bors István
Viktor Bánky
The Four Feathers 7.4
The Four Feathers
Zoltan Korda
Ani to sono imôto Ani to sono imôto
Yasujirô Shimazu
Margarita, Armando y su padre Margarita, Armando y su padre
Francisco Múgica
Fasching Fasching
Hans Schweikart
Rejoice While You're Young, Fellow Cadets Gläd dig i din ungdom
Per Lindberg
The Country of Motzi Tara Motilor
Paul Calinescu
Earth Tsuchi
Tomu Uchida
Second Childhood Dernière jeunesse
Jeff Musso
La Bête Humaine 7.5
La Bête Humaine La bête humaine
Jean Renoir
The Outlaw El matrero
Orestes Caviglia
Macoun the Tramp Tulák Macoun
Ladislav Brom
The Governor Der Gouverneur
Viktor Tourjansky
Valfångare Valfångare
Anders Henrikson, Tancred Ibsen
¿Vocación? ¿Vocación?
Rina Massardi
Le Jour se Leve 7.7
Le Jour se Leve Le jour se lève
Marcel Carné
Jungle of Chang Man och kvinna
Pál Fejös, Gunnar Skoglund
Ambición Ambición
Adelqui Migliar
Many Lies Lauter Lügen
Heinz Rühmann
It Was a Gay Ballnight Es war eine rauschende Ballnacht
Carl Froelich
Abenteuer in Marokko Abenteuer in Marokko
Leo Lapaire
Young Man's Fancy Young Man's Fancy
Robert Stivenson
Divorce in Montevideo Divorcio en Montevideo
Manuel Romero
Shanhai rikusentai Shanhai rikusentai
Hisatora Kumagai
Humoreska Humoreska
Otakar Vávra
Girls in Distress Jeunes filles en détresse
G. W. Pabst
Derrière la façade Derrière la façade
Georges Lacombe, Yves Mirande
From the Hills to the Valley De la sierra al valle
Antonio Ber Ciani
La fin du jour La fin du jour
Julien Duvivier
Bel Ami 6.8
Bel Ami
Willi Forst
Robert Koch: The Battle Against Death Robert Koch, der Bekämpfer des Todes
Hans Steinhoff
The Mikado The Mikado
Victor Schertzinger
Taiyo no ko Taiyo no ko
Yutaka Abe
Farinet ou l'or dans la montagne Farinet ou l'or dans la montagne
Max Haufler
Mussolini Cup / Best Italian Film
Cardinal Messias Abuna Messias (Vendetta africana)
Goffredo Alessandrini
Winner
All nominees
Il pianto delle zitelle Il pianto delle zitelle
Giacomo Pozzi-Bellini
Los hijos de la noche Los hijos de la noche
Benito Perojo, Aldo Vergano
Department Store I grandi magazzini
Mario Camerini
Small Hotel Piccolo hotel
Piero Ballerini
Castles in the Air Castelli in aria
Avgusto Dzhenina
6.3
The Dream of Butterfly Il sogno di Butterfly
Karmine Gallone
La grande luce - Montevergine La grande luce - Montevergine
Carlo Campogalliani
Bronze Medal
It Was a Gay Ballnight Es war eine rauschende Ballnacht
Carl Froelich
Winner
Girls in Distress Jeunes filles en détresse
G. W. Pabst (Special Recommendation).
Winner
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
Fascist Party Cup / Best Italian Film
La grande luce - Montevergine La grande luce - Montevergine
Carlo Campogalliani
Winner
Agriculture Ministry Cup
6.3
The Dream of Butterfly Il sogno di Butterfly
Karmine Gallone
Winner
