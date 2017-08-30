Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2017

All nominated films "Venice Film Festival" in 2017

Site Italy
Date 30 August 2017 - 9 September 2017
Golden Lion / Best Film
The Shape of Water 7.3
The Shape of Water
Guillermo del Toro
Winner
All nominees
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Antonio Manetti, Marco Manetti
Mother! 6.7
Mother! mother!
Darren Aronofsky
Lean on Pete 7.2
Lean on Pete
Andrew Haigh
Hannah 5.9
Hannah
Andrea Pallaoro
Ex Libris: The New York Public Library 7.4
Ex Libris: The New York Public Library Ex Libris : New York Public Library
Frederik Vaysman
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Foxtrot 7.1
Foxtrot
Samuel Maoz
5.3
A Family Una Famiglia
Sebastiano Riso
The House by the Sea 6.5
The House by the Sea La Villa
Robert Guédiguian
The Third Murder 6.7
The Third Murder Sandome no satsujin
Hirokazu Koreeda
Watch trailer
Sweet Country 6.9
Sweet Country
Warwick Thornton
First Reformed 6.9
First Reformed
Paul Schrader
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Martin McDonagh
Custody 7.5
Custody Jusqu'à la garde
Xavier Legrand
Angels Wear White 7.2
Angels Wear White Jin nian hua / Angels Wear White
Vivian Qu
The Leisure Seeker 6.7
The Leisure Seeker
Paolo Virzì
Downsizing 5.7
Downsizing
Alexander Payne
Suburbicon 5.9
Suburbicon
Mektoub, My Love: Canto Uno 6.5
Mektoub, My Love: Canto Uno
Abdelatif Kechiche
The Insult 7.6
The Insult L'insulte
Ziad Doueiri
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Antonio Manetti, Marco Manetti
Silver Lion / Best Director
Xavier Legrand
Xavier Legrand
Custody
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
Foxtrot 7.1
Foxtrot
Samuel Maoz
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Kamel El Basha
The Insult
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
Hannah
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 8.0
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Martin McDonagh
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Custody 7.5
Custody Jusqu'à la garde
Xavier Legrand
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Charlie Plummer
Charlie Plummer
Lean on Pete
Winner
Queer Lion
Reinventing Marvin Marvin ou la belle éducation
Anne Fontaine
Winner
All nominees
5.3
A Family Una Famiglia
Sebastiano Riso
Il contagio 6.0
Il contagio
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
Martyr Martyr
Mazen Khaled
Il contagio 6.0
Il contagio
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
The Prince and the Dybbuk 6.8
The Prince and the Dybbuk
Petr Rosolovskiy, Elwira Niewiera
The Wild Boys Les garçons sauvages
Bertrand Mandico
The Prince and the Dybbuk 6.8
The Prince and the Dybbuk
Petr Rosolovskiy, Elwira Niewiera
Venice Horizons Award / Best Film
Nico, 1988 6.7
Nico, 1988
Susanna Nicchiarelli
Winner
All nominees
Reinventing Marvin Marvin ou la belle éducation
Anne Fontaine
The Testament The Testament
Amichai Greenberg
Caniba 5.5
Caniba
Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Ugly Nasty People Brutti e cattivi
Cosimo Gomez
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Under the Tree Undir trénu
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Disappearance Disappearance
Ali Asgari
Endangered Species 6.3
Endangered Species Espèces menacées
Gilles Bourdos
No Date, No Signature Bedoone Tarikh, Bedoone Emza
Vahid Jalilvand
Krieg Krieg
Rick Ostermann
La vita in comune 6.3
La vita in comune
Edoardo Winspeare
The Night I Swam 6.4
The Night I Swam Takara — La nuit où j'ai nagé
Damien Manivel, Kohei Igarashi
Invisible Invisible
Pablo Giorgelli
The Rape of Recy Taylor The Rape of Recy Taylor
Nancy Buirski
West of Sunshine West of Sunshine
Jason Raftopoulos
Gatta Cenerentola 6.8
Gatta Cenerentola
Ivan Kappiello, Alessandro Rak, Dario Sansone, Marino Guarnieri
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
The Cousin The Cousin
Tzahi Grad
Caniba 5.5
Caniba
Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Gatta Cenerentola 6.8
Gatta Cenerentola
Ivan Kappiello, Alessandro Rak, Dario Sansone, Marino Guarnieri
The Night I Swam 6.4
The Night I Swam Takara — La nuit où j'ai nagé
Damien Manivel, Kohei Igarashi
Career Golden Lion
Robert Redford
Robert Redford
Winner
Jane Fonda
Jane Fonda
Winner
Future Film Festival Digital Award
The Shape of Water 7.3
The Shape of Water
Guillermo del Toro
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Ex Libris: The New York Public Library 7.4
Ex Libris: The New York Public Library Ex Libris : New York Public Library
Frederik Vaysman
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Winner
Pasinetti Award / Best Cast
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Franco Ricciardi, Serena Rossi, Raiz, Antonio Buonomo
Winner
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Franco Ricciardi, Serena Rossi, Raiz, Antonio Buonomo
Winner
SIGNIS Award
The House by the Sea 6.5
The House by the Sea La Villa
Robert Guédiguian
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Foxtrot 7.1
Foxtrot
Samuel Maoz
Winner
Lina Mangiacapre Award
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
Winner
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
Hunting Season Temporada de Caza
Natalia Garagiola
Winner
All nominees
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
Sarah joue un loup garou 6.3
Sarah joue un loup garou
Katarina Vyuss
The Gulf Körfez
Emre Yeksan
Drift Drift
Helena Wittmann
Human Rights Film Network Award
The Rape of Recy Taylor The Rape of Recy Taylor
Nancy Buirski
Winner
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Winner
The Order of Things L'ordine delle cose
Andrea Segre
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Navid Mohammadzadeh
Navid Mohammadzadeh
No Date, No Signature
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Lyna Khoudri
Lyna Khoudri
The Blessed
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Vahid Jalilvand
No Date, No Signature
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Gros chagrin Gros chagrin
Céline Devaux
Winner
All nominees
Mon amour mon ami Mon amour mon ami
Adriano Valerio
The Knife Salesman The Knife Salesman
Jamie Helmer, Michael Leonard
Swamp Swamp
Juan Sebastián Mesa
Astrometal Astrometal
Efthimis Kosemund Sanidis
Aria Aria
Myrsini Aristidou
The Shadow of the Bride The Shadow of the Bride
Alessandra Pescetta
By the Pool By the Pool
Laurynas Bareisa
Death of the Sound Man Death of the Sound Man
Sorayos Prapapan
It's Easier to Raise Cattle Lagi senang jaga sekandang lembu
Amanda Nell Eu
Himinn Opinn Himinn Opinn
Clyde Gates, Gabriel Sanson
Meninas Formicida Meninas Formicida
Zhoau Paulo Miranda Mariya
The Knife Salesman The Knife Salesman
Jamie Helmer, Michael Leonard
Himinn Opinn Himinn Opinn
Clyde Gates, Gabriel Sanson
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Caniba 5.5
Caniba
Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Winner
Best Italian Film / ARCA
Beautiful Things 6.9
Beautiful Things
Winner
Watch trailer
Special Jury Prize
Sweet Country 6.9
Sweet Country
Warwick Thornton
Winner
Brian Award
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
Winner
Fondazione Mimmo Rotella Award
Suburbicon 5.9
Suburbicon
Winner
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Winner
My Generation 7.0
My Generation
Michael Caine
Winner
Watch trailer
Green Drop Award
First Reformed 6.9
First Reformed
Paul Schrader
Winner
Interfilm Award / Best Film
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Stephen Frears
Stephen Frears
Winner
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
The Prince and the Dybbuk 6.8
The Prince and the Dybbuk
Petr Rosolovskiy, Elwira Niewiera
Winner
The Prince and the Dybbuk 6.8
The Prince and the Dybbuk
Petr Rosolovskiy, Elwira Niewiera
Winner
All nominees
This Is the War Room! This Is the War Room!
Boris Hars-Tschachotin
Jim & Andy 7.7
Jim & Andy Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton
Chris Smith
Light Years Años luz
Manuel Abramovich
L'utopie des images 6.5
L'utopie des images
Emmanuel Hamon
Watch trailer
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Come and See 8.1
Come and See Idi i smotri
Winner
Watch trailer
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Foxtrot 7.1
Foxtrot
Samuel Maoz
Winner
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
The Shape of Water 7.3
The Shape of Water
Alexandre Desplat
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Candelaria Candelaria
Jhonny Hendrix
Winner
All nominees
Dove cadono le ombre Dove cadono le ombre
Valentina Pedichini
Samui Song Mai mee Samui samrab ter
Pen-Ek Ratanaruang
Volubilis Volubilis
Faouzi Bensaïdi
Life Guidance Life Guidance
Ruth Mader
Il contagio 6.0
Il contagio
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
M M
Sara Forestier
Il contagio 6.0
Il contagio
Matteo Botrugno, Daniele Coluccini
The Taste of Rice Flower Mi hua zhi wei
Peng Fei Song
Longing 7.0
Longing Ga'agua
Savi Gabizon
Equilibrium L'equilibrio
Vincenzo Marra
Looking for Oum Kulthum Looking for Oum Kulthum
Shirin Neshat
Eye on Juliet Eye on Juliet
Kim Nguyen
BNL People's Choice Award
Longing 7.0
Longing Ga'agua
Savi Gabizon
Winner
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Short Film
Penalty Penalty
Aldo Iuliano
Winner
Fair Play Cinema Award
Ex Libris: The New York Public Library 7.4
Ex Libris: The New York Public Library Ex Libris : New York Public Library
Frederik Vaysman
Winner
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Human Flow 7.1
Human Flow
Ay Veyvey
Winner
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
The Shape of Water 7.3
The Shape of Water
Guillermo del Toro
Winner
UNIMED Award
The House by the Sea 6.5
The House by the Sea La Villa
Robert Guédiguian
Winner
Franca Sozzani Award
Suburbicon 5.9
Suburbicon
Julianne Moore
Winner
Mouse d'Oro Award
Mektoub, My Love: Canto Uno 6.5
Mektoub, My Love: Canto Uno
Abdelatif Kechiche
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an International Film
Mektoub, My Love: Canto Uno 6.5
Mektoub, My Love: Canto Uno
Riccardo Marchegiani
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an Italian Film
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Daniele Spinozzi
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Stagehand
Hannah 5.9
Hannah
Roberto Di Pietro
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Italian Race 7.1
Italian Race Veloce come il vento
Emiliano Novelli
Winner
Circolo del Cinema di Verona Award
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
Winner
Best VR Story
Bloodless Dongducheon
Dzhina Kim
Winner
GdA Director's Award
Candelaria Candelaria
Jhonny Hendrix
Winner
Year
Nominations

