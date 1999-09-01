Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1999

All nominated films "Venice Film Festival" in 1999

Site Italy
Date 1 September 1999 - 11 September 1999
Golden Lion
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Zhang Yimou
Winner
All nominees
Crazy in Alabama Crazy in Alabama
Antonio Banderas
Lies 5.6
Lies Lies / Gojitmal
Jang Seon-u
The Wind Will Carry Us 7.5
The Wind Will Carry Us Bad ma ra khahad bord
Abbas Kiarostami
Night Wind 6.3
Night Wind Le vent de la nuit
Philippe Garrel
Holy Smoke 6.3
Holy Smoke
Jane Campion
Nordrand Nordrand
Barbara Albert
Jesus' Son Jesus' Son
Alison Maclean
Mal Mal
Alberto Seixas Santos
A domani A domani
Gianni Zanasi
Appassionate Appassionate
Tonino De Bernardi
Une liaison pornographique 7.0
Une liaison pornographique
Frédéric Fonteyne
Empty Days Rien à faire
Marion Vernoux
The Cider House Rules 7.8
The Cider House Rules
Lasse Hallström
The Venice Project The Venice Project
Robert Dornhelm
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Keep It Quiet Pas de scandale
Benoît Jacquot
A Week in the Life of a Man 6.7
A Week in the Life of a Man Tydzien z zycia mezczyzny
Jerzy Stuhr
Topsy-Turvy 7.3
Topsy-Turvy
Mike Leigh
Silver Lion - Short Film
Portrait of a Young Man Drowning Portrait of a Young Man Drowning
Teboho Mahlatsi
Winner
All nominees
Accidents Accidents
Paul Swadel
Volpi Cup / Best Actor
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Topsy-Turvy
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Nathalie Baye
Nathalie Baye
Une liaison pornographique
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Questo è il giardino 5.3
Questo è il giardino
Giovanni Maderna
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Nina Proll
Nordrand
Winner
Career Golden Lion
Dzherri Lyuis
Winner
Grand Special Jury Prize
The Wind Will Carry Us 7.5
The Wind Will Carry Us Bad ma ra khahad bord
Abbas Kiarostami
Winner
Special Director's Award
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Winner
Cinema of the Present - Lion of the Year
All nominees
But Forever in My Mind Come te nessuno mai
Gabriele Muccino
Bleeder Bleeder
Nicolas Winding Refn
The Closed Doors Al abwab al Moghlaka
Atef Hetata
The Sweet Sounds of Life Il dolce rumore della vita
Giuseppe Bertolucci
With or Without You With or Without You
Michael Winterbottom
Ratas, ratones, rateros Ratas, ratones, rateros
Sebastián Cordero
Return of the Idiot 7.2
Return of the Idiot Návrat idiota
Saša Gedeon
Autunno Autunno
Nina Di Majo
Libero Burro Libero Burro
Sergio Castellitto
Barren Illusions Ôinaru gen'ei
Kiyoshi Kurosawa
Beau Travail 7.4
Beau Travail Beau travail
Claire Denis
Boys Don't Cry 7.8
Boys Don't Cry
Kimberly Peirce
Buddy Boy Buddy Boy
Mark Hanlon
Red Dust Crvena prasina
Zrinko Ogresta
Split Wide Open Split Wide Open
Dev Benegal
Julien Donkey-Boy Julien Donkey-Boy
Harmony Korine
A Civilized People Civilisées
Randa Chahal Sabag
Gemini 6.8
Gemini Sôseiji
Shinya Tsukamoto
Abendland Abendland
Fred Kelemen
Future Film Festival Digital Award
Hakuchi: The Innocent Hakuchi
Macoto Tezuka
Winner
Little Golden Lion
Jesus' Son Jesus' Son
Alison Maclean
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film
The Wind Will Carry Us 7.5
The Wind Will Carry Us Bad ma ra khahad bord
Abbas Kiarostami
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film on the Relationship Man-Nature
After the Rain Ame agaru
Takashi Koizumi
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
Bye Bye Africa Bye Bye Africa
Mahamat-Saleh Harun
Winner
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Closed Doors Al abwab al Moghlaka
Atef Hetata
Winner
'Cult Network Italia' Prize
Crane World Mundo grúa
Pablo Trapero
Winner
Children and Cinema Award
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Winner
Elvira Notari Prize
Holy Smoke 6.3
Holy Smoke
Kate Winslet, Jane Campion
Winner
Holy Smoke 6.3
Holy Smoke
Kate Winslet, Jane Campion
Winner
FEDIC Award
The Sweet Sounds of Life Il dolce rumore della vita
Giuseppe Bertolucci
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Wind Will Carry Us 7.5
The Wind Will Carry Us Bad ma ra khahad bord
Abbas Kiarostami
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Being John Malkovich 7.8
Being John Malkovich
Spike Jonze For an ingeniously written absurdist satire on the fascination of fame directed with great flair.
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Eyes Wide Shut 7.7
Eyes Wide Shut
Stanley Kubrick
Winner
Isvema Award
Questo è il giardino 5.3
Questo è il giardino
Giovanni Maderna
Winner
Laterna Magica Prize
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Zhang Yimou
Winner
OCIC Award
Jesus' Son Jesus' Son
Alison Maclean
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Sergi López
Sergi López
Une liaison pornographique
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Empty Days
Winner
Pasinetti Award / Best Film
A Respectable Man Un uomo perbene
Maurizio Zaccaro
Winner
Rota Soundtrack Award
But Forever in My Mind Come te nessuno mai
Paolo Buonvino
Winner
Sergio Trasatti Award
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Zhang Yimou
Winner
UNESCO Award
Zion, Auto-Emancipation Zion, Auto-Emancipation
Amos Gitai Tied with _Zion, Auto-Emancipation (1998)_.
Winner
A Civilized People Civilisées
Randa Chahal Sabag Tied with _Zion, Auto-Emancipation (1998)_.
Winner
UNICEF Award
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Zhang Yimou
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Being John Malkovich 7.8
Being John Malkovich
Spike Jonze
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Winner
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Bye Bye Africa Bye Bye Africa
Mahamat-Saleh Harun
Winner
Pietro Bianchi Award
Dino De Laurentiis
Winner
FEDIC Award - Special Mention
The Protagonists The Protagonists
Luca Guadagnino
Winner
Enzo, domani a Palermo! Enzo, domani a Palermo!
Daniele Ciprì, Franko Maresko
Winner
Tipota Tipota
Fabrizio Bentivoglio
Winner
OCIC Special Award
A Week in the Life of a Man 6.7
A Week in the Life of a Man Tydzien z zycia mezczyzny
Jerzy Stuhr Tied with Guo nian hui jia (1999).
Winner
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang Tied with Tydzien z zycia mezczyzny (1999).
Winner
Children and Cinema Award - Special Mention
Ritratti: Mario Rigoni Stern Ritratti: Mario Rigoni Stern
Carlo Mazzacurati
Winner
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Empty Days Rien à faire
Marion Vernoux
Winner
Anicaflash Prize
Crane World Mundo grúa
Pablo Trapero
Winner
FEDIC Special Award
The Protagonists The Protagonists
Carlo Croccolo
Winner
Best Short Film - Special Mention
Se-tong Se-tong
Heng Tang
Winner
