Venice Film Festival 2011

All nominated films "Venice Film Festival" in 2011

Date 31 August 2011 - 10 September 2011
Golden Lion
Faust 6.6
Faust
Alexander Sokurov
Winner
All nominees
The Ides of March 7.6
The Ides of March
Chicken with Plums 6.4
Chicken with Plums Poulet aux prunes
Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Killer Joe 6.7
Killer Joe
William Friedkin
Life Without Principle Duet ming gam
Johnny To
People Mountain People Sea Ren shan ren hai
Shangjun Cai
Shame 6.6
Shame
Steve McQueen
The Last Man on Earth L'ultimo terrestre
Dzhanni Pachinotti
Himizu Himizu
Sion Sono
Tinker Tailor Soldier Spy 7.3
Tinker Tailor Soldier Spy Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Tomas Alfredson
Warriors of the Rainbow: Seediq Bale I Sai de ke · ba lai: Tai yang qi
Te-Sheng Wei
Dark Horse 6.5
Dark Horse
Todd Solondz
When the Night Quando la notte
Cristina Comencini
Wuthering Heights 6.7
Wuthering Heights
Andrea Arnold
Carnage 7.3
Carnage Carnage / God of Carnage
Roman Polanski
Alps 6.3
Alps Alpeis
Yorgos Lanthimos
A Dangerous Method 6.8
A Dangerous Method
David Cronenberg
A Burning Hot Summer 6.3
A Burning Hot Summer Un été brûlant
Philippe Garrel
4:44 Last Day on Earth 4.8
4:44 Last Day on Earth
Abel Ferrara
The Exchange 6.3
The Exchange Hahithalfut / The Exchange
Eran Kolirin
Texas Killing Fields 6.6
Texas Killing Fields
Ami Canaan Mann
Chicken with Plums 6.4
Chicken with Plums Poulet aux prunes
Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
A Simple Life 7.5
A Simple Life Tao jie
Ann Hui
Terraferma 6.6
Terraferma
Emanuele Crialese
Silver Lion / Best Director
Shangjun Cai
People Mountain People Sea
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Shame
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Deanie Ip
A Simple Life
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Alps 6.3
Alps Alpeis
Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou
Winner
Alps 6.3
Alps Alpeis
Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou
Winner
Orizzonti Award for Best Short Film
Iz Tokio Iz Tokio
Aleksey German-mladshiy, Vasilyev Artem, Sergey Yahontov
Iz Tokio Iz Tokio
Aleksey German-mladshiy, Vasilyev Artem, Sergey Yahontov
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Là-bas: A Criminal Education Là-bas - Educazione criminale
Guido Lombardi
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Shota Sometani
Shota Sometani
Himizu
Winner
Fumi Nikaido
Himizu
Winner
Shota Sometani
Shota Sometani
Himizu
Winner
Fumi Nikaido
Himizu
Winner
Queer Lion
Wilde Salomé 6.6
Wilde Salomé Wilde Salome
Al Pacino
Winner
Glorious Accidents Accidentes gloriosos
Mauro Andrizzi, Marcus Lindeen
Wetlands Marécages
Guy Édoin
Stateless Things Jool-tak-dong-si
Kim Kyung-mook
Snow Canon Snow Canon
Mati Diop
Sal 4.6
Sal
P-047 Tae peang phu deaw
Kongdej Jaturanrasamee
Palaces of Pity Palácios de Pena
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Love Flesh Amore carne
Pippo Delbonno
Glorious Accidents Accidentes gloriosos
Mauro Andrizzi, Marcus Lindeen
The Last Man on Earth L'ultimo terrestre
Dzhanni Pachinotti
Palaces of Pity Palácios de Pena
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Would You Have Sex with an Arab? Would You Have Sex with an Arab?
Yolande Zauberman
Venice Horizons Award / Best Film
Kotoko Kotoko
Shinya Tsukamoto
Winner
L'oiseau L'oiseau
Yves Caumon
The Orator O le tulafale
Tusi Tamasese
Stateless Things Jool-tak-dong-si
Kim Kyung-mook
Love Flesh Amore carne
Pippo Delbonno
The Invader 6.6
The Invader L'envahisseur
Nikolas Provost
Two Years at Sea Two Years at Sea
Ben Rivers
Verano Verano
José Luis Torres Leiva
Whores' Glory 7.2
Whores' Glory
Michael Glawogger
Lung Neaw Visits His Neighbours Lung Neaw Visits His Neighbours
Rirkrit Tiravanija
Photographic Memory Photographic Memory
Ross McElwee
I'm Carolyn Parker I'm Carolyn Parker
Jonathan Demme
Swirl Girimunho
Clarissa Campolina, Helvécio Marins Jr.
The Flock of the Lord Die Herde des Herrn
Romuald Karmakar
Nocturnos Nocturnos
Edgardo Cozarinsky
P-047 Tae peang phu deaw
Kongdej Jaturanrasamee
Hop-o'-My-Thumb Le petit poucet
Marina de Van
Hail Hail
Amiel Courtin-Wilson
Cut 6.2
Cut
Amir Naderi
Shock Head Soul Shock Head Soul
Simon Pammel
The Sword Identity Wo kou de zong ji
Haofeng Xu
Would You Have Sex with an Arab? Would You Have Sex with an Arab?
Yolande Zauberman
Sal 4.6
Sal
Alms for a Blind Horse Anhey gorhey da daan
Gurvinder Singh
Louyre: This Our Still Life Louyre: This Our Still Life
Andrew Kotting
Cisne Cisne
Teresa Villaverde
Career Golden Lion
Marco Bellocchio
Marco Bellocchio
Winner
Future Film Festival Digital Award
Faust 6.6
Faust
Alexander Sokurov
Winner
Little Golden Lion
Carnage 7.3
Carnage Carnage / God of Carnage
Roman Polanski
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Shame 6.6
Shame
Steve McQueen
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
The Orator O le tulafale
Tusi Tamasese
Winner
FEDIC Award
Shun Li and the Poet Io sono Li
Andrea Segre
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Shame 6.6
Shame
Steve McQueen
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Two Years at Sea Two Years at Sea
Ben Rivers
Winner
Laterna Magica Prize
Shun Li and the Poet Io sono Li
Andrea Segre
Winner
Mimmo Rotella Foundation Award
The Last Man on Earth L'ultimo terrestre
Dzhanni Pachinotti
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Film
Terraferma 6.6
Terraferma
Emanuele Crialese
Winner
UNICEF Award
Terraferma 6.6
Terraferma
Emanuele Crialese
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
The Last Man on Earth L'ultimo terrestre
Dzhanni Pachinotti
Winner
SIGNIS Award
Faust 6.6
Faust
Alexander Sokurov
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
A Simple Life 7.5
A Simple Life Tao jie
Ann Hui
Winner
Lina Mangiacapre Award
Shun Li and the Poet Io sono Li
Andrea Segre
Winner
Open Prize
Pietro Bianchi Award
Virna Lisi
Winner
C.I.C.A.E. Award
The Orator O le tulafale
Tusi Tamasese
Winner
Venice Horizons Award / Best Medium Length Film
Glorious Accidents Accidentes gloriosos
Mauro Andrizzi, Marcus Lindeen
Winner
Palaces of Pity Palácios de Pena
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Sonchidi Sonchidi
Amit Dutta
Palaces of Pity Palácios de Pena
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt
Venice Horizons Award / Best Short Film
In attesa dell'avvento In attesa dell'avvento
Felice D'Agostino, Arturo Lavorato
Winner
In attesa dell'avvento In attesa dell'avvento
Felice D'Agostino, Arturo Lavorato
Winner
Venice Horizons Award - Special Mention / Best Feature Film
The Orator O le tulafale
Tusi Tamasese
Winner
Venice Horizons Award - Special Mention / Best Short Film
All the Lines Flow Out All the Lines Flow Out
Charles Yi Yong Lim
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Shame 6.6
Shame
Steve McQueen
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
The Last Man on Earth L'ultimo terrestre
Dzhanni Pachinotti
Winner
Label Europa Cinemas
Guilty 7.3
Guilty Présumé coupable
Vincent Garenq
Winner
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
Wuthering Heights 6.7
Wuthering Heights
Robbie Ryan For the cinematography.
Winner
Biografilm Award / Documentary
Black Block Black Block
Carlo A. Bachschmidt
Winner
Gucci Prize
Special Jury Prize
Terraferma 6.6
Terraferma
Emanuele Crialese
Winner
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Maternity Blues Maternity Blues
Fabrizio Cattani
Winner
International Critics' Week Award
Land of Oblivion 6.7
Land of Oblivion La Terre Outrage / Terre outragée
Michale Boganim
Brian Award
The Ides of March 7.6
The Ides of March
Winner
3-D Award / Most Creative Stereoscopic Film of the Year
Spell: The Hypnotist Dog Spell: The Hypnotist Dog
Winner
AIF - For Film Fest Award
Easy! Scialla! (Stai sereno)
Francesco Bruni
Winner
Controcampo Italiano Prize / Documentary
Pugni chiusi Pugni chiusi
Fiorella Infascelli
Winner
Controcampo Italiano Prize / Feature Film
Easy! Scialla! (Stai sereno)
Francesco Bruni
Winner
The Arrival of Wang L'arrivo di Wang
Antonio Manetti, Marco Manetti
Tutta colpa della musica Tutta colpa della musica
Ricky Tognazzi
Scattered Cloud Qualche nuvola
Saverio Di Biagio
Things from Another World Cose dell'altro mondo
Francesco Patierno
Horses Cavalli
Michele Rho
The Arrival of Wang L'arrivo di Wang
Antonio Manetti, Marco Manetti
Maternity Blues Maternity Blues
Fabrizio Cattani
Controcampo Italiano Prize / Short Film
A Chjàna A Chjàna
Jonas Carpignano
Winner
Gianni Astrei Award
A Simple Life 7.5
A Simple Life Tao jie
Ann Hui
Winner
Nazareno Taddei Award
A Simple Life 7.5
A Simple Life Tao jie
Ann Hui
Winner
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Pugni chiusi Pugni chiusi
Francesco Di Giacomo
Winner
Black Block Black Block
Carlo A. Bachschmidt
Winner
L'Oreal Paris Award
The Rite 6.7
The Rite
Marta Gastini
CICT-IFTC Award
Tahrir 2011: The Good, the Bad, and the Politician Tahrir 2011
Tamer Ezzat, Amr Salama, Ayten Amin
Winner
Golden Mouse
Killer Joe 6.7
Killer Joe
William Friedkin
Winner
Premium Cinema Talent Award
Filippo Timi
Winner
Equal Opportunity Award
A Simple Life 7.5
A Simple Life Tao jie
Ann Hui
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award
Easy! Scialla! (Stai sereno)
Francesco Bruni
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Al Pacino
Al Pacino
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Dusk Schemer
Hanro Smitsman
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Guilty 7.3
Guilty Présumé coupable
Vincent Garenq
Winner
Café de Flore 7.4
Café de Flore Cafe de flore
Jean-Marc Vallée
My Name Is Ki 5.8
My Name Is Ki Ki
Lezek David
All Our Desires Toutes nos envies
Filipp Liore
Shun Li and the Poet Io sono Li
Andrea Segre
Flower Love and Bruises
Lou Ye
Found Memories Histórias que Só Existem Quando Lembradas
Julia Murat
Last Winter L'hiver dernier
John Shank
Rust Ruggine
Daniele Gaglianone
Twilight Portrait 5.7
Twilight Portrait Portret v sumerkakh
Angelina Nikonova
Another Silence 5.3
Another Silence
Santiago Amigorena
Habibi Rasak Kharban Habibi Rasak Kharban
Susan Youssef
Premio Laguna Sud (Venice Days)
Flower Love and Bruises
Lou Ye
