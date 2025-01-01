Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1932

All nominated films "Venice Film Festival" in 1932

Site Italy
Date 6 August 1932 - 21 August 1932
Audience Referendum / Best Technical Perfection
Maedchen in Uniform 7.6
Maedchen in Uniform Mädchen in Uniform
Leontine Sagan
Winner
Audience Referendum / IN-COMPETITION
All nominees
The Champ The Champ
King Vidor
The Song of Night 6.9
The Song of Night Das Lied einer Nacht
Anatole Litvak
Frankenstein 8.0
Frankenstein
James Whale
Student's Hotel Hôtel des étudiants
Viktor Tourjansky
Grand Hotel 7.4
Grand Hotel
Edmund Goulding
What Scoundrels Men Are! Gli uomini, che mascalzoni...
Mario Camerini
Two Happy Hearts Due cuori felici
Baldassarre Negroni
In the Name of the Law Au nom de la loi
Moris Tourner
The Yellow Ticket The Yellow Ticket
Raoul Walsh
Broken Lullaby Broken Lullaby
Ernst Lubitsch
Zwei Menschen Zwei Menschen
Erich Waschneck
Congress Dances Der Kongreß tanzt
Erik Charell
And Quiet Flows the Don Tikhiy Don
Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya
The Devil to Pay! The Devil to Pay!
George Fitzmaurice
Zemlya 7.6
Zemlya
Alexander Dovzhenko
And Quiet Flows the Don Tikhiy Don
Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya
Azaïs Azaïs
René Hervil
The Crowd Roars The Crowd Roars
Howard Hawks
Po horách, po dolách Po horách, po dolách
Karel Plicka
Strange Interlude Strange Interlude
Robert Z. Leonard
The Blue Light 6.8
The Blue Light Das Blaue Licht
Leni Riefenstahl
Forbidden Forbidden
Frank Capra
David Golder 7.0
David Golder
Julien Duvivier
White Track 6.4
White Track Bialy slad
Adam Krzeptowski
Bring 'Em Back Alive Bring 'Em Back Alive
Clyde E. Elliott
Faithful Hearts The Faithful Heart
Viktor Savill
Audience Referendum / Most Amusing Film
À Nous la Liberté 7.5
À Nous la Liberté À nous la liberté
René Clair
Winner
Audience Referendum / Most Convincing Director
Nikolay Ekk
Road to Life
Winner
Audience Referendum / Most Favorite Actor
Fredric March
Fredric March
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Winner
Audience Referendum / Most Favorite Actress
Helen Hayes
The Sin of Madelon Claudet
Winner
Audience Referendum / Most Original Story (Fantasy)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 8.0
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Rouben Mamoulian
Winner
Audience Referendum / Most Touching Film
The Sin of Madelon Claudet The Sin of Madelon Claudet
Edgar Selwyn
Winner
