Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1988

All nominated films "Venice Film Festival" in 1988

Site Italy
Date 29 August 1988 - 9 September 1988
Golden Lion
The Legend of the Holy Drinker La leggenda del santo bevitore
Ermanno Olmi
Winner
All nominees
Madame Sousatzka Madame Sousatzka
John Schlesinger
Burning Secret Burning Secret
Andrew Birkin
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Fernando Birri
The Tribulations of Balthazar Kober Niezwykla podróz Baltazara Kobera
Voyceh Has
Caro Gorbaciov Caro Gorbaciov
Carlo Lizzani
Dedé Mamata Dedé Mamata
Rodolfo Brandão
Women on the Verge of a Nervous Breakdown 7.0
Women on the Verge of a Nervous Breakdown Mujeres al borde de un ataque de nervios
Pedro Almodóvar
The Black Monk 6.8
The Black Monk Chyornyy monakh
Ivan Dyhovichnyy
Straight for the Heart À corps perdu
Léa Pool
Things Change 7.0
Things Change
David Mamet
The Moderns 6.6
The Moderns
Alan Rudolph
Story of Women 7.5
Story of Women Une affaire de femmes
Claude Chabrol
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Once More Once More
Paul Vecchiali
Lights and Shadows Luces y sombras
Jaime Camino
Haunted Summer Haunted Summer
Ivan Passer
Hard Times Tempos Difíceis
Zhuan Botelyu
Gli invisibili Gli invisibili
Pasquale Squitieri
Eldorádó Eldorádó
Géza Bereményi
Chess King Qi wang
Wenji Teng
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Volpi Cup / Best Actor
Don Ameche
Don Ameche
Things Change
Winner
Joe Mantegna
Joe Mantegna
Things Change
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Madame Sousatzka Tied with Isabelle Huppert for Une affaire de femmes (1988).
Winner
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Story of Women Tied with Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988).
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Women on the Verge of a Nervous Breakdown 7.0
Women on the Verge of a Nervous Breakdown Mujeres al borde de un ataque de nervios
Pedro Almodóvar
Winner
Career Golden Lion
Joris Ivens
Winner
Grand Special Jury Prize
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Winner
Children and Cinema Award
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Winner
Elvira Notari Prize
Codice privato Codice privato
Francesco Maselli
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos Tied with Tempos Difíceis (1988).
Winner
Hard Times Tempos Difíceis
Zhuan Botelyu Tied with Topio stin omihli (1988).
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
High Hopes 7.4
High Hopes
Mike Leigh Tied with Malenkaya Vera (1988).
Winner
Little Vera 7.4
Little Vera Malenkaya Vera
Vasili Pichul Tied with High Hopes (1988).
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
The Last Temptation of Christ 7.1
The Last Temptation of Christ
Martin Scorsese Tied with _Encore (1988)_.
Winner
Once More Once More
Paul Vecchiali Tied with The Last Temptation of Christ (1988).
Winner
OCIC Award
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos Tied with La leggenda del santo bevitore (1988).
Winner
The Legend of the Holy Drinker La leggenda del santo bevitore
Ermanno Olmi Tied with Topio stin omihli (1988).
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Don Ameche
Don Ameche
Things Change
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Ornella Muti
Ornella Muti
Codice privato
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Winner
Sergio Trasatti Award
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Winner
UNESCO Award
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Winner
UNICEF Award
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Winner
Pietro Bianchi Award
Giuseppe De Santis
Winner
C.I.C.A.E. Award
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Winner
Cinecritica Award
Let's Get Lost 7.8
Let's Get Lost
Bruce Weber
Winner
Golden Osella / Best Cinematography
The Black Monk 6.8
The Black Monk Chyornyy monakh
Vadim Yusov
Winner
Golden Osella / Best Costume and Production Design
Burning Secret Burning Secret
Bernd Lepel
Winner
Golden Osella / Best Score
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Pablo Milanés, Gianni Nocenzi, José María Vitier
Winner
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Pablo Milanés, Gianni Nocenzi, José María Vitier
Winner
Elvira Notari Prize - Special Mention
Those Whom Death Refused Mortu Nega
Flora Gomes
Winner
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
Those Whom Death Refused Mortu Nega
Flora Gomes
Winner
Children and Cinema Award - Special Mention
Dominick and Eugene Dominick and Eugene
Robert M. Young
Winner
Big 7.6
Big
Penny Marshall
Winner
Who Framed Roger Rabbit 8.2
Who Framed Roger Rabbit Who Framed Roger Rabbit?
Robert Zemeckis
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Iguana Iguana
Monte Hellman
Winner
Story of Women 7.5
Story of Women Une affaire de femmes
Claude Chabrol
Winner
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Klaus Maria Brandauer
Klaus Maria Brandauer
Burning Secret
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Carmen Maura
Women on the Verge of a Nervous Breakdown
Winner
Golden Ciak / Best Film
Story of Women 7.5
Story of Women Une affaire de femmes
Claude Chabrol
Winner
New Cinema Award
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Winner
Gli invisibili Gli invisibili
Pasquale Squitieri
Winner
New Cinema Award - Special Mention
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Winner
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Winner
Ghosts... of the Civil Dead Ghosts... of the Civil Dead
John Hillcoat
Winner
Sergio Trasatti Award - Special Mention
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow
Winner
Special Golden Ciak
Once More Once More
Paul Vecchiali Tied with _Camp de Thiaroye (1987)_.
Winner
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Ousmane Sembène, Thierno Faty Sow Tied with _Encore (1988)_.
Winner
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Caro Gorbaciov Caro Gorbaciov
Carlo Lizzani
Winner
Silver Lion
Landscape in the Mist 7.9
Landscape in the Mist Landscape in the mist / Topio stin omichli
Theo Angelopoulos
Winner
Special Mention
Burning Secret Burning Secret
David Eberts For the acting.
Winner
