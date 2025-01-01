Menu
Venice Film Festival 1953

All nominated films "Venice Film Festival" in 1953

Date 20 August 1953 - 4 September 1953
Golden Lion
All nominees
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Yves Allégret, Rafael E. Portas
Roman Holiday 8.2
Roman Holiday
William Wyler
Sadko 6.1
Sadko
Aleksandr Ptushko
Le bon Dieu sans confession Le bon Dieu sans confession
Claude Autant-Lara
The Return of Vasili Bortnikov 6.2
The Return of Vasili Bortnikov Vozvrashchenie Vasiliya Bortnikova
Vsevolod Pudovkin
Pickup on South Street Pickup on South Street
Samuel Fuller
Rimsky-Korsakov 6.3
Rimsky-Korsakov Rimskiy-Korsakov
Gennadiy Kazanskiy, Grigori Roshal
Naked Passion La pasión desnuda
Luis César Amadori
Moulin Rouge 7.4
Moulin Rouge Moulin rouge
John Huston
Jhansi Ki Rani Jhansi Ki Rani
Sohrab Modi
Rimsky-Korsakov 6.3
Rimsky-Korsakov Rimskiy-Korsakov
Gennadiy Kazanskiy, Grigori Roshal
The Four Poster The Four Poster
John Hubley, Irving Reis
The Secret of Blood Tajemství krve
Martin Frič
Secrets of Women 6.9
Secrets of Women Kvinnors väntan
Ingmar Bergman
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne, Osvaldo Sempeyo
Vergiß die Liebe nicht Vergiß die Liebe nicht
Paul Verhoeven
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Rafael Gil
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne, Osvaldo Sempeyo
Easy Years Anni facili
Luigi Zampa
Thérèse Raquin 7.3
Thérèse Raquin Therese Raquin
Marcel Carné
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Yves Allégret, Rafael E. Portas
Föltámadott a tenger Föltámadott a tenger
Kálmán Nádasdy, László Ranódy, Mihay Semesh
Föltámadott a tenger Föltámadott a tenger
Kálmán Nádasdy, László Ranódy, Mihay Semesh
Little Fugitive 7.5
Little Fugitive
Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin
The Upstarts Jara gospoda
Bojan Stupica
I Vitelloni 7.7
I Vitelloni Vitelloni, I
Federico Fellini
Neapolitans in Milan Napoletani a Milano
Eduardo De Filippo
Die große Versuchung Die große Versuchung
Rolf Hansen
Youth of Chopin 6.4
Youth of Chopin Mlodosc Chopina
Aleksander Ford
The Bad and the Beautiful 7.8
The Bad and the Beautiful
Vincente Minnelli
Ugetsu 8.2
Ugetsu Ugetsu monogatari
Kenji Mizoguchi
Anatahan Anatahan
Josef von Sternberg
The Vanquished I vinti
Michelangelo Antonioni
Volpi Cup / Best Actor
Vilbert
Le bon Dieu sans confession
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Lilly Palmer
The Four Poster
Winner
OCIC Award
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Rafael Gil
Winner
Pasinetti Award
Ugetsu 8.2
Ugetsu Ugetsu monogatari
Kenji Mizoguchi
Winner
Silver Lion
Ugetsu 8.2
Ugetsu Ugetsu monogatari
Kenji Mizoguchi
Winner
Thérèse Raquin 7.3
Thérèse Raquin Therese Raquin
Marcel Carné
Winner
Sadko 6.1
Sadko
Aleksandr Ptushko
Winner
Moulin Rouge 7.4
Moulin Rouge Moulin rouge
John Huston
Winner
Little Fugitive 7.5
Little Fugitive
Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin
Winner
I Vitelloni 7.7
I Vitelloni Vitelloni, I
Federico Fellini
Winner
Bronze Lion
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne
Winner
Pickup on South Street Pickup on South Street
Samuel Fuller
Winner
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Yves Allégret
Winner
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Rafael Gil
Winner
Year
Nominations

