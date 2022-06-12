Argentina, 1985
Argentina, 1985
18+
Country
Argentina
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
2022
Online premiere
29 September 2022
World premiere
12 June 2022
Release date
|29 September 2022
|Argentina
|
|
|30 September 2022
|Germany
|
|12
|30 September 2022
|Spain
|
|
|29 September 2022
|Uruguay
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$905,893
Production
Infinity Hill, Kenya Films, La Unión de los Ríos
Also known as
Argentina, 1985, Аргентина, 1985, Argentína, 1985, Argentinien, 1985 - Nie wieder, Argentyna, 1985, 아르헨티나, 1985, アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～, 阿根廷1985