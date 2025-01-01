Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1985

All nominated films "Venice Film Festival" in 1985

Site Italy
Date 26 August 1985 - 6 September 1985
Golden Lion / Best Film
All nominees
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Kon Ichikawa
Golden Lion
Vagabond 7.6
Vagabond Sans toit ni loi
Agnès Varda
Winner
All nominees
Woman of Wonders La donna delle meraviglie
Alberto Bevilacqua
The Satin Slipper Le soulier de satin
Manoel de Oliveira
Legend 6.4
Legend
Ridley Scott
Glissando 7.1
Glissando
Mircea Daneliuc
Pervola, sporen in de sneeuw Pervola, sporen in de sneeuw
Orlow Seunke
Prizzi's Honor 6.6
Prizzi's Honor Prizzi’s Honor
John Huston
Réquiem por un campesino español Réquiem por un campesino español
Francesc Betriu
Stone Years Petrina hronia
Pantelis Voulgaris
The Tango of Our Childhood 7.2
The Tango of Our Childhood Mer mankutyan tangon
Albert Mkrtchyan
Tangos, the Exile of Gardel 7.1
Tangos, the Exile of Gardel Tangos, l'exil de Gardel
Fernando E. Solanas
Family Without a Dinner Table Shokutaku no nai ie
Masaki Kobayashi
The Feather Fairy Perinbaba
Juraj Jakubisko
The Lightship The Lightship
Jerzy Skolimowski
Vergeßt Mozart Vergeßt Mozart
Miloslav Luther
Mamma Ebe Mamma Ebe
Carlo Lizzani
Parade of the Planets 7.0
Parade of the Planets Parad planet
Vadim Abdrashitov
Bekçi Bekçi
Ali Özgentürk
Dust Dust
Marion Hänsel
Police 6.5
Police
Maurice Pialat
Los paraísos perdidos Los paraísos perdidos
Basilio Martín Patino
Life Is Beautiful 7.7
Life Is Beautiful Zivot je lep
Boro Drašković
No Man's Land No Man's Land
Alain Tanner
Career Golden Lion
Federico Fellini
Federico Fellini
For his career achievements.
Winner
Grand Special Jury Prize
Tangos, the Exile of Gardel 7.1
Tangos, the Exile of Gardel Tangos, l'exil de Gardel
Fernando E. Solanas
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Vagabond 7.6
Vagabond Sans toit ni loi
Agnès Varda
Winner
FIPRESCI Prize / Critics Week
Yesterday 7.7
Yesterday
Radosław Piwowarski
Winner
OCIC Award
Vagabond 7.6
Vagabond Sans toit ni loi
Agnès Varda
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Robert Duvall
Robert Duvall
The Lightship
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Barbara De Rossi
Mamma Ebe
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Tangos, the Exile of Gardel 7.1
Tangos, the Exile of Gardel Tangos, l'exil de Gardel
Fernando E. Solanas
Winner
Sergio Trasatti Award
The Satin Slipper Le soulier de satin
Manoel de Oliveira
Winner
UNICEF Award
Tangos, the Exile of Gardel 7.1
Tangos, the Exile of Gardel Tangos, l'exil de Gardel
Fernando E. Solanas
Winner
Pietro Bianchi Award
Mario Monicelli
Winner
Special Jury Prize
The Lightship The Lightship
Jerzy Skolimowski
Winner
Venice TV Prize
Les lendemains qui chantent Les lendemains qui chantent
Jacques Fansten Tied with Countdown to Looking Glass (1984).
Winner
Countdown to Looking Glass Countdown to Looking Glass
Fred Barzyk Tied with Les lendemains qui chantent (1985).
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Letter to Brezhnev Letter to Brezhnev
Chris Bernard
Winner
Stone Years Petrina hronia
Pantelis Voulgaris
Winner
Golden Ciak / Best Actor
Robert Duvall
Robert Duvall
The Lightship
Winner
Golden Ciak / Best Actress
Jane Birkin
Jane Birkin
Dust
Winner
Golden Ciak / Best Film
Prizzi's Honor 6.6
Prizzi's Honor Prizzi’s Honor
John Huston
Winner
Sergio Trasatti Award - Special Mention
The Feather Fairy Perinbaba
Juraj Jakubisko
Winner
De Sica Award
L'amara scienza L'amara scienza
Nicola De Rinaldo Tied with Fratelli (1985).
Winner
Fratelli Fratelli
Loredana Dordi Tied with L'amara scienza (1985).
Winner
Venezia Genti - Best Feature Film
Forty-four, or Bedtime Stories 44 ou les récits de la nuit
Moumen Smihi
Winner
Venezia Genti - Best Short Film
Commemoration Pomen
Rayna Tomova, Georgi Balabanov
Winner
Venice TV Prize - Special Mention
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Norman Lloyd For episode "Man from the South".
Winner
Past Caring Past Caring
Richard Eyre
Winner
Young Venice Award
Cocoon 6.7
Cocoon
Ron Howard
Winner
Young Venice Award - Special Mention
Back to the Future 8.6
Back to the Future
Robert Zemeckis
Winner
Watch trailer
Silverado 7.2
Silverado
Lawrence Kasdan
Winner
Best First Work
Dust Dust
Marion Hänsel
Winner
Special Mention
Stone Years Petrina hronia
Themis Bazaka For her performance.
Winner
Life Is Beautiful 7.7
Life Is Beautiful Zivot je lep
Sonja Savić For her performance.
Winner
The Tango of Our Childhood 7.2
The Tango of Our Childhood Mer mankutyan tangon
Galya Novenc For her performance.
Winner
Best Actor
Police 6.5
Police
Winner
Best Actress
Special Prize
Wasan kara Wasan kara
Inoussa Ousseini For new African cinema.
Winner
Special Lion for the Overall Work
Manoel de Oliveira
Winner
John Huston
Winner
