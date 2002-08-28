Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2002

All nominated films "Venice Film Festival" in 2002

Site Italy
Date 28 August 2002 - 7 September 2002
Golden Lion
The Magdalene Sisters 7.2
The Magdalene Sisters
Peter Mullan
Winner
All nominees
My Voice Nha Fala
Flora Gomes
Man on the Train 7.1
Man on the Train L'homme du train
Patrice Leconte
Road to Perdition 7.6
Road to Perdition
Sam Mendes
Naked Nackt
Doris Dörrie
Un monde presque paisible Un monde presque paisible
Michel Deville
Julie Walking Home Julie Walking Home
Agnieszka Holland
Far from Heaven 5.7
Far from Heaven
Todd Haynes
Dirty Pretty Things 6.5
Dirty Pretty Things
Stephen Frears
The Tracker The Tracker
Rolf de Heer
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Dolls 7.3
Dolls
Takeshi Kitano
A Scandalous Journey Un viaggio chiamato amore
Michele Placido
The Best of Times Mei li shi guang
Tso-chi Chang
Führer EX 5.8
Führer EX Fuhrer Ex
Uinfrid Bonengel
House of Fools 7.5
House of Fools
Andrey Konchalovskiy
Frida 7.3
Frida
Julie Taymor
The Power of the Past La forza del passato
Piergiorgio Gay
Oasis 6.4
Oasis
Lee Chang-dong
Nearest to Heaven Au plus près du paradis
Tonie Marshall
Bear's Kiss 6.4
Bear's Kiss
Sergey Bodrov
Silver Lion / Best Director
Lee Chang-dong
Lee Chang-dong
Oasis
Winner
Silver Lion - Short Film
Clown Clown
Irina Yevteyeva
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Stefano Accorsi
Stefano Accorsi
A Scandalous Journey
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Julianne Moore
Julianne Moore
Far from Heaven
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Roger Dodger 6.6
Roger Dodger
Dilan Kidd
Winner
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Moon So-ri
Moon So-ri
Oasis
Winner
Prix UIP Venice (European Short Film)
Lover of Pirates Kalózok szeretöje
Zsófia Péterffy
Winner
Career Golden Lion
Dino Risi
Winner
Grand Special Jury Prize
House of Fools 7.5
House of Fools
Andrey Konchalovskiy
Winner
Luigi De Laurentiis Award
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli Tied with Roger Dodger (2002).
Winner
Future Film Festival Digital Award
Blood Work 6.4
Blood Work
Clint Eastwood
Winner
Little Golden Lion
Behind the Sun 7.6
Behind the Sun Abril Despedaçado
Arthur Cohn, Walter Salles
Winner
Don Quixote Award
Roger Dodger 6.6
Roger Dodger
Dilan Kidd
Winner
Elvira Notari Prize
FEDIC Award
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Winner
FIPRESCI Prize / Best Short Film
11'09''01 - September 11 6.7
11'09''01 - September 11
Ken Loach For the clarity and passion with which challenging ideas are presented.
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Oasis 6.4
Oasis
Lee Chang-dong
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Roger Dodger 6.6
Roger Dodger
Dilan Kidd For the wit and precision of its depiction of the education of a jaded roue by a young ingenue.
Winner
Isvema Award
Two Friends Due amici
Spiro Scimone, Francesco Sframeli
Winner
Laterna Magica Prize
My Voice Nha Fala
Flora Gomes
Winner
Mimmo Rotella Foundation Award
Frida 7.3
Frida
Julie Taymor
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Film
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Daniele Vicari
Winner
Rota Soundtrack Award
The Dancer Upstairs The Dancer Upstairs
Alberto Iglesias
Winner
Sergio Trasatti Award
Dirty Pretty Things 6.5
Dirty Pretty Things
Stephen Frears
Winner
UNESCO Award
11'09''01 - September 11 6.7
11'09''01 - September 11
, Yussef Shahin, Amos Gitai, Alejandro González Iñárritu, Shohei Imamura, Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa Ouédraogo, Danis Tanovic
Winner
UNICEF Award
House of Fools 7.5
House of Fools
Andrey Konchalovskiy
Winner
Wella Prize
Soul Mate L'anima gemella
Valentina Cervi, Violante Placido
Winner
Audience Award / Best Actor
Jean Rochefort
Jean Rochefort
Man on the Train
Winner
Audience Award / Best Actress
Julianne Moore
Julianne Moore
Far from Heaven
Winner
Audience Award / Best Film
Man on the Train 7.1
Man on the Train L'homme du train
Patrice Leconte
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
My Name Is Tanino My Name Is Tanino
Paolo Virzì
Winner
Kinematrix Film Award / Feature Films
A Snake of June 6.9
A Snake of June Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Shinya Tsukamoto
Winner
Kinematrix Film Award / Other Formats
Goldfish Game Goldfish Game
Jan Lauwers
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Maximum Velocity (V-Max) Velocità massima
Valerio Mastandrea For his performance.
Winner
SIGNIS Award
Oasis 6.4
Oasis
Lee Chang-dong
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
The Tracker The Tracker
Rolf de Heer
Winner
Far from Heaven 5.7
Far from Heaven
Todd Haynes
Winner
San Marco Prize
Springtime in a Small Town Xiao cheng zhi chun
Tian Zhuangzhuang
Winner
San Marco Prize - Special Mention
The Virgin of Lust La virgen de la lujuria
Arturo Ripstein
Winner
Public Toilet / Hwajangshil eodieyo? 5.5
Public Toilet / Hwajangshil eodieyo?
Frut Chan
Winner
San Marco Special Jury Award
A Snake of June 6.9
A Snake of June Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Shinya Tsukamoto
Winner
Upstream Prize / Best Film
All nominees
Ken Park 5.2
Ken Park
Edward Lachman, Larry Clarke
Untouched by the West Un homme sans l'Occident
Raymond Depardon
Full Frontal 5.0
Full Frontal
Steven Soderbergh
Friday Night Vendredi soir
Claire Denis
Poniente Poniente
Chus Gutiérrez
Public Toilet / Hwajangshil eodieyo? 5.5
Public Toilet / Hwajangshil eodieyo?
Frut Chan
Lilya 4-Ever 7.4
Lilya 4-Ever
Lukas Moodysson
Lilly's Story Lilly's Story
Roviros Manthoulis
A Snake of June 6.9
A Snake of June Rokugatsu no hebi / Snake of June, A
Shinya Tsukamoto
Ken Park 5.2
Ken Park
Edward Lachman, Larry Clarke
Women's Prison Zendan-e zanan
Manijeh Hekmat
The Missing Gun Xun qiang
Lu Chuan
Soul Mate L'anima gemella
Sergio Rubini
The Virgin of Lust La virgen de la lujuria
Arturo Ripstein
Rosa la China Rosa la China
Valeriya Sarmiento
Nizhalkkuthu Nizhalkkuthu
Adoor Gopalakrishnan
Springtime in a Small Town Xiao cheng zhi chun
Tian Zhuangzhuang
The Lease Nuomos sutartis
Kristiyonas Vildzhyunas
Music for Weddings and Funerals Musikk for bryllup og begravelser
Unni Straume
Pietro Bianchi Award
Sophia Loren
Sophia Loren
Winner
Golden Osella / Best Cinematography
Far from Heaven 5.7
Far from Heaven
Edward Lachman
Winner
New Cinema Award / Best Film
All nominees
Silencio Nuclear Silencio Nuclear
Iván Mora Manzano
Best Short Film - Special Mention
Tempo Tempo
Per Carleson
Winner
