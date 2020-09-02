Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2020

All nominated films "Venice Film Festival" in 2020

Site Italy
Date 2 September 2020 - 12 September 2020
Golden Lion / Best Film
Nomadland 7.4
Nomadland
Chloé Zhao
Winner
Watch trailer
All nominees
The Macaluso Sisters 5.8
The Macaluso Sisters Le sorelle Macaluso
Emma Dante
The World to Come 6.5
The World to Come
Mona Fastvold
Lovers 5.1
Lovers Lovers / Amants
Nicole Garcia
Padrenostro 5.6
Padrenostro
Claudio Noce
Watch trailer
Wife of a Spy 6.3
Wife of a Spy Spy no Tsuma
Kiyoshi Kurosawa
Pieces of a Woman 6.9
Pieces of a Woman
Kornél Mundruczó
New Order 6.5
New Order Nuevo orden
Michel Franco
Notturno Notturno
Gianfranco Rosi
Never Gonna Snow Again 6.2
Never Gonna Snow Again Sniegu juz nigdy nie bedzie
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Miss Marx 5.7
Miss Marx
Susanna Nicchiarelli
In Between Dying Sepelenmis ölümler arasinda
Hilal Baydarov
And Tomorrow the Entire World Und morgen die ganze Welt
Yuliya fon Haync
The Disciple 6.9
The Disciple
Chaitanya Tamhane
Dear Comrades 7.8
Dear Comrades Dorogie tovarishchi
Andrey Konchalovskiy
Watch trailer
Sun Children Khorshid
Majid Majidi
Never Gonna Snow Again 6.2
Never Gonna Snow Again Sniegu juz nigdy nie bedzie
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Quo Vadis, Aida? 7.5
Quo Vadis, Aida? Quo vadis, Aida?
Jasmila Žbanić
Laila in Haifa 5.2
Laila in Haifa
Amos Gitai
Silver Lion / Best Director
Kiyoshi Kurosawa
Kiyoshi Kurosawa
Wife of a Spy
Winner
Silver Lion / Grand Jury Prize
New Order 6.5
New Order Nuevo orden
Michel Franco
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino
Padrenostro
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
Pieces of a Woman
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
The Disciple 6.9
The Disciple
Chaitanya Tamhane
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Listen Listen
Ana Rocha
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Rouhollah Zamani
Sun Children
Winner
Queer Lion
The World to Come 6.5
The World to Come
Mona Fastvold
Winner
All nominees
Laila in Haifa 5.2
Laila in Haifa
Amos Gitai
My Tender Matador Tengo Miedo Torero
Rodrigo Sepúlveda
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
And Tomorrow the Entire World Und morgen die ganze Welt
Yuliya fon Haync
Venice Horizons Award / Best Film
The Wasteland Dashte khamoush
Ahmad Bahrami
Winner
All nominees
Nowhere Special 7.5
Nowhere Special
Uberto Pasolini
War and Peace Guerra e pace
Massimo D'Anolfi, Martina Parenti
Yellow Cat 6.0
Yellow Cat Sary mysyq
Adilkhan Yerzhanov
Milestone Meel patthar
Ivan Ayr
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
Listen Listen
Ana Rocha
Mainstream 5.4
Mainstream
Gia Coppola
Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop 6.2
Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop
Lav Diaz
Careless Crime Jenayat-e bi deghat
Shahram Mokri
The Predators 5.4
The Predators I predatori / The Predators
Pietro Castellitto
Apples 6.3
Apples
Christos Nikou
The Third War La Troisième Guerre
Giovanni Aloi
Burning Casablanca Zanka Contact
Ismael El Iraki
The Man Who Sold His Skin 7.0
The Man Who Sold His Skin
Kaouther Ben Hania
Tragic Jungle Selva trágica
Yulene Olaizola
The Best Is Yet to Come Bu zhi bu xiu
Jing Wang
War and Peace Guerra e pace
Massimo D'Anolfi, Martina Parenti
The Furnace The Furnace
Roderick MacKay
Career Golden Lion
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Winner
Ann Hui
Winner
FEDIC Award / Best Film
Miss Marx 5.7
Miss Marx
Susanna Nicchiarelli
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Disciple 6.9
The Disciple
Chaitanya Tamhane
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
The Wasteland Dashte khamoush
Ahmad Bahrami
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Alessandro Gassman
Alessandro Gassman
Non odiare
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Eleonora De Luka
The Macaluso Sisters
Winner
Viola Pusateri
The Macaluso Sisters
Winner
Alissa Maria Orlando
The Macaluso Sisters
Winner
Susanna Piraino
The Macaluso Sisters
Winner
Anita Pomario
The Macaluso Sisters
Winner
Eleonora De Luka
The Macaluso Sisters
Winner
Viola Pusateri
The Macaluso Sisters
Winner
Alissa Maria Orlando
The Macaluso Sisters
Winner
Susanna Piraino
The Macaluso Sisters
Winner
Anita Pomario
The Macaluso Sisters
Winner
Pasinetti Award / Best Film
The Macaluso Sisters 5.8
The Macaluso Sisters Le sorelle Macaluso
Emma Dante
Winner
UNICEF Award
Notturno Notturno
Gianfranco Rosi
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Nomadland 7.4
Nomadland
Chloé Zhao
Winner
Watch trailer
FEDIC Award - Special Mention
Assandira Assandira
Salvatore Mereu
Winner
Venice Horizons Award / Best Actor
Yahya Mahayni
The Man Who Sold His Skin
Winner
Venice Horizons Award / Best Actress
Khansa Batma
Burning Casablanca
Winner
Venice Horizons Award / Best Director
Lav Diaz
Lav Diaz
Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop
Winner
Venice Horizons Award / Best Screenplay
The Predators 5.4
The Predators I predatori / The Predators
Pietro Castellitto
Winner
Venice Horizons Award / Best Short Film
Between You and Milagros Entre tú y Milagros
Mariana Saffon
Winner
All nominees
What Probably Would Have Happened, If I Hadn't Stayed at Home Was wahrscheinlich passiert wäre, wäre ich nicht zuhause geblieben
Willy Hans
The Night Train Nattåget
Jerry Carlsson
Places Miegamasis rajonas
Vytautas Katkus
Anita Anita
Sushma Khadepaun
Being My Mom Being My Mom
Jasmine Trinca
Live in Cloud-Cuckoo Land Mây Nhu'ng Không Mu'a
Vu Minh Nghia, Pham Hoang Minh Thy
Workshop Workshop
Judah Finnigan
Under Her Skin À fleur de peau
Meriem Mesraoua
The Game Das Spiel
Roman Hodel
Live in Cloud-Cuckoo Land Mây Nhu'ng Không Mu'a
Vu Minh Nghia, Pham Hoang Minh Thy
Sogni al campo Sogni al campo
Magda Guidi, Mara Cerri
The Shift The Shift
Laura Carreira
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Listen Listen
Ana Rocha
Winner
Young Cinema Award / Younger's in Movie
I sogni sospesi I sogni sospesi
Melania Dalla Costa
Winner
Label Europa Cinemas / Best Film
Oasis Oaza
Ivan Ikić
Winner
Special Jury Prize
Dear Comrades 7.8
Dear Comrades Dorogie tovarishchi
Andrey Konchalovskiy
Winner
Watch trailer
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Abel Ferrara
Abel Ferrara
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
New Order 6.5
New Order Nuevo orden
Michel Franco
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Listen Listen
Ana Rocha, Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Winner
Pieces of a Woman 6.9
Pieces of a Woman
Kornél Mundruczó
Winner
Listen Listen
Ana Rocha, Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Winner
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Notturno Notturno
Gianfranco Rosi
Winner
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Miss Marx 5.7
Miss Marx
Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo
Winner
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Giorgio Moroder
Winner
Bisato d'Oro / Best Cinematography
Mosquito State 5.1
Mosquito State
Eric Koretz A masterful work that gives life to a Kafkaesque reality, rendering us unable to escape our dreams and nightmares. A film full of metaphors and visions that, thanks to its photography, gives strange, but decisive and extreme, emotions.
Winner
Bisato d'Oro / Best Film
Listen Listen
Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Winner
Listen Listen
Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Listen Listen
Ana Rocha
Winner
Tragic Jungle Selva trágica
Yulene Olaizola
Winner
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Notturno Notturno
Gianfranco Rosi
Winner
Non odiare 6.1
Non odiare
Mauro Mancini
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Luka Zunic
Winner
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Eleonora De Luka
Winner
Fair Play Cinema Award
Nomadland 7.4
Nomadland
Chloé Zhao
Winner
Watch trailer
Fair Play Cinema Award - Special Mention
City Hall City Hall
Frederik Vaysman
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Dressmaker
Miss Marx 5.7
Miss Marx
Paola Seghetti
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Camera and Electrical Department
Padrenostro 5.6
Padrenostro
Raffaele Alletto
Winner
Watch trailer
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an Italian Film
The Macaluso Sisters 5.8
The Macaluso Sisters Le sorelle Macaluso
Christian Peritore
Winner
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Romulus & Remus: The First King 6.5
Romulus & Remus: The First King The First King / Il primo re
Emiliano Novelli
Winner
Best VR Story
All nominees
Man Under Bridge Man Under Bridge
Hanna Marjo Västinsalo
Best VR Story / Virtual Reality Competition Campari Passion for the Cinema Award
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
The Man Who Sold His Skin 7.0
The Man Who Sold His Skin
Kaouther Ben Hania
Winner
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Topside 5.8
Topside
Celine Held, Logan George Recipient #3: Nora Mendis
Winner
Watch trailer
GdA Director's Award
The Whaler Boy 6.7
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Winner
Verona Film Club Award
Bad Roads Pohani dorohy
Natalya Vorozhbit
Winner
Lanterna Magica Award
Sun Children Khorshid
Majid Majidi
Winner
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
Winner
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
The World to Come 6.5
The World to Come
Mona Fastvold
Winner
Fanheart3 Award / VR Fan Experience
Baba Yaga Baba Yaga
Eric Darnell, Mathias Chelebourg
Winner
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
The Wasteland Dashte khamoush
Ahmad Bahrami
Winner
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
The Whaler Boy 6.7
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Winner
Never Gonna Snow Again 6.2
Never Gonna Snow Again Sniegu juz nigdy nie bedzie
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Winner
Never Gonna Snow Again 6.2
Never Gonna Snow Again Sniegu juz nigdy nie bedzie
Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Winner
RB Casting Award
The Ties 5.8
The Ties Lacci
Linda Caridi
Winner
Best VR Immersive User Experience / Venice VR Expanded
Finding Pandora X Finding Pandora X
Kiira Benzing
Winner
All nominees
Paper Birds Paper Birds
German Heller, Federico Carlini
Recoding Entropia Recoding Entropia
François Vautier
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Paper Birds Paper Birds
German Heller, Federico Carlini
Venice Award for Best Virtual Reality / Virtual Reality Competition
All nominees
Ajax All Powerful Ajax All Powerful
Ethan Shaftel
Om Devi: Sheroes Revolution Om Devi: Sheroes Revolution
Claudio Casale
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Ghosts Hayaletler
Azra Deniz Okyay
Winner
All nominees
Topside 5.8
Topside
Celine Held, Logan George
Watch trailer
Shorta 6.8
Shorta
Frederik Louis Hviid, Anders Olholm
Tvano Nebus 6.6
Tvano Nebus
Marat Sargsyan
Bad Roads Pohani dorohy
Natalya Vorozhbit
Topside 5.8
Topside
Celine Held, Logan George
Watch trailer
50 or Two Whales Meet on the Beach 50 (o Dos ballenas se encuentran en la playa)
Jorge Cuchi
Non odiare 6.1
Non odiare
Mauro Mancini
Giornate degli Autori Award
The Whaler Boy 6.7
The Whaler Boy Kitoboy
Philipp Yuryev
Winner
All nominees
My Tender Matador Tengo Miedo Torero
Rodrigo Sepúlveda
Mama Mama
Dongmei Li
Residue Residue
Merawi Gerima
200 Meters 7.4
200 Meters 200 metri / 200 Meters
Ameen Nayfeh
Konferentsiya 6.3
Konferentsiya
Ivan I. Tverdovskiy
Honey Cigar 6.1
Honey Cigar Cigare au miel
Kamir Aïnouz
Oasis Oaza
Ivan Ikić
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre 6.5
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
Lili Horváth
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
The Stonebreaker Spaccapietre
Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio
SIAE Award
Ferzan Özpetek
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more