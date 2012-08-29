Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2012

All nominated films "Venice Film Festival" in 2012

Site Italy
Date 29 August 2012 - 8 September 2012
Golden Lion
Pieta 7.1
Pieta
Kim Ki Duk
Winner
All nominees
The Master 7.1
The Master
Paul Thomas Anderson
Something in the Air 5.7
Something in the Air Après mai
Olivier Assayas
Thy Womb 6.9
Thy Womb Sinapupunan
Briyante Mendosa
Betrayal 5.8
Betrayal Izmena
Kirill Serebrennikov
Lines of Wellington 6.1
Lines of Wellington Linhas de Wellington
Valeriya Sarmiento
Paradise: Faith 6.5
Paradise: Faith Paradies: Glaube
Ulrich Seidl
Beyond Outrage 6.9
Beyond Outrage Autoreiji: Biyondo
Takeshi Kitano
Fill the Void Lemale et ha'halal
Rama Burshteyn
Spring Breakers 5.5
Spring Breakers
Harmony Korine
It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì
Passion 6.1
Passion
Brian De Palma
Dormant Beauty Bella addormentata
Marco Bellocchio
Superstar 5.3
Superstar
Xavier Giannoli
A Special Day Un giorno speciale
Francesca Comencini
La cinquième saison La cinquième saison
Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth
At Any Price 5.6
At Any Price
Ramin Bahrani
To the Wonder 6.2
To the Wonder
Terrence Malick
Silver Lion / Best Director
Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson
The Master
Winner
Volpi Cup / Best Actor
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
The Master
Winner
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
The Master
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Hadas Yaron
Fill the Void
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
Something in the Air 5.7
Something in the Air Après mai
Olivier Assayas
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
Mold Küf
Ali Aydin
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Fabrizio Falco
It Was the Son, Dormant Beauty
Winner
Queer Lion
The Weight Muge
Jeon Kyu-hwan
Winner
All nominees
Steel Acciaio
Stefano Mordini
Love Is All You Need 6.6
Love Is All You Need Den skaldede frisor / Love Is All You Need
Susanne Bier
Kiss of the Damned 5.5
Kiss of the Damned
Alexandra Cassavetes
Looking for Hortense Cherchez Hortense
Pascal Bonitzer
Passion 6.1
Passion
Brian De Palma
6 sull'autobus 6 sull'autobus
Simone Dante Antonelli, Giacomo Bisordi, Rita De Donato, Irene Di Lelio, Antonio Ligas
6 sull'autobus 6 sull'autobus
Simone Dante Antonelli, Giacomo Bisordi, Rita De Donato, Irene Di Lelio, Antonio Ligas
Venice Horizons Award / Best Film
Three Sisters San zimei
Wang Bing
Winner
All nominees
Boxing Day Boxing Day
Bernard Rose
Araf/Somewhere in Between Araf
Yeşim Ustaoğlu
Winter of Discontent El sheita elli fat
Ibrahim El-Batout
Low Tide Low Tide
Roberto Minervini
Fly with the Crane Gaosu tamen, wo cheng baihe qu le
Ruijun Li
The Millennial Rapture Sennen no yuraku
Kōji Wakamatsu
The Cutoff Man Menatek Ha-maim
Idan Hubel
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Lions Leones
Jazmín López
Yema Yema
Djamila Sahraoui
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
Balancing Act Gli equilibristi
Ivano De Matteo
A Hijacking Kapringen
Tobias Lindholm
Tango libre 5.9
Tango libre
Frédéric Fonteyne
Wadjda Wadjda
Haifaa Al-Mansour
The Paternal House The Paternal House
Kianoush Ayari
Me Too 7.1
Me Too Ya tozhe khochu
Aleksei Balabanov
Career Golden Lion
Francesco Rosi
Winner
Future Film Festival Digital Award
Bad 25 8.0
Bad 25
Spike Lee
Winner
Little Golden Lion
Pieta 7.1
Pieta
Kim Ki Duk
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Wadjda Wadjda
Haifaa Al-Mansour
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film in Competition
Paradise: Faith 6.5
Paradise: Faith Paradies: Glaube
Ulrich Seidl
Winner
FEDIC Award
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Master 7.1
The Master
Paul Thomas Anderson
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
Laterna Magica Prize
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Balancing Act
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Documentary
The Human Cargo La nave dolce
Daniele Vicari
Winner
Pasinetti Award / Best Film
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
UNICEF Award
It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì
Winner
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Spring Breakers 5.5
Spring Breakers
Harmony Korine
Winner
SIGNIS Award
To the Wonder 6.2
To the Wonder
Terrence Malick
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Fill the Void Lemale et ha'halal
Rama Burshteyn
Winner
Lina Mangiacapre Award
Queen of Montreuil Queen of Montreuil
Sólveig Anspach
Winner
Open Prize
The Company You Keep 6.4
The Company You Keep
Robert Redford
Winner
Pietro Bianchi Award
Gianni Amelio
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Eat Sleep Die 6.3
Eat Sleep Die Äta sova dö
Gabriela Pichler
Winner
C.I.C.A.E. Award
Wadjda Wadjda
Haifaa Al-Mansour
Winner
Venice Horizons Award / Special Jury Prize
Tango libre 5.9
Tango libre
Frédéric Fonteyne
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
La cinquième saison La cinquième saison
Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
The Ideal City La città ideale
Luigi Lo Cascio
Winner
Label Europa Cinemas
Crawl Crawl
Hervé Lasgouttes
Winner
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì For cinematography
Winner
Biografilm Award
The Human Cargo La nave dolce
Daniele Vicari
Winner
Bad 25 8.0
Bad 25
Spike Lee
Winner
Special Jury Prize
Paradise: Faith 6.5
Paradise: Faith Paradies: Glaube
Ulrich Seidl
Winner
International Critics' Week Award
Eat Sleep Die 6.3
Eat Sleep Die Äta sova dö
Gabriela Pichler
Winner
All nominees
Mold Küf
Ali Aydin
A Month in Thailand O luna in Thailanda
Paul Negoescu
Brian Award
Dormant Beauty Bella addormentata
Marco Bellocchio
Winner
AIF - For Film Fest Award
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Low Tide Low Tide
Roberto Minervini
Winner
Nazareno Taddei Award
Pieta 7.1
Pieta
Kim Ki Duk
Winner
Best European Short Film
Out of Frame Titloi telous
Yorgos Zois
Winner
L'Oreal Paris Award
FEDIC Award - Honorable Mention
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
Winner
CICT-IFTC Award
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
Golden Mouse
Pieta 7.1
Pieta
Kim Ki Duk
Winner
Premium Cinema Talent Award
Michele Riondino
Michele Riondino
Winner
Vittorio Veneto Film Festival Award
The Company You Keep 6.4
The Company You Keep
Robert Redford
Winner
Fondazione Mimmo Rotella Award
Something in the Air 5.7
Something in the Air Après mai
Olivier Assayas
Winner
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Green Drop Award
La cinquième saison La cinquième saison
Peter Brosens, Jessica Hope Woodworth
Winner
Interfilm Award
Wadjda Wadjda
Haifaa Al-Mansour
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Spike Lee
Spike Lee
Winner
La Navicella Venezia Cinema Award
Thy Womb 6.9
Thy Womb Sinapupunan
Briyante Mendosa
Winner
Nazareno Taddei Award - Special Mention
Thy Womb 6.9
Thy Womb Sinapupunan
Briyante Mendosa
Winner
Persol Award
Michael Cimino
Michael Cimino
Winner
Silver Mouse
Anton here near 7.3
Anton here near Anton tut ryadom
Lyubov Arkus
Winner
Venice Horizons Youtube Award
Invitation Cho-de
Min-young Yoo
Winner
All nominees
Living Still Life La résurrection des natures mortes (Living Still Life)
Bertrand Mandico
Las manos limpias Las manos limpias
Carlos Armella
Resistance Resistente
Salla Sorri, Renate Costa
Luisa no está en casa Luisa no está en casa
Celia Rico Clavellino
Miracle Boy Miracle Boy
Jake Mahaffy
Frank-Étienne Towards Grace Frank-Étienne vers la béatitude
Constance Meyer
Resistance Resistente
Salla Sorri, Renate Costa
Out of Frame Titloi telous
Yorgos Zois
The Tuner O Afinador
Matheus Parizi, Fernando Camargo
I'm the One I'm the One
Paola Morabito
Marla Marla
Nick King
Bansulli Bansulli
Min Bahadur Bham
Cargo Cargo
Carlo Sironi
Diamond Sutra Jingang Jing
Tsai Ming-liang
La sala La sala
Alessio Giannone
The Tuner O Afinador
Matheus Parizi, Fernando Camargo
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Terramatta Terramatta
Costanza Quatriglio
Winner
Special Pasinetti Award
Clarisse Clarisse
Liliana Cavani
Winner
Bresson Award
Ken Loach
Ken Loach
Winner
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
All nominees
Lotus Xiao he
Shu Liu
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Crawl Crawl
Hervé Lasgouttes
Winner
All nominees
Kinshasa Kids Kinshasa Kids
Marc-Henri Wajnberg
Inheritance Inheritance
Hiam Abbass
Epilogue Hayuta and Berl
Amir Manor
Stories We Tell Stories We Tell
Sarah Polley
Steel Acciaio
Stefano Mordini
Queen of Montreuil Queen of Montreuil
Sólveig Anspach
Pinocchio 6.1
Pinocchio
Enco D’Alo
Blondie Blondie
Jesper Ganslandt
Keep Smiling 7.4
Keep Smiling Gaigimet
Rusudan Chkonia
Il gemello Il gemello
Vincenzo Marra
The Weight Muge
Jeon Kyu-hwan
Bisato d'Oro / Best Actress
Nora Aunor
Thy Womb
Winner
Bisato d'Oro / Best Director
Jazmín López
Lions
Winner
Bisato d'Oro / Best Film
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
Winner
Best Innovative Budget Award
The Interval L'intervallo
Leonardo Di Costanzo
Winner
