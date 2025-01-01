Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1967

All nominated films "Venice Film Festival" in 1967

Site Italy
Date 26 August 1967 - 8 September 1967
Golden Lion
Belle de Jour 7.1
Belle de Jour Belle de jour
Luis Buñuel
Winner
All nominees
Detour 7.4
Detour Otklonenie
Grisha Ostrovski, Todor Stoyanov
La Chinoise 7.0
La Chinoise La chinoise
Jean-Luc Godard
China Is Near La Cina è vicina
Marco Bellocchio
7.2
The Nun's Night Noc nevesty
Karel Kachyňa
The Stranger Lo straniero
Luchino Visconti
Detour 7.4
Detour Otklonenie
Grisha Ostrovski, Todor Stoyanov
The Shepherds of Calamity Oi voskoi
Nikos Papatakis
Three Nights of Love Egy szerelem három éjszakája
György Révész
I Am What I Am Col cuore in gola
Tinto Brass
Oedipus Rex 7.3
Oedipus Rex Edipo re
Pier Paolo Pasolini
Our Mother's House Our Mother's House
Jack Clayton
Il padre di famiglia Il padre di famiglia
Nanni Loy
The Subversives Sovversivi
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Table for Love Mahlzeiten
Edgar Reitz
Late Season Utószezon
Zoltán Fábri
The Morning 7.2
The Morning Jutro
Dutchman Dutchman
Anthony Harvey
Voyage of Silence O Salto
Christian de Chalonge
Desert People Desert People
Ian Dunlop
Volpi Cup / Best Actor
Ljubiša Samardžić
The Morning
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Shirley Knight
Shirley Knight
Dutchman
Winner
FIPRESCI Prize
Samurai Rebellion 8.4
Samurai Rebellion Joi-uchi: Hairyo tsuma shimatsu
Masaki Kobayashi
Winner
China Is Near La Cina è vicina
Marco Bellocchio
Winner
OCIC Award
Voyage of Silence O Salto
Christian de Chalonge
Winner
Pasinetti Award / Competition
Belle de Jour 7.1
Belle de Jour Belle de jour
Luis Buñuel
Winner
Pasinetti Award / Parallel Sections
Mouchette 7.8
Mouchette
Robert Bresson
Winner
San Giorgio Prize
Late Season Utószezon
Zoltán Fábri
Winner
Festival Festival
Murray Lerner
Winner
Best Short Film / Documentary
From One to Eight Ot edno do osem
Hristo Kovachev
Winner
Special Jury Prize
China Is Near La Cina è vicina
Marco Bellocchio Tied with La chinoise (1967).
Winner
La Chinoise 7.0
La Chinoise La chinoise
Jean-Luc Godard Tied with La Cina è vicina (1967).
Winner
Best First Work
Table for Love Mahlzeiten
Edgar Reitz
Winner
Golden Rudder
Il padre di famiglia Il padre di famiglia
Nanni Loy
Winner
