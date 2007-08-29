Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 2007

All nominated films "Venice Film Festival" in 2007

Site Italy
Date 29 August 2007 - 8 September 2007
Golden Lion / Best Film
Lust, Caution 7.2
Lust, Caution Se jie / Lust, Caution
Ang Lee
Winner
All nominees
Redacted 6.6
Redacted
Brian De Palma
Chaos, This Is Heya fawda
Yussef Shahin
Atonement 7.7
Atonement
Joe Wright
Mad Detective 7.1
Mad Detective Sun taam / Mad Detective
Johnny To, Wai Ka-fai
Help Me Eros 4.8
Help Me Eros Bang bang wo ai shen
Li Kan-Shen
The Darjeeling Limited 7.1
The Darjeeling Limited
Wes Anderson
Amours d'Astrée et de Céladon, Les 5.8
Amours d'Astrée et de Céladon, Les
Éric Rohmer
Sleuth 6.7
Sleuth
Kenneth Branagh
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 7.4
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Andrew Dominik
Sukiyaki Western Django 6.7
Sukiyaki Western Django
Takashi Miike
Michael Clayton 7.1
Michael Clayton
Tony Gilroy
The Secret of the Grain 7.1
The Secret of the Grain Graine et le mulet, La
Abdelatif Kechiche
12 7.5
12
Nikita Mihalkov
The Trial Begins L'ora di punta
Vincenzo Marra
The Sweet and the Bitter 6.4
The Sweet and the Bitter Il dolce e l'amaro
Andrea Porporati
I'm Not There. 7.2
I'm Not There. I'm Not There
Todd Haynes
In the Valley of Elah 7.2
In the Valley of Elah
Paul Haggis
It's a Free World... 6.1
It's a Free World...
Ken Loach
The Sun Also Rises Tai yang zhao chang sheng qi
Jiang Wen
Fallen Heroes Nessuna qualità agli eroi
Paolo Franchi
Mad Detective 7.1
Mad Detective Sun taam / Mad Detective
Johnny To, Wai Ka-fai
In the City of Sylvia 6.8
In the City of Sylvia En la ciudad de Sylvia
Hose Luis Gerin
Golden Lion
All nominees
Nightwatching 5.7
Nightwatching
Peter Greenaway
Silver Lion / Best Director
Brian De Palma
Brian De Palma
Redacted
Winner
Volpi Cup / Best Actor
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Cate Blanchett
Cate Blanchett
I'm Not There.
Winner
Golden Osella / Best Screenplay
It's a Free World... 6.1
It's a Free World...
Paul Laverty
Winner
Luigi De Laurentiis Award / Best Debut Film
The Zone La Zona
Rodrigo Plá
Winner
Marcello Mastroianni Award / Best Young Actor or Actress
Hafsia Herzi
Hafsia Herzi
The Secret of the Grain
Winner
Queer Lion
The Speed of Life The Speed of Life
Ed Radtke
Winner
All nominees
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 7.4
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
Andrew Dominik
Sleuth 6.7
Sleuth
Kenneth Branagh
Amours d'Astrée et de Céladon, Les 5.8
Amours d'Astrée et de Céladon, Les
Éric Rohmer
Das Phänomen der Oper Das Phänomen der Oper
Aleksandr Klyuge
The Sweet and the Bitter 6.4
The Sweet and the Bitter Il dolce e l'amaro
Andrea Porporati
Callas assoluta Callas assoluta
Philippe Kohly
Help Me Eros 4.8
Help Me Eros Bang bang wo ai shen
Li Kan-Shen
24 Bars 24 mesures
Jalil Lespert
I'm Not There. 7.2
I'm Not There. I'm Not There
Todd Haynes
Nightwatching 5.7
Nightwatching
Peter Greenaway
Venice Horizons Documentary Award
Useless Wuyong
Jia Zhangke
Winner
Venice Horizons Award / Best Film
Autumn Ball 6.9
Autumn Ball Sugisball
Veiko Õunpuu
Winner
All nominees
Medea Miracle Médée miracle
Tonino De Bernardi
Sad Vacation Sad Vacation
Shinji Aoyama
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Chon Su Il
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Anabazys Anabazys
Joel Pizzini, Paloma Rocha
Mothers Madri
Barbara Cupisti
The Obscure Xiao shuo
Yue Lü
6.4
The Beloved L’Aimee
Arnaud Desplechin
Lou Reed: Berlin Lou Reed: Berlin
Julian Schnabel
Cochochi Cochochi
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
Drifter Andarilho
Cao Guimarães
Searchers 2.0 Searchers 2.0
Alex Cox
Histoire de Richard O., L' 5.1
Histoire de Richard O., L'
Damien Odoul
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Jonathan Demme
Death in the Land of Encantos Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto
Lav Diaz
Anabazys Anabazys
Joel Pizzini, Paloma Rocha
Misbegotten Mal Nascida
João Canijo
Umbrella San
Haibin Du
Crossing the Line Il passaggio della linea
Pietro Marcello
Staub Staub
Hartmut Bitomsky
Useless Wuyong
Jia Zhangke
The Silence Before Bach Die Stille vor Bach
Pere Portabella
Corto Cortissimo Award / Best Short Film
Dog Altogether Dog Altogether
Paddy Considine
Winner
All nominees
Um Ano Mais Longo Um Ano Mais Longo
Fish Mul-go-gi
Jai-hong Juhn
Friends Forever Friends Forever
Markal Fores
With a Little Patience Türelem
László Nemes
Fritt fall Fritt fall
Caroline Cowan
What Do I Know Sta ja znam
Sejla Kameric, Timur Makarevic
Lightborne Alumbramiento
Eduardo Chapero-Jackson
Dans la peau Dans la peau
Zoltán Horváth
Blind Man's Eye Blind Man's Eye
Matthew Talbot-Kelly
Skyggen af tvivl Skyggen af tvivl
Esben Tønnesen
Tony Zoreil Tony Zoreil
Valentin Potier
Crossbow Crossbow
David Michôd
Cargo Cargo
Leo Woodhead
Stone People Lyudi iz kamnya
Leonid Rybakov
Adil e Yusuf Adil e Yusuf
Claudio Noce
Dragonflies Wazki
Justyna Nowak
Guodao Guodao
Yue Zhang
Coffee and Allah Coffee and Allah
Sima Urale
Corto Cortissimo Award / Special Mention
Stone People Lyudi iz kamnya
Leonid Rybakov
Winner
Prix UIP Venice (European Short Film)
All nominees
Dragonflies Wazki
Justyna Nowak
Career Golden Lion
Winner
Bernardo Bertolucci
Bernardo Bertolucci
Winner
Future Film Festival Digital Award
Redacted 6.6
Redacted
Brian De Palma
Winner
Little Golden Lion
The Darjeeling Limited 7.1
The Darjeeling Limited
Wes Anderson
Winner
'CinemAvvenire' Award / Best Film
I'm Not There. 7.2
I'm Not There. I'm Not There
Todd Haynes
Winner
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Zone La Zona
Rodrigo Plá
Winner
FEDIC Award
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
The Secret of the Grain 7.1
The Secret of the Grain Graine et le mulet, La
Abdelatif Kechiche
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Jonathan Demme
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
A Girl Cut in Two La fille coupée en deux
Claude Chabrol
Winner
Isvema Award
The Girl by the Lake 6.5
The Girl by the Lake Ragazza del lago, La
Andrea Molaioli
Winner
Laterna Magica Prize
Tricks 7.2
Tricks Sztuczki
Andrzej Jakimowski
Winner
Mimmo Rotella Foundation Award
Nightwatching 5.7
Nightwatching
Peter Greenaway
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Toni Servillo
Toni Servillo
The Girl by the Lake
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Valeria Solarino
Valeria Solarino
Valzer
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Valzer Valzer
Salvatore Maira
Winner
SIGNIS Award
In the Valley of Elah 7.2
In the Valley of Elah
Paul Haggis
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
The Secret of the Grain 7.1
The Secret of the Grain Graine et le mulet, La
Abdelatif Kechiche
Winner
It's a Free World... 6.1
It's a Free World...
Ken Loach
Winner
Award of the City of Rome / Best Film
The Zone La Zona
Rodrigo Plá
Winner
Lina Mangiacapre Award
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Chon Su Il
Winner
Open Prize
Nightwatching 5.7
Nightwatching
Peter Greenaway
Winner
C.I.C.A.E. Award
With the Girl of Black Soil Geomen tangyi sonyeo oi
Chon Su Il
Winner
EIUC Award
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Winner
It's a Free World... 6.1
It's a Free World...
Ken Loach
Winner
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Jonathan Demme
Winner
Venice Horizons Award - Special Mention
Death in the Land of Encantos Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto
Lav Diaz
Winner
Young Cinema Award / Alternatives
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Winner
Young Cinema Award / Best Film in Competition
The Secret of the Grain 7.1
The Secret of the Grain Graine et le mulet, La
Abdelatif Kechiche
Winner
Young Cinema Award / Best Italian Film
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
Winner
Label Europa Cinemas
Tricks 7.2
Tricks Sztuczki
Andrzej Jakimowski
Winner
Doc/It Award
6.4
The Beloved L’Aimee
Arnaud Desplechin
Winner
Golden Osella / Outstanding Technical Contribution
Lust, Caution 7.2
Lust, Caution Se jie / Lust, Caution
Rodrigo Prieto For the cinematography.
Winner
Biografilm Award
Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains
Jonathan Demme
Winner
Critics' Week Award
The Most Distant Course Zui yao yuan de ju li
Jing-Jie Lin
Winner
Special Jury Prize
The Secret of the Grain 7.1
The Secret of the Grain Graine et le mulet, La
Abdelatif Kechiche Tied with I'm Not There (2007).
Winner
I'm Not There. 7.2
I'm Not There. I'm Not There
Todd Haynes Tied with La graine et le mulet (2007).
Winner
Queer Lion - Special Mention
Sleuth 6.7
Sleuth
Kenneth Branagh
Winner
Prize of the Forum for Cinema and Literature
Atonement 7.7
Atonement
Joe Wright
Winner
Doc/It Award - Special Mention
Crossing the Line Il passaggio della linea
Pietro Marcello
Winner
Brian Award
Le ragioni dell'aragosta Le ragioni dell'aragosta
Sabina Guzzanti
Winner
Venice Authors Prize
All nominees
Falkenberg Farewell Farväl Falkenberg
Jesper Ganslandt
Special Lion for the Overall Work
Nikita Mihalkov
Nikita Mihalkov
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Abbas Kiarostami
Winner
Persol Award
Ferzan Özpetek
Winner
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Tricks 7.2
Tricks Sztuczki
Andrzej Jakimowski
Winner
All nominees
Bianciardi! Bianciardi!
Massimo Coppola, Alberto Piccinini
Bianciardi! Bianciardi!
Massimo Coppola, Alberto Piccinini
Non pensarci Non pensarci
Gianni Zanasi
The Speed of Life The Speed of Life
Ed Radtke
Valzer Valzer
Salvatore Maira
Shall We Kiss? 6.8
Shall We Kiss? Un baiser s'il vous plaît
Emmanuel Mouret
The Zone La Zona
Rodrigo Plá
Head Under Water Freischwimmer
Andreas Kleinert
Born Without Nacido sin
Eva Norvind
Under the Bombs Sous les bombes
Philippe Aractingi
Andalucia Andalucia
Alain Gomis
Cargo 200 7.0
Cargo 200 Freight 200
Aleksei Balabanov
Watch trailer
Le ragioni dell'aragosta Le ragioni dell'aragosta
Sabina Guzzanti
Continental, a Film Without Guns 6.8
Continental, a Film Without Guns Continental, un film sans fusil
Stéphane Lafleur
Plum Rain La pluie des prunes
Frédéric Fisbach
Year
Nominations

