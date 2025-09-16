Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mes Petites Amoureuses
Poster of Mes Petites Amoureuses
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Mes Petites Amoureuses

Mes Petites Amoureuses

Mes petites amoureuses 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1974
Online premiere 16 September 2025
World premiere 18 December 1974
Release date
18 December 1974 France
18 September 2023 Italy
20 December 1974 USA
Production Elite Films, Gala
Also known as
Mes petites amoureuses, My Little Loves, Mis pequeños amores, Kislány szerelmeim, Meine kleinen Geliebten, Meus Pequenos Amores, Moje małe miłostki, Мои маленькие влюбленные, ぼくの小さな恋人たち
Director
Jean Eustache
Cast
Martin Loeb
Jacqueline Dufranne
Jacques Romain
Ingrid Caven
Ingrid Caven
Cast and Crew
Similar films for Mes Petites Amoureuses
Les Mauvaises fréquentations 6.7
Les Mauvaises fréquentations (1963)
The Mother and the Whore 7.8
The Mother and the Whore (1973)
Matangi/Maya/M.I.A. 7.5
Matangi/Maya/M.I.A. (2018)
Free Range 6.1
Free Range (2013)
Age of Panic 6.4
Age of Panic (2013)
Hadewijch 6.7
Hadewijch (2009)
Blood 7.4
Blood (1989)
Noce Blanche 7.4
Noce Blanche (1989)
La lectrice 7.1
La lectrice (1988)
In einem Jahr mit 13 Monden / Year of Thirteen Moons 7.4
In einem Jahr mit 13 Monden / Year of Thirteen Moons (1978)
Freedom 4.6
Freedom (2019)
35 Shots of Rum 7.1
35 Shots of Rum (2008)

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more