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Poster of White Noise
5.9
White Noise - Trailer
Kinoafisha Films White Noise
5.9

White Noise

, 2022
White Noise
Great Britain, USA / Comedy, Drama, Horror / 18+
Trailers
Poster of White Noise
5.9
White Noise - Trailer
White Noise  Trailer

Cast

Adam Driver
Adam Driver
Jack
Greta Gerwig
Greta Gerwig
Babette
Don Cheadle
Don Cheadle
Murray
Alessandro Nivola
Alessandro Nivola
Lars Eidinger
Lars Eidinger
Madison Gaughan
College on the Hill
Douglas Brodax
College on the Hill
Carly Brodax
College on the Hill
Jill Brodax
College on the Hill
Wickham Reeve
College on the Hill
Michael William Chopra
College on the Hill
Santu Chopra
College on the Hill
Director Noah Baumbach
Writer Noah Baumbach, Don DeLillo
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 2022
Online premiere 29 December 2022
World premiere 31 August 2022
Release date
8 December 2022 Australia M
8 December 2022 Denmark
8 December 2022 Greece
9 December 2022 Norway
9 December 2022 Poland
7 December 2022 South Korea
9 December 2022 Sweden
MPAA R
Budget $145,000,000
Worldwide Gross $71,728
Production A24, BB Film Productions, Heyday Films
Also known as
White Noise, Ruido de fondo, Ruído Branco, Beyaz Gürültü, Biały szum, Bílý šum, Bruit de fond, Fehér zaj, Hvid støj, Hvit støy, Ra'ash Lavan, Rumore bianco, Untitled Noah Baumbach Film, Valkoinen kohina, Vitt brus, Weißes Rauschen, Zgomotul alb, Λευκός θόρυβος, Белый шум, Білий шум, ضوضاء بيضاء, 화이트 노이즈, ホワイト・ノイズ, 白噪音, ไวต์ นอยส์, 白噪聲

Film rating

5.9
Rate 16 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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