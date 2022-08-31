Film details
Country
Great Britain / USA
Runtime
2 hours 16 minutes
Production year
2022
Online premiere
29 December 2022
World premiere
31 August 2022
Release date
|8 December 2022
|Australia
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|M
|8 December 2022
|Denmark
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|8 December 2022
|Greece
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|9 December 2022
|Norway
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|9 December 2022
|Poland
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|7 December 2022
|South Korea
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|9 December 2022
|Sweden
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MPAA
R
Budget
$145,000,000
Worldwide Gross
$71,728
Production
A24, BB Film Productions, Heyday Films
Also known as
White Noise, Ruido de fondo, Ruído Branco, Beyaz Gürültü, Biały szum, Bílý šum, Bruit de fond, Fehér zaj, Hvid støj, Hvit støy, Ra'ash Lavan, Rumore bianco, Untitled Noah Baumbach Film, Valkoinen kohina, Vitt brus, Weißes Rauschen, Zgomotul alb, Λευκός θόρυβος, Белый шум, Білий шум, ضوضاء بيضاء, 화이트 노이즈, ホワイト・ノイズ, 白噪音, ไวต์ นอยส์, 白噪聲