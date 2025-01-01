Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1934

All nominated films "Venice Film Festival" in 1934

Site Italy
Date 1 August 1934 - 20 August 1934
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Man of Aran 7.2
Man of Aran
Robert Dzh. Flaerti
Winner
All nominees
The World Moves On The World Moves On
John Ford
Dood water Dood water
Gerard Rutten
5.9
Thunderstorm Groza
Vladimir Petrov
Masquerade in Vienna Maskerade
Willi Forst
April Blossoms Blossom Time
Paul L. Stein
Beyond Bengal Beyond Bengal
Harry Schenck
Three Songs of Lenin 6.5
Three Songs of Lenin Tri pesni o Lenine
Dziga Vertov
5.6
A Petersburg Night Peterburgskaya noch
Grigori Roshal, Vera Stroeva
Seeta Seeta
Debaki Kumar Bose
The Growing Youth Reifende Jugend
Carl Froelich
Frühjahrsparade 6.3
Frühjahrsparade
Géza von Bolváry
Chelyuskin, Heroes of the Arctic Chelyuskin
Yakov Poselsky
Le grand jeu Le grand jeu
Jacques Feyder
Flüchtlinge Flüchtlinge
Gustav Ucicky
Death Takes a Holiday Death Takes a Holiday
Mitchell Leisen
By Candlelight By Candlelight
James Whale
5.6
Going Hollywood Going Hollywood
Raoul Walsh
It Happened One Night 7.6
It Happened One Night
Frank Capra
Reka Reka
Josef Rovenský
Queen Christina 7.6
Queen Christina
Rouben Mamoulian
Leblebici Horhor Aga Leblebici Horhor Aga
Muhsin Ertugrul
S.S. Tenacity Le paquebot Tenacity
Julien Duvivier
A Prisoner Has Escaped Se ha fugado un preso
Benito Perojo
Jeunesse Jeunesse
Georges Lacombe
En stilla flirt En stilla flirt
Gustaf Molander
Ecstasy 7.1
Ecstasy Ekstase
Gustav Machatý
Wonder Bar Wonder Bar
Lloyd Beykon
Broken Dreams Broken Dreams
Robert G. Vignola
Amok Amok
Fedor Ocep
The Invisible Man 7.8
The Invisible Man
James Whale
The Private Life of Don Juan The Private Life of Don Juan
Jolly Fellows 7.4
Jolly Fellows Vesyolye rebyata
Grigoriy Aleksandrov
The Wedding of Palo Palos brudefærd
Friedrich Dalsheim
Little Women 7.5
Little Women
George Cukor
Deutschland zwischen gestern und heute Deutschland zwischen gestern und heute
Wilfried Basse
Twentieth Century Twentieth Century
Howard Hawks
Viva Villa! 6.4
Viva Villa!
Jack Conway
White Heat White Heat
Lois Weber
White Majesty Die weiße Majestät
August Kern, Anton Kutter
Zem spieva Zem spieva
Karel Plicka
Mussolini Cup / Best Italian Film
Loyalty of Love Teresa Confalonieri
Guido Brignone
Winner
All nominees
Everybody's Woman La signora di tutti
Max Ophüls
Il canale degli angeli Il canale degli angeli
Francesco Pasinetti
Stadio Stadio
Carlo Campogalliani
Seconda B Seconda B
Goffredo Alessandrini
Golden Medal / Best Actor
Wallace Beery
Viva Villa!
Winner
Golden Medal / Best Actress
Katharine Hepburn
Katharine Hepburn
Little Women
Winner
Golden Medal / Best Actuality Documentary
Golden Medal / Best Animation
Funny Little Bunnies Funny Little Bunnies
Walt Disney
Winner
Golden Medal
Stadio Stadio
Carlo Campogalliani
Winner
Best Short Film
Voulez-vous être un assassin? Voulez-vous être un assassin?
Marcel de Hubsch
Winner
Special Prize
Seconda B Seconda B
Goffredo Alessandrini
Winner
Best Cinematography
Dood water Dood water
Andor von Barsy
Winner
Best Director
Ecstasy 7.1
Ecstasy Ekstase
Gustav Machatý
Winner
Special Recommendation
The World Moves On The World Moves On
John Ford
Winner
The Invisible Man 7.8
The Invisible Man
James Whale
Winner
Viva Villa! 6.4
Viva Villa!
Jack Conway
Winner
Death Takes a Holiday Death Takes a Holiday
Mitchell Leisen
Winner
Honorary Diploma
Leblebici Horhor Aga Leblebici Horhor Aga
Muhsin Ertugrul
Winner
Nippon Nippon Nippon Nippon
Katsudo Shashin
Winner
A Prisoner Has Escaped Se ha fugado un preso
Benito Perojo
Winner
En stilla flirt En stilla flirt
Gustaf Molander
Winner
Seeta Seeta
Debaki Kumar Bose
Winner
Best World Premiere
The Private Life of Don Juan The Private Life of Don Juan
Alexander Korda
Winner
Corporations Ministry Cup
Everybody's Woman La signora di tutti
Max Ophüls
Winner
