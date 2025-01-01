Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1950

All nominated films "Venice Film Festival" in 1950

Site Italy
Date 20 August 1950 - 10 September 1950
Golden Lion
Justice Is Done Justice est faite
Andre Kayatt
Winner
All nominees
Frauenarzt Dr. Prätorius Frauenarzt Dr. Prätorius
Karl Peter Gillmann, Curt Goetz
Operation Disaster Morning Departure
Roy Uord Beyker
Orpheus 8.0
Orpheus Orphée
Jean Cocteau
The Blue Lamp The Blue Lamp
Basil Dearden
The Dancing Years The Dancing Years
Harold French
La noche del sábado La noche del sábado
Rafael Gil
Caged Caged
Dzhon Kromuell
Don Juan Don Juan
José Luis Sáenz de Heredia
First Communion Prima comunione
Alessandro Blasetti
Frauenarzt Dr. Prätorius Frauenarzt Dr. Prätorius
Karl Peter Gillmann, Curt Goetz
La Ronde La ronde
Max Ophüls
Les Misérables Caccia all'uomo
Riccardo Freda
September Affair September Affair
William Dieterle
Cinderella 7.3
Cinderella
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Gone to Earth Gone to Earth
Michael Powell, Emeric Pressburger
All the King's Men 7.4
All the King's Men
Robert Rossen
Cinderella 7.3
Cinderella
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Days of Our Years Ce siècle a cinquante ans
Denise Tual, Werner Malbran, Roland Tual
Bed for Two Rendez-vous avec la chance
Emil Edwin Reinert
Days of Our Years Ce siècle a cinquante ans
Denise Tual, Werner Malbran, Roland Tual
The Asphalt Jungle 7.4
The Asphalt Jungle
John Huston
Guarany Guarany
Riccardo Freda
Tomorrow Is Too Late Domani è troppo tardi
Léonide Moguy
Surcos de sangre Surcos de sangre
Hugo del Carril
The Great Manhunt State Secret
Sidney Gilliat
Epilogue Epilog - Das Geheimnis der Orplid
Helmut Käutner
Life Begins Tomorrow La vie commence demain
Nicole Védrès
Panic in the Streets Panic in the Streets
Elia Kazan
Tempesta su Parigi Tempesta su Parigi
Riccardo Freda
The Flowers of St. Francis 7.3
The Flowers of St. Francis Francesco, giullare di Dio
Roberto Rossellini
Seven Days to Noon Seven Days to Noon
Dzhon Baulting, Roy Boulting
Seven Days to Noon Seven Days to Noon
Dzhon Baulting, Roy Boulting
Stromboli 7.3
Stromboli
Roberto Rossellini
El hombre sin rostro El hombre sin rostro
Juan Bustillo Oro
Out of Evil Mi Klalah L'Brahah
Joseph Krumgold
Once a Thief Once a Thief
W. Lee Wilder
Das vierte Gebot Das vierte Gebot
Eduard von Borsody
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Jean Delannoy
Give Us This Day Give Us This Day
Edvard Dmitrik
My Father's House My Father's House
Herbert Kline, Joseph Lejtes
Une sortie du 'Rubis' Une sortie du 'Rubis'
Zhak Iv Kusto
Over the Waves Sobre las olas
Ismael Rodríguez
Rosauro Castro Rosauro Castro
Roberto Galvadon
Twelve Hours to Live È più facile che un cammello...
Luigi Zampa
Saint-Louis, ange de la paix Saint-Louis, ange de la paix
Robert Darène
Only a Mother Bara en mor
Alf Sjöberg
OCIC Award
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Jean Delannoy
Winner
Pasinetti Award
Give Us This Day Give Us This Day
Edvard Dmitrik
Winner
International Award / Best Actor
Sam Jaffe
The Asphalt Jungle
Winner
International Award / Best Actress
Eleanor Parker
Caged
Winner
International Award / Best Cinematography
Only a Mother Bara en mor
Martin Bodin
Winner
International Award / Best Production Design
La Ronde La ronde
Jean d'Eaubonne
Winner
International Award / Best Score
Gone to Earth Gone to Earth
Brian Easdale
Winner
International Award / Best Screenplay
La Ronde La ronde
Jacques Natanson, Max Ophüls
Winner
International Award
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Jean Delannoy
Winner
Panic in the Streets Panic in the Streets
Elia Kazan
Winner
First Communion Prima comunione
Alessandro Blasetti
Winner
Best Italian Film
Tomorrow Is Too Late Domani è troppo tardi
Léonide Moguy
Winner
Special Jury Prize
Cinderella 7.3
Cinderella
Walt Disney
Winner
Beaver Valley Beaver Valley
Walt Disney
Winner
Cinderella 7.3
Cinderella
Walt Disney
Winner
Beaver Valley Beaver Valley
Walt Disney
Winner
International Award - Documentary
Bezoek aan Picasso Bezoek aan Picasso
Paul Haesaerts
Winner
International Award - Short Film
Les charmes de l'existence Les charmes de l'existence
Jean Grémillon, Pierre Kast
Winner
Millesimo di millimetro Millesimo di millimetro
Virgilio Sabel
Winner
Les charmes de l'existence Les charmes de l'existence
Jean Grémillon, Pierre Kast
Winner
