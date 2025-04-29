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Poster of Branded to Kill
7.3
Kinoafisha Films Branded to Kill
7.3

Branded to Kill

, 1967
Koroshi no rakuin
Japan / Crime, Drama, Action / 18+
Poster of Branded to Kill
7.3

Cast

Jô Shishido
Gorô Hanada
Mariko Ogawa
Mami Hanada
Annu Mari
Misako Nakajô
Kôji Nanbara
No. 1
Isao Tamagawa
Michihiko Yabuhara
Hiroshi Minami
Gihei Kasuga
Hiroshi Chô
Bartender
Atsushi Yamatoya
No. 4
Takashi Nomura
Boy
Tokuhei Miyahara
Junior Officer
Director Seijun Suzuki
Writer Seijun Suzuki, Atsushi Yamatoya, Takeo Kimura, Yôzô Tanaka
Composer Naozumi Yamamoto
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1967
Online premiere 5 July 2017
World premiere 15 June 1967
Release date
25 March 2026 France
19 January 2023 Germany
1 September 1969 Italy
15 June 1967 Japan
Production Nikkatsu
Also known as
Koroshi no rakuin, Branded to Kill, Märkt för mord, A gyilkos jele, A Marca do Assassino, Beruf: Mörder, Kaubamärgiga mõrvar, La farfalla sul mirino, La marque du tueur, Marcado para matar, Namaszczony do zabijania, Öldürme Arzusu, Tehtävänä murha, Γεννημένος δολοφόνος, Клеймо вбивці, Рожденный убивать, 杀手烙印, 殺しの烙印

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Updated 29 April 2025
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