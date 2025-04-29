7.3Koroshi no rakuin
Branded to Kill, 1967
Japan / Crime, Drama, Action / 18+
Cast
Jô Shishido
Gorô Hanada
Mariko Ogawa
Mami Hanada
Annu Mari
Misako Nakajô
Isao Tamagawa
Michihiko Yabuhara
Hiroshi Minami
Gihei Kasuga
Hiroshi Chô
Bartender
Atsushi Yamatoya
No. 4
Takashi Nomura
Boy
Tokuhei Miyahara
Junior Officer
Director Seijun Suzuki
Writer Seijun Suzuki, Atsushi Yamatoya, Takeo Kimura, Yôzô Tanaka
Composer Naozumi Yamamoto
Film details
Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1967
Online premiere 5 July 2017
World premiere 15 June 1967
Release date
|25 March 2026
|France
|19 January 2023
|Germany
|1 September 1969
|Italy
|15 June 1967
|Japan
Production Nikkatsu
Also known as
Koroshi no rakuin, Branded to Kill, Märkt för mord, A gyilkos jele, A Marca do Assassino, Beruf: Mörder, Kaubamärgiga mõrvar, La farfalla sul mirino, La marque du tueur, Marcado para matar, Namaszczony do zabijania, Öldürme Arzusu, Tehtävänä murha, Γεννημένος δολοφόνος, Клеймо вбивці, Рожденный убивать, 杀手烙印, 殺しの烙印
Updated 29 April 2025
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