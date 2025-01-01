Menu
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1962

All nominated films "Venice Film Festival" in 1962

Site Italy
Date 25 August 1962 - 8 September 1962
Golden Lion / Best Film
All nominees
The Trial 7.2
The Trial Le Proces
Orson Welles
Eva 6.4
Eva
Joseph Losey
Golden Lion
Ivan's Childhood 7.7
Ivan's Childhood Ivanovo detstvo
Andrei Tarkovsky Tied with Cronaca familiare (1962).
Winner
Family Diary Cronaca familiare
Valerio Zurlini Tied with Ivanovo detstvo (1962).
Winner
All nominees
Love, Thy Name Be Sorrow Koiya koi nasuna koi
Tomu Uchida
Homage at Siesta Time Homenaje a la hora de la siesta
Leopoldo Torre Nilsson
Birdman of Alcatraz 7.8
Birdman of Alcatraz Birdman Of Alcatraz
John Frankenheimer
Lolita 6.5
Lolita
Stanley Kubrick
My Life to Live 8.1
My Life to Live Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Jean-Luc Godard
Watch trailer
Smog Smog
Franco Rossi
Therese Thérèse Desqueyroux
Georges Franju
Term of Trial Term of Trial
Peter Glenville
Men and Beasts 7.3
Men and Beasts Lyudi i zveri
Sergey Gerasimov
Mamma Roma 7.9
Mamma Roma Mamma roma
Pier Paolo Pasolini
Volpi Cup / Best Actor
Burt Lancaster
Burt Lancaster
Birdman of Alcatraz
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Emmanuelle Riva
Emmanuelle Riva
Therese Unanimously.
Winner
FIPRESCI Prize
Knife in the Water 7.4
Knife in the Water Nóz w wodzie
Roman Polanski
Winner
Italian Cinema Clubs Award
Mamma Roma 7.9
Mamma Roma Mamma roma
Pier Paolo Pasolini
Winner
OCIC Award
Term of Trial Term of Trial
Peter Glenville
Winner
Pasinetti Award / Competition
My Life to Live 8.1
My Life to Live Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Jean-Luc Godard
Winner
Watch trailer
Pasinetti Award / Parallel Sections
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
San Giorgio Prize
Birdman of Alcatraz 7.8
Birdman of Alcatraz Birdman Of Alcatraz
John Frankenheimer
Winner
Special Jury Prize
My Life to Live 8.1
My Life to Live Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Jean-Luc Godard
Winner
Watch trailer
New Cinema Award / Best Actor
Philippe Noiret
Philippe Noiret
Therese
Winner
New Cinema Award / Best Actress
Anna Magnani
Mamma Roma
Winner
New Cinema Award / Best Film
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
Best First Work
David and Lisa David and Lisa
Frank Perry The film was shown out of competition.
Winner
Flooded Out Los inundados
Fernando Birri The film was shown out of competition.
Winner
Award of the City of Imola
Una storia milanese Una storia milanese
Eriprando Visconti
Winner
Award of the City of Imola - Special Mention
Scorched Skin Pelle viva
Giuseppe Fina
Winner
Cinema 60 Award
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
Award of the City of Venice
Family Diary Cronaca familiare
Valerio Zurlini
Winner
Catholic Cinema Clubs Award
Family Diary Cronaca familiare
Valerio Zurlini
Winner
