Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1963

All nominated films "Venice Film Festival" in 1963

Site Italy
Date 24 August 1963 - 7 September 1963
Golden Lion
Hands Over the City 7.7
Hands Over the City Mani sulla città, Le
Francesco Rosi Unanimously.
Winner
All nominees
Billy Liar 7.3
Billy Liar
John Schlesinger
Vstuplenie 7.8
Vstuplenie
Igor Talankin
The Executioner 7.6
The Executioner El verdugo
Luis García Berlanga
Muriel 7.2
Muriel Muriel ou Le temps d'un retour
Alain Resnais
The Cool World 6.4
The Cool World
Shirley Clarke
Hud 7.8
Hud
Martin Ritt
Sweet and Sour Dragées au poivre
Jacques Baratier
Human Ningen
Kaneto Shindo
High and Low 7.9
High and Low Heaven and Hell / Tengoku to-jigoku
Akira Kurosawa
Velká cesta 6.9
Velká cesta Bolshaya doroga
Yuriy Ozerov
Milczenie Milczenie
Kazimierz Kutz
Tom Jones 6.5
Tom Jones
Tony Richardson
The Servant 8.2
The Servant
Joseph Losey
Omicron Omicron
Ugo Gregoretti
Golden Fern Zlaté kapradí
Jirí Weiss
The Fire Within 7.9
The Fire Within Le feu follet
Louis Malle
Mare matto Mare matto
Renato Castellani
Nunca pasa nada Nunca pasa nada
Juan Antonio Bardem
Volpi Cup / Best Actor
Albert Finney
Tom Jones
Winner
Volpi Cup / Best Actress
Delphine Seyrig
Muriel
Winner
UNICRIT Award
Muriel 7.2
Muriel Muriel ou Le temps d'un retour
Alain Resnais
Winner
FIPRESCI Prize
The Executioner 7.6
The Executioner El verdugo
Luis García Berlanga
Winner
OCIC Award
Hud 7.8
Hud
Martin Ritt
Winner
Pasinetti Award / Competition
The Fire Within 7.9
The Fire Within Le feu follet
Louis Malle
Winner
Pasinetti Award / Parallel Sections
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
Winner
San Giorgio Prize
Vstuplenie 7.8
Vstuplenie
Igor Talankin
Winner
Best Short Film / Golden Lion
The War Game The War Game
Mey Zetterling
Winner
Special Jury Prize
The Fire Within 7.9
The Fire Within Le feu follet
Louis Malle Tied with Vstuplenie (1963).
Winner
Vstuplenie 7.8
Vstuplenie
Igor Talankin Tied with Le feu follet (1963).
Winner
Best First Work
En söndag i september En söndag i september
Jörn Donner
Winner
Le joli mai 7.9
Le joli mai
Kris Marker The film was shown out of competition.
Winner
All nominees
Chi lavora è perduto (In capo al mondo) Chi lavora è perduto (In capo al mondo)
Tinto Brass
Un tentativo sentimentale Un tentativo sentimentale
Paskuale Festa Kampanile, Massimo Franciosa
Stories in the Sand Storie sulla sabbia
Riccardo Fellini
Il demonio Il demonio
Brunello Rondi
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
La belle vie La belle vie
Robert Enrico
Greenwich Village Story Greenwich Village Story
Jack O'Connell
Lion of San Marco - Grand Prize / Best Documentary
Mud Covered City Zablácené mesto
Václav Táborsky
Winner
Award of the City of Venice
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more