Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Venice Film Festival Events Venice Film Festival 1981

All nominated films "Venice Film Festival" in 1981

Site Italy
Date 2 September 1981 - 11 September 1981
Golden Lion
Marianne & Juliane 7.4
Marianne & Juliane Die bleierne Zeit
Margarethe von Trotta
Winner
All nominees
Cutting It Short 7.7
Cutting It Short Postriziny
Jiří Menzel
Sweet Pea Piso pisello
Peter Del Monte
Bosco d'amore Bosco d'amore
Alberto Bevilacqua
The Witch Hunt Forfølgelsen
Anya Breyen
The Tyrant's Heart A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon
Miklós Jancsó
Kargus Kargus
Juan Miñón, Miguel Ángel Trujillo
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell?
Emir Kusturica
Beirut the Encounter Beyroutou el lika
Borhane Alaouié
The Kaleidoscope Chaalchitra
Mrinal Sen
True Confessions True Confessions
Ulu Grosbard
Sogni d'oro 6.9
Sogni d'oro
Nanni Moretti
La caduta degli angeli ribelli La caduta degli angeli ribelli
Marco Tullio Giordana
Kargus Kargus
Juan Miñón, Miguel Ángel Trujillo
Le occasioni di Rosa Le occasioni di Rosa
Salvatore Piscicelli
Prince of the City 7.5
Prince of the City
Sidney Lumet
Falling Stars 6.6
Falling Stars Zvezdopad
Igor Talankin
The Fall of Italy Pad Italije
Lordan Zafranovic
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
The Games of Countess Dolingen Les jeux de la comtesse Dolingen de Gratz
Catherine Binet
Silvestre Silvestre
João César Monteiro
FIPRESCI Prize
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell?
Emir Kusturica
Winner
Marianne & Juliane 7.4
Marianne & Juliane Die bleierne Zeit
Margarethe von Trotta
Winner
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
Winner
OCIC Award
Marianne & Juliane 7.4
Marianne & Juliane Die bleierne Zeit
Margarethe von Trotta
Winner
Pasinetti Award / Best Actor
Robert Duvall
Robert Duvall
True Confessions
Winner
Pasinetti Award / Best Actress
Lil Terselius
The Witch Hunt
Winner
Pasinetti Award / Best Film
Prince of the City 7.5
Prince of the City
Sidney Lumet
Winner
UNICEF Award
Sweet Pea Piso pisello
Peter Del Monte
Winner
Pietro Bianchi Award
Eduardo De Filippo
Winner
Special Jury Prize
Sogni d'oro 6.9
Sogni d'oro
Nanni Moretti Tied with Eles Não Usam Black-Tie (1981).
Winner
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman Tied with Sogni d'oro (1981).
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell?
Emir Kusturica Tied with From a Far Country (1981).
Winner
From a Far Country From a Far Country
Krzysztof Zanussi Tied with Sjecas li se, Dolly Bell (1981).
Winner
New Cinema Award
Marianne & Juliane 7.4
Marianne & Juliane Die bleierne Zeit
Margarethe von Trotta
Winner
Best First Work
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell?
Emir Kusturica
Winner
Special Mention
Falling Stars 6.6
Falling Stars Zvezdopad
Georgi Rerberg For the cinematography
Winner
Cutting It Short 7.7
Cutting It Short Postriziny
Jiří Menzel For humor, taste and optimistic vitality.
Winner
The Witch Hunt Forfølgelsen
Anya Breyen For historical reconstruction.
Winner
Honorable Mention / Acting
Kudrat Kudrat
Rajesh Khanna
Winner
Golden Phoenix / Best Actor
Robert De Niro
Robert De Niro
True Confessions
Winner
Robert Duvall
Robert Duvall
True Confessions
Winner
Golden Phoenix / Best Actress
Jutta Lampe
Marianne & Juliane
Winner
Barbara Sukowa
Barbara Sukowa
Marianne & Juliane
Winner
AGIS Award
They Don't Wear Black Tie Eles Não Usam Black-Tie
Leon Hirszman
Winner
Marianne & Juliane 7.4
Marianne & Juliane Die bleierne Zeit
Margarethe von Trotta
Winner
Do You Remember Dolly Bell? 7.4
Do You Remember Dolly Bell?
Emir Kusturica
Winner
Alitalia Award / Best Actor
Rodolfo Bigotti
Bosco d'amore Tied with Anjan Dutt for Chaalchitra (1981).
Winner
Anjan Dutt
The Kaleidoscope Tied with Rodolfo Bigotti for Bosco d'amore (1981).
Winner
Alitalia Award / Best Actress
Patti Hansen
They All Laughed Tied with Marina Suma for Le occasioni di Rosa (1981).
Winner
Marina Suma
Le occasioni di Rosa Tied with Patti Hansen for They All Laughed (1981).
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more